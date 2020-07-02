Улетел и больше не вернётся. Российского продолжения мультфильма о Карлсоне не будет

«Ещё у нас не урегулирован вопрос по Карлсону, потому что у наследников Астрид Линдгрен свое представление о том, как должны управляться права на него, и мы не смогли с ними договориться. Российского продолжения «Карлсона» не будет», — заявила Слащева 2 июля (цитата по ТАСС ).

Российского продолжения мультфильма о Карлсоне и Малыше не будет из-за вопроса с авторскими правами, который не решен с наследниками создавшей героя шведской писательницы Астрид Линдгрен. Об этом в авторской программе Института отраслевого менеджмента РАНХиГС «Поговорим» рассказала председатель правления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

По ее словам, Россия — единственная страна, где из Карлсона смогли сделать вредного, но эмпатичного и позитивного персонажа, которого любят зрители. «Нигде больше — в других странах, где покупались лицензии, — это не удалось», — подчеркнула председатель правления «Союзмультфильма».

Слащева также добавила, что с начала возрождения студии в 2017 году ей удалось вернуть более 90 % прав на использование аудиовизуальных образов и мультипликационных фильмов «Золотой коллекции».

Советский мультфильм «Малыш и Карлсон» Бориса Степанцева по мотивам произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен вышел в 1968 году. Роли в нем озвучили Клара Румянова и Василий Ливанов. Двумя годами позднее состоялась премьера продолжения картины под названием «Карлсон вернулся».

Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» хочет вернуть себе права на использование образа Чебурашки, которые были предоставлены Японии более 15 лет назад. Решение этой проблемы усложняет тот факт, что договор между сторонами был составлен по японскому законодательству, поэтому судебные разбирательства потребуют больших финансовых затрат.