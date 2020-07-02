Благоустройство новых районов: оригинальность или экономия.

Стремление создавать комфортную среду не только в доме, но и вокруг него стало трендом последних лет. Это прослеживается как при планировании застройщиками новых дворов, так и в уже построенных домах, где сами жители или управляющие компании решают обновить пространство. В последнем случае проект нужно утвердить в Комитете по градостроительству и архитектуре.

Какие тренды существуют в ландшафтном дизайне и создании детских площадок, какую роль играют деревья в стоимости жилья и стоит ли экономить на благоустройстве — все это обсудили участники круглого стола «Фонтанки», который прошел в онлайн-формате.

— При средней себестоимости проекта 60–63 тыс. рублей за квадратный метр получается, что на благоустройство идет 2–3% от общего объема затрат, — пояснил заместитель генерального директора СК «ЛенРусСтрой» Максим Жабин , — сюда мы включаем все: асфальтирование, озеленение, установку детских площадок, скамеек, прочих малых архитектурных форм (МАФ). Безусловно, сейчас идет борьба за клиента, поэтому проекты благоустройства можно и нужно делать интересными и востребованными даже в масс-маркете.

Для застройщиков есть определенный минимум, в который они должны уложиться, — в первую очередь, по озеленению и по количеству парковочных мест. Все остальное — его добрая воля, подкрепленная финансовыми возможностями. Например, если говорить об эконом-классе, то в среднем в стоимости квадратного метра на благоустройство закладывается 2–3 тысячи рублей.

— Очень большое количество поступающих в комитет обращений — об установке таких элементов, как ограждения и парковочные столбики, — рассказал заместитель председателя КГА, главный художник города Алексей Моор . — Жители довольно часто с кем-то воюют, это отражается и на благоустройстве. Все стремятся ставить ограждения по границе кадастрового участка. К добру это не приводит, как и борьба с автомобилями.

Между тем, продуманное благоустройство не только радует глаз жильцов, но и имеет реальный экономический эффект.

Для этого приходится тщательно изучать рынок, в том числе в российских регионах. Например, разброс цен на озеленение огромный. По словам Максима Жабина , за большую ель сегодня просят от 20 до 50 тыс. рублей, но после поисков компании удалось найти ели по 10 тыс. рублей. Также необходимо понимать, какие запросы есть непосредственно у покупателей жилья. Для этого проводятся опросы, фокус-группы и т.п.

— Конечно, хочется и МАФы типа финского Kompan, и красные клены каждый по 100 тыс. рублей внутри двора, но мы ищем границу избыточности — за что сегодня готов платить покупатель, ищем баланс, — отмечает Максим Жабин .

При всем богатстве выбора застройщику приходится маневрировать между желанием сделать максимально насыщенный проект и необходимостью уложиться в бюджет.

— Чем выше класс жилья, тем больше ресурсов для создания комфортной, дружелюбной общественной зоны для жителей всех возрастов, — согласился генеральный директор технопарка «Айра» Юрий Берестов .

— В идеальном дворе не будет машин, не по-типовому выполнено благоустройство — с учетом климата и природного ландшафта, с выбором качественных материалов. Он оснащен скамейками, урнами, навесами от солнца и дождя, детскими и воркаут-площадками, освещением, зонами для барбекю, цветниками и другими зелеными насаждениями. И такой двор автоматически увеличит стоимость самого жилья, — сказал Юрий Берестов , — потому что люди получат не просто свои квадратные метры, а место, где можно уютно отдыхать, заниматься спортом, играть и общаться, не покидая его.

Свой вклад в цену жилья есть не только у озеленения, но и у остальных элементов благоустройства.

— Исследования показали, что люди готовы приобретать квартиры за более высокую цену, если вокруг жилья есть зелень, — сообщила доцент кафедры дизайна архитектурной среды Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета Надежда Керимова . — Большие, хорошо развитые деревья вдоль внешнего фасада здания и во дворе жилого дома увеличивают стоимость жилья на 5–9%, наличие рядом сквера, парка или больших растительных массивов — до 15%. Данные научных исследований показывают, что именно деревья около дома привлекают покупателей, причем люди часто даже не осознают, что именно благодаря этому они готовы заплатить больше при покупке.

Специалисты отмечают, что в последние годы застройщики действительно формируют благоприятную среду вокруг жилых комплексов. Но зачастую даже соблюдение нормативов — например, по озеленению — носит формальный подход.

В 2017 году в России был запущен проект «ЖКХ и городская среда», направленный на создание и поддержание современной комфортной среды. Развитие этого проекта ускорило процесс разработки стандартов качества содержания городов, проектов благоустройства общественных пространств и дворовых территорий, считает директор по развитию завода «Цемсис» Елена Маслова . Так, например, в 2017 году был актуализирован ГОСТ на бетонные тротуарные плиты в сторону ужесточения требований, что позволило, с одной стороны, повысить качество производимых материалов, а с другой — отсечь недобросовестных производителей, выпускающих фальсификат. Кроме того, при совместном участии специалистов крупнейших производителей тротуарного камня и высшей научной школы были разработаны ряд стандартов по требованиям к устройству мощения.

Вертикальные ограждения с озеленением стоит использовать, в том числе, чтобы закрывать мусорные баки. А сами контейнеры, в которые сажают растения, могут стать, в свою очередь, фунциональными разделяющими элементами. Важно только учитывать специфику растений, чтобы они не погибали от неправильного ухода за ними.

Для этого, по словам эксперта, должна быть система: достаточно объемная масса деревьев, нижние ярусы кустарников, а вместо ограждений лучше использовать живую изгородь, которая позволит решить сразу две задачи. Помимо красоты, зеленые насаждения имеют важное значение для здоровья горожан, они позитивно влияют на мыслительные процессы, у детей улучшается успеваемость — знания лучше усваиваются, если есть возможность гулять среди деревьев.

— Чаще всего оно обеспечивается за счет создания большого количества газонов, на которых изредка высаживают отдельные деревья, — пояснила Надежда Керимова . — Проект озеленения рассматривается сверху, и если какие-то участки закрашены зеленым, то этого достаточно — неважно, что там будет посажено. Требования к озеленению не включают комплексности и многоярусности. Нужно менять нормативы и подходить не с точки зрения площади поверхности, а с точки зрения биомассы, которая получается в итоге.

На вкус и цвет

Конкуренция на рынке недвижимости привела к тому, что застройщики не только продают «квадратные метры»: покупатели при выборе квартиры оценивают, насколько комфортна среда вокруг, удобно ли жить в этом комплексе.

— За последние годы ситуация сильно изменилась. Каждый жилой комплекс комфорт или бизнес-класса задает высокую планку того, какой должна быть среда вокруг него: комфортной, индивидуальной, индивидуальной, созвучной с архитектурным замыслом жилого комплекса. Это и создает его дизайн-код, — рассказала генеральный директор компании «Нескучный сад» Ольга Маяцкая. — При похожих планировках жилые комплексы с интересной концепцией благоустройства выигрывает в глазах потенциальных владельцев. Например, в ЖК «Ленинград» была воссоздана атмосфера советских времен, ключевым элементом композиции является фонтан в виде танцплощадки. Аутентичные часы как место встречи, амфитеатр как место для проведения культурных мероприятий для жителей комплекса, площадки для занятия йогой, тропа здоровья, библиотеки для обмена книгами — все, что угодно, как для спортсменов, так и для тихого отдыха. Каждый проект мы делаем уникальным.

Она отмечает, что застройщики, которые готовы создавать оригинальное пространство вокруг жилых комплексов, не повторяются даже в рамках собственных проектов — их дома не похожи один на другой.

Елена Маслова также отмечает, что современный уровень урбанизации заставляет строительные компании искать новые решения в создании благоустроенных территорий, и немаловажная роль в этом отводится мощению.

— Из запросов мы видим, что люди все больше хотят видеть уникальные, авторские проекты, подходящие именно под их пространство, а не копии идей из Европы, как раньше, — заявил Юрий Берестов. — Можно отметить стремление к экологичности и натуральности, много заказов на природные материалы и естественные цвета, на инновационные технологические решения и на многофункциональные объекты, которые из-за комбинации модулей могут принимать дополнительные формы, а значит подходить под сознательное потребление. Наше основное производство находится в Ленинградской области, и хочется создавать больше благоустроенных пространств именно в Санкт-Петербурге. Работая над проектом, мы учитываем исторические, природные факторы, проводим фокус-группы. Жители — основные «заказчики» проектов благоустройства, поэтому важно понимать их потребности.

Материальная база

Важным является выбор материалов для благоустройства — от их качества зависит безопасность, надежность и долговечность эксплуатации объектов, установленных на территории ЖК.

— На сегодняшний день рынок любого региона пересыщен строительными материалами, — считает Елена Маслова, — однако далеко не все изготовители стремятся следовать тенденциям в сфере производства тротуарной плитки. До сих пор наибольшим спросом пользуется пресловутый серый кирпич. При этом не стоит забывать, что именно производители плитки вкупе с архитекторами и проектировщиками должны задавать направление развития и внедрять совершенно новые типы покрытий, отличающиеся богатством цветовой палитры, фактурой и геометрией: крупноформатные плиты для обустройства мощения больших площадей, тротуарные камни без фаски, удобные для передвижения пешеходов и маломобильных групп населения, а также различные мультиформатные изделия, подчеркивающие архитектурный облик жилого комплекса. Особым спросом на сегодняшний день пользуются спокойные пастельные фактуры, приближенные по свойствам к натуральному камню.

— Качество — это когда конструкции сохраняют свои эксплуатационные функции и не теряют вид в течение нескольких лет, — пояснил Юрий Берестов, — а не как сейчас, когда поставляемые многими производителями конструкции приходят в негодность после первой зимы.

— Спектр производителей новых материалов и малых архитектурных форм очень велик — это и отечественные и зарубежные компании, — отметила Ольга Маяцкая. — Конечно, и мы, и застройщики следим, чтобы выполнялись гарантийные обязательства — это 3–5 лет, на один год не выгодно ставить никому. Создавая такие проекты, как амфитеатр, мы заказываем их индивидуально, и производитель их сертифицирует, чтобы можно было эксплуатировать. Также наши площадки подходят и для маломобильных детей: благодаря специальному оборудованию все могут играть вместе.

По словам Надежды Керимовой, пока в петербургских дворах чаще всего используются достаточно стандартные детские площадки ярких цветов. А ведь в крупных мегаполисах жители перегружены визуальными стимулами, и тенденции смещаются в сторону натуральных материалов и спокойных естественных оттенков, которые обеспечивают отдых для нервной системы, восстановление когнитивных функций. Большая проблема игровых площадок, которые строятся в городе, — резиновое покрытие, вблизи которого температура воздуха достигает иногда 40 градусов и которое может выделять вредные вещества, опасные для здоровья детей.

Пандемия внесла новые требования к ландшафтной организации жилых территорий: особое значение приобретает создание камерных пространств для отдыха, разделенных зелеными массами с фитонцидными свойствами для обеспечения социальной дистанции. Кроме того, важно предлагать пользователям как можно больше разнообразных мест для отдыха, чтобы люди могли сидеть как уединенно, так и семьями или компаниями.

Кроме того, недостающим элементом благоустройства можно назвать навесы и укрытия: в нашем дождливом климате они нужны и для родителей, гуляющих с детьми, и для пожилых людей. При этом укрытия должны быть спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать социальный контроль, чтобы участки двора не становились закрытиями от наблюдения и опасными.

Но часто при выборе МАФов и других материалов для благоустройства на первый план выходит желание сэкономить.

— Мы работаем с территориями, которые уже введены в эксплуатацию, их обслуживанием занимаются УК и муниципалы. Для них, конечно, очень важен бюджет — ведь все процедуры проводятся через систему госзакупок, — объяснил Алексей Моор. — Если есть выбор: поставить площадку подешевле и покрепче или более интересную, но которую могут быстрее повредить, вывести из строя, а замена потребует выделения нового бюджета и проведения новой процедуры госзакупки, что может занять длительное время, то предпочтение, естественно, отдадут более практичному, пусть и упрощенному варианту.

Низкая стоимость материалов часто сопровождается их невысокими эстетическими качествами.

— Качественные, хорошо подготовленные материалы априори не могут стоить дешево. Соответственно, добросовестным производителям плитки крайне сложно состязаться на рынке при жестком демпинге со стороны недобросовестных конкурентов, — посетовала Елена Маслова. — Не стоит забывать, что тротуарный камень подвергается воздействию внешних негативных факторов, антигололедных реагентов. При этом он должен соответствовать по физико-механическим характеристикам требованиям нормативной документации, быть прочным, морозостойким, износостойким, что особенно актуально в условиях климатического пояса и карты грунтов Северо-Западного региона. К сожалению, многие производители плитки об этом забывают, стремясь загрузить производственные мощности и получить «краткосрочную» прибыль за поставленный товар, не задумываясь о последствиях.

Поэтому, чтобы дешевое не обошлось еще дороже, застройщикам важно найти тонкую грань между экономией и оптимизацией затрат.

— Главная проблема — нехватка средств, — подтвердил и Максим Жабин. — Дайте нам много денег — мы и деревьями все засадим, и много классных объектов поставим. Мы именно оптимизируем затраты без потери качества. Всегда нужно находить компромисс между тем, что нужно сделать, и тем, что мы хотим, а также понять, готовы ли клиенты за это платить.

По его словам, важно еще на этапе проектирования продумать, как все это будет эксплуатироваться. Например, о том, как управляющая компания будет подстригать газон. Если его ширина не соответствует газонокосилке, то придется косить вручную, триммером, а это дополнительные затраты времени и денег. И таких нюансов масса.

Парковки много не бывает

Где разместить автомобиль — едва ли не главный вопрос для человека после покупки квартиры. Парковка — это тоже элемент благоустройства. В бюджетном жилье, где 70% квартир приобретается в ипотеку, ожидать, что человек купит еще и паркинг, самонадеянно. Но если не решать этот вопрос, о каком-либо благоустройстве двора, полностью заставленном машинами, можно в принципе забыть.

— Нехватка парковочных мест — одна из ключевых проблем при благоустройстве, — считает Юрий Берестов. — Из-за расширения площади под машиноместа ухудшается дворовая экологическая ситуация, сокращаются места под озеленение и другие необходимые зоны.

— Если бы застройщики продумывали такую экономику проекта, которая позволяла бы полностью освободить двор от машин и при этом каждый жилец имел место в отдельном паркинге, — это могло бы решить проблему, — отметил Алексей Моор. — Но пока, о каком бы хорошем благоустройстве мы ни говорили, двор превращается в парковку.

В «ЛенРусСтрое» решили строить надземные паркинги, т.к. затраты на подземные делают цены на них недоступными. По словам Максима Жабина, важно сохранить стоимость парковочного места в пределах 350–400 тыс. рублей.

— Наш проект был стратегическим для Ленобласти, поэтому мы парковочные места заложили даже в избыточном количестве, — поделился опытом Максим Жабин. — Но сколько ни делай парковок, машин становится все больше и больше, и мест все равно не хватает. К тому же у нас нет соответствующей культуры: люди паркуются, как им удобно, а не как нарисовано на разметке.

В современных ЖК дворы часто проектируются по принципу «без машин», а автомобили размещают по периметру квартала.

— Конечно, парковки лучше максимально выносить за пределы дворов и экранировать с помощью тех же деревьев, чтобы было меньше шума и выбросов, — подчеркнула Надежда Керимова.

Сам себе садовод

Клумбы, высаженные руками жителей, — милая примета старых дворов. Если же хочется серьезно изменить двор в доме, который уже эксплуатируется, то жители через УК или ТСЖ должны согласовать проект благоустройства двора в КГА.

— Все возможно в соответствии с законодательством: для этого необходимо согласовать проект благоустройства двора, — пояснил Алексей Моор. — УК должна учитывать мнение жителей: конечно, покрышки резиновые использовать для украшения двора не надо, но более серьезные идеи согласовать вполне можно.

В новых домах тоже иногда можно найти место для творчества.

— Большим терапевтическим эффектом обладает работа в саду. На нескольких объектах в жилых комплексах мы реализовали идею городского огорода, — рассказала Ольга Маяцкая. — Выращивание овощей и зелени в черте города имеет, конечно, больше декоративное значение, но это интересно и познавательно и для детей, и для взрослых. Декоративные огороды можно разбить также и в рамках обслуживания территории совместно с управляющей компанией.

По словам Надежды Керимовой, согласно данным из области медицины, социальной и поведенческой психологии, участие жителей в посадках и в дальнейшем уходе за растениями имеет важное оздоровительное значение, вносит вклад в формирование городских сообществ, обеспечивает сохранность оборудования и озеленения, в целом снижает количество криминальных случаев в районе.

— Жильцы очень активно работают с нами, участвуют в обсуждениях, предлагают хорошие идеи, которыми мы пользуемся, — подтвердила Ольга Маяцкая. — Поэтому я считаю, что работа с пользователями ландшафта — очень перспективная тема, потому как мы можем увидеть его глазами тех людей, которые непосредственно здесь живут, и такие замечания не найдешь в учебниках. Активность жителей — это мощный двигатель к созданию комфортной среды.

В то же время, если речь идет о жилом комплексе, где живет несколько тысяч человек, то разводить огород может быть весьма проблематично, считает Максим Жабин. Но мнение жителей, безусловно, необходимо учитывать, для чего регулярно проводятся исследования и опросы.

— Большинство девелоперов до сих пор построят объект — и уходят, а мы живем с домом в среднем 5 лет. И не потому что у нас есть гарантийные обязательства, — объяснил Максим Жабин, — мы хотим, чтобы клиент остался с нами на всю жизнь: переехал в наш следующий дом или рекомендовал нас друзьям и родственникам. И обслуживание площадок и зеленых насаждений влияет на это. Сейчас 42% продаж — это повторные покупки, значит, наша деятельность дает результат.

Необходимо и достаточно

Участники круглого стола сформулировали несколько постулатов, которые должны сделать благоустройство жилых комплексов еще более ориентированным на жителей, независимо от бюджета, который есть на реализацию всех идей.

— Главное для города — это упорядоченный подход, ясная и понятная для всех жителей процедура согласования, — заявил Алексей Моор. — Сейчас мы разрабатываем типовые подходы к благоустройству территорий, чтобы проектировщики вместе с жителями могли «собрать» свой двор — как своего рода паззл, для максимально функционального наполнения.

Важно понимать, для кого это благоустройство предназначено, — в первую очередь, для жителей этих домов.

Например, по словам Елены Масловой, применение новых типов покрытий делает удобным перемещение на роликах, мам с колясками, людей с ограниченными возможностями, уборочной техники и качественное исполнение работ по благоустройству.

— Важно создать не только уникальный, привлекательный объект, но пространство, способное разместить и поддержать важные для жителей функции, пространство, способное к саморазвитию и развитию горожан, — пояснила Ольга Маяцкая. — Надо вовлекать людей в добрососедские группы — тогда люди бережнее относятся к общедомовой территории и ее элементам. Это разнообразит общение и досуг, люди смогут жить в комфортной среде, которая с каждым годом будет становиться все лучше и лучше.

В условиях мегаполиса особенно важно создать условия для контакта жителей с природой, движения к «здоровому городу», считает Надежда Керимова:

— Большими достижениями «теории восстановления внимания» в приложении к ландшафтному дизайну стали понимание того, как важно достигать в городских посадках природного облика, и развитие новых методов проектирования таких «природных» ландшафтов, городских джунглей, «третьей природы». Использование высокотравных луговых газонов, цветников в природном стиле, характерных для природных территорий Северо-Запада видов деревьев и кустарников. Также важно максимальное внимание уделить снижению шума, который является источником многих распространенных заболеваний у горожан. Лучшим инструментом для решения этих задач является шумозащитные посадки деревьев и кустарников в комплексе с приемами геопластики.

Юрий Берестов отметил: необходимо правильно зонировать пространство, чтобы жители всех возрастов могли проводить время во дворе и при этом не мешали бы друг другу.

По мнению Максима Жабина, главное — это детальная проработка проекта.



— Если мы рисуем красивую картинку и не думаем, как люди всем этим будут пользоваться, то успеха у проекта не будет, — сообщил он. — Обязательно нужно продумывать социальную и коммерческую инфраструктуру: наличие пекарен, магазинов, аптек — это однозначно плюс к карме. Необходимо совмещение интересов государства и девелоперов. Да, мы можем строить дома быстрее, чем государство — дороги, но хотелось бы большей синхронизации.

Он подчеркнул необходимость обновления стандартов: большинство ГОСТов и СНИПов уже устарели, а их корректировки носят хаотичный характер.

— Важно, чтобы все перечисленные выше элементы идеального двора стали нашей привычной необходимой реальностью, а не исключением только для дорогого жилья, — резюмировал Юрий Берестов.

Мария Мокейчева, «Фонтанка.ру»