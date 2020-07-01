«Тамбов», валидольная победа на пустом стадионе, и уже 9 очков «Зенита» в постковидном футболе

«Зенит» сыграл с командой из Тамбова на стадионе в Нижнем Новгороде без зрителей и с Сердаром Азмуном, который дважды за неделю гулял по набережным и ресторанам. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о празднике абсурда под названием Российская Премьер-Лига.

«Тамбов» - новичок Премьер-Лиги, и не факт, что этот сезон будет единственным в элитном дивизионе. Перед матчем 25 тура «Тамбов» шел аж в двух очках от зоны вылета. Плотность в нижней части таблицы такая, что от последнего места до спасительного 14-го - всего очко. Тем не менее смущает тотальная нестабильность в многих сферах жизни клуба. Играть в родном «Тамбове» клуб не может — арена не сертифицирована РФС. Сезон начинали в Саранске — ехать 400 километров - на стадионе, построенном к чемпионату мира. Продолжили неожиданно в Нижнем Новгороде: там тоже есть пустующий стадион, арендовать который можно дешевле. Собственно, игра против «Зенита» стала для условных хозяев первой на месте слияния Оки и Волги. Реконструкция в Тамбове под требования элитного дивизиона была обещана много раз, но последний раз остановилась из-за пандемии короновируса.



Та же чехарда — с главными тренерами. Их за сезон в «Тамбове» было несколько и чаще всего это так себе показатель. Начинали сезон с Александром Григоряном, мастером громких цитат и сторонником необычных тренерских методов (в 2017 году блогер Евгений Савин рассказывал в интервью «Фонтанке» о спаррингах на сборах). 19 октября 2019 года после поражения от «Урала» Григорян подал в отставку, которая была принята. После этого команду возглавил Сергей Первушин, игравший в свое время за тамбовский «Технохим» и «Спартак» (в составе последнего в начале 21 века форвард Первушин забил 20 голов с передачи Юрия Жиркова). Буквально перед матчем с петербургским клубом Первушин лишился приставки исполняющего обязанности и, по сути, дебютировал за 5 туров до конца в новом статусе.

При этом чисто с футбольной точки зрения команда из Окско-Донской равнины не самый печальный коллектив в лиге. Тамбовчане никому крупно не проигрывали по ходу сезона, у них фантастический показатель конвертации ударов в голы: 28 из 91 — 30,7%.



На матч игроки «Зенита» третью игру подряд вышли в футболках с портретами петербургских врачей, погибших в месяцы борьбы с коронавирусом — это продолжение социального проекта «Вместе победим». Первое касание мяча выполнил врач Омар Идрис, сотрудник волейбольного «Динамо» (Москва), который на время борьбы с пандемией перешел на работу в «красной зоне» ЦКБ РЖД им. Н.А.Семашко.

В Нижнем Новгороде, в отличие от других городов РПЛ, из-за высоких темпов распространения короновируса местный Роспотребнадзор вообще запретил болельщикам доступ на трибуны. Впрочем, футболисты «Тамбова» откровенно привыкли к отсутствию болельщиков на своих квази-домашних матчах. Тем не менее один представитель Нижнего Новгорода на матче присутствовал: главный арбитр встречи Михаил Вилков родился в Горьком. Еще судейский нюанс: резервным арбитром на матч «Тамбов»-«Зенит» вышла Анастасия Пустовойтова, для нее это стал второй матч в РПЛ (5 марта работала на встрече «Локомотива» и «Ахмата»).

Перед игрой петербургские любители футбола склоняли слово «ротация» как могли: обсуждали, что после двух матчей подряд одним и тем же составом и перед поездкой в «Краснодар» тренерский штаб вынужденно поменяет фамилии в стартовом протоколе. С дивана казалось, что Юрий Жирков мог бы сыграть против родного футбольного коллектива. Но нет: Семак предпочел выйти на матч без перемен. В воротах Андрей Лунев, в группе обороны Ярослав Ракицкий с Браниславом Ивановичем, Дуглас Сантос с Вячеславом Караваевым на флангах, в опорной зоне Вильмар Барриос с Магомедом Оздоевым. По краям полузащиты вышли Малком с Далером Кузяевым, пару нападающих составили Артем Дзюба и Сердар Азмун.



Первый тайм погрузил даже самых преданных любителей футбола в сон, близкий к летаргическому. Игроки петербургского клуба спокойно демонстрировали уверенность в собственном футбольном превосходстве. Игроки «Тамбова» искали подходы к штрафной Лунева и не сказать, чтоб у них это получалось. Интереснее всего было разглядывать бегущую строку на рекламных экранах: там периодически проскакивали шедевры тамбовских копирайтеров. «Тамбовщина — регион с большим сердцем. Есть, что любить, есть, чем гордиться. Тамбовщина может больше». Звучало весомо.

Абсурда матчу по ТВ добавлял затейливый интершум, в котором периодически звучали призывы «Вперед, «Зенит», вперед за Питер».

За 2 минуты до конца основного времени первого тайма внезапно сработало трио группы атаки: Малком навесил, Дзюба скинул, Азмун успел проткнуть мяч в ворота Гиорги Шелия.

До игры активно обсуждалось поведение недисциплинированного иранца, который дважды за неделю отметился в социальных сетях, гуляя по Петербургу и посещая летние террасы открывшихся ресторанов. Горячие головы предлагали даже не брать форварда в Нижний, тем более, что перед игрой против «Краснодара» иранец висел на карточке и в случае предупреждения пропустил бы матч с «Краснодаром» в воскресенье. Но Семак заявил, что у него был разговор с игроком, тот извинился, и, мол, искупит свой проступок игрой. Можно смело сказать: искупил. Для Азмуна гол в ворота «Тамбова» стал 11-ым в сезоне, Дзюба же оформил свою 10-ую голевую передачу (в сумме по системе гол+пас у Артема — 25 очков).



Во втором тайме игроки петербургского клуба откровенно не спешили взвинчивать темп: «Зенит» категорически устраивало происходящее на поле. Казалось, матч катился к финалу, но в самом конце встречи Ракицкий толкнул оппонента уже после того, как тот пробил мимо ворот, и Вилков как гром среди ясного неба назначил пенальти. Даже консультации с ВАРом не изменила мнения главного арбитра. Валерий Чуперка пробил без шансов для Лунева.

С учетом количества времени, которое оставалось, диагноз был ясен: вот так выглядит расплата за расслабленность. К этому моменту Семак уже успел провести 4 замены: на поле появились Игорь Смольников, Йордан Осорио, Алексей Сутормин и Эмилиано Ригони. Мягко скажем, ощущения, что эти замены пошли «Зениту» на пользу, не было. Тем не менее именно вышедший на замену аргентинец — это стал 50-ый матч для Ригони - на 91 минуте удачно поймал отскок на дальнем углу штрафной площадки и в одно касание низом пробил в противоположный угол «Тамбова» (11-ая голевая передача Дзюбы).

