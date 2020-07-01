В Петербурге хирург-онколог с 40-летним стажем получил реальный срок за терапию с осложнением

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 1 июля, Андрей Пахомов признан виновным в оказании небезопасных услуг, повлёкших тяжкий вред здоровью. Установлено, что в 2016 году, будучи гендиректором ООО «Клиника современных хирургических технологий», он лечил пациента с помощью лазерного терапевтического аппарата «Матрикс-ВЛОК», но не заглянул в инструкцию по эксплуатации.

Петроградский райсуд вынес приговор гендиректору петербургской клиники современных хирургических технологий. После лечения у Андрея Пахомова пациент получил опасный для жизни вред здоровью.

Курс из 12 процедур лазерного облучения мягких тканей с введением иглы со световодом в околопозвоночную область закончился для больного диагнозом «закрытый ятрогенный пневмоторакс». Скопление газа в плевральной полости, которое ведёт к спадению ткани легкого, сочтено угрозой жизни человека.

Врача приговорили к одному году в колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда,

«Клиника современных хирургических технологий» зарегистрирована в 2008 году, в мае этого года ООО перешло в статус недействующих. По данным СПАРК, Андрей Пахомов к 2018 году оставил пост гендиректора. С 2017 года он же числится основателем и совладельцем клиники лазерной хирургии.

На сайте медучреждения указано, что главврач Андрей Пахомов имеет за плечами более 40 лет опыта в качестве хирурга-онколога, общего и сосудистого хирурга, заведующего отделением в НИИ онкологии и других больницах Северо-Западного региона. Автор многочисленных запатентованных медицинских разработок и методов в области хирургии, кандидат медицинских наук, отмечен госнаградами.