Цена на проезд по трассе М-11 из Петербурга в Москву подорожала с 1 июля
Цена на проезд по платной трассе М-11 из Петербурга в Москву вырастет с 1 июля. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу Росавтодора. Подорожание коснется только тех участков, которые находятся в Московской области.
Повышение цен на проезд коснется участков: Зеленоград — Солнечногорск, Зеленоград — Москва, Зеленоград — Шереметьево.
Проезд из Зеленограда в Солнечногорск с понедельника по четверг с 14:00 до 1:00 будет стоить 200 рублей — если на автомобиле установлен транспондер, и 250 рублей — если в машине его нет. Сейчас эта цена составляет 160 и 200 рублей соответственно. Проезд в обратном направлении станет дороже только в воскресенье: с 14 до 1:00 цена вырастет с 200 до 240 рублей для машин с транспондером и с 250 до 300 — для тех, кто ездит без него.
Кроме того, вырастут абонементные тарифы. 10 поездок по маршруту Москва — Зеленоград будут стоить 2900 рублей, 20 поездок — 5000 рублей, 30 — 6300 рублей. Абонементная плата для проезда в аэропорт Шереметьево из Зеленограда на 10, 20 и 30 поездок составит, соответственно, 1350, 2300 и 2850 рублей. Подорожают и абонементы на проезд между Зеленоградом и Солнечногорском: до 1650, 3200 и 4650 рублей в зависимости от количества поездок.