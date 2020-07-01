Цена на проезд по трассе М-11 из Петербурга в Москву подорожала с 1 июля

Цена на проезд по платной трассе М-11 из Петербурга в Москву вырастет с 1 июля. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу Росавтодора. Подорожание коснется только тех участков, которые находятся в Московской области.

Повышение цен на проезд коснется участков: Зеленоград — Солнечногорск, Зеленоград — Москва, Зеленоград — Шереметьево.

Проезд из Зеленограда в Солнечногорск с понедельника по четверг с 14:00 до 1:00 будет стоить 200 рублей — если на автомобиле установлен транспондер, и 250 рублей — если в машине его нет. Сейчас эта цена составляет 160 и 200 рублей соответственно. Проезд в обратном направлении станет дороже только в воскресенье: с 14 до 1:00 цена вырастет с 200 до 240 рублей для машин с транспондером и с 250 до 300 — для тех, кто ездит без него.