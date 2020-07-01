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01.07.2020 12:49
44
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Агрессором из «Рендж Ровера» оказался бизнесмен и любитель ретроавтомобилей

Водителя «Рендж Ровера», который отметился в конфликте со стрельбой в Выборгском районе Санкт-Петербурга, можно назвать почти образцовым участником дорожного движения. Из автомобилей он отдаёт предпочтение классике прошлого и ПДД обычно не нарушает.

Как стало известно «Фонтанке» 1 июля, предполагаемого стрелка с Выборгского шоссе оперативники уголовного розыска остановили на улице Ломоносова в Парголово накануне около 18:30. Им оказался 39-летний генеральный директор ООО «Гермес». Компания с 2012 года специализировалась на строительстве, но бизнес не сложился — в декабре прошлого года фирму ликвидировали. Белоснежный универсал премиум-класса принадлежит супруге предпринимателя. Сам он предпочитает модели постарше: на мужчину зарегистрированы Buick Special 1958 года, Lincoln Continental 1963-го и 51-летний Ford Mondeo. Ездит обычно с осторожностью — за последние три года владелец получил два штрафа.

Предприниматель написал явку с повинной, ближайшие два дня он проведёт в изоляторе временного содержания. Стрельбу в сторону принципиального автомобилиста, не пожелавшего пропустить обочечника на «Рендж Ровере», квалифицировали как хулиганство.

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Кадр из видео 
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Кадр из видео 
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (44)

Nerevar
Предлагаю задушить ему бизнес. Думаю ему понравится когда его бизнес будут часто трясти госорганы и щемить конкуренты. Надо этому нелюдю устроить ад на земле, чтобы знал своё место этот хренов король дорог и божок, вознесшийся над всеми остальными.
vic_5e4cd1938d1a8
Ему 39 лет?!?! Выглядит лет на 15 старше ...
Solomon14
Терпилу наказать рублем! Злодея опустить! Тролли вперед!
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