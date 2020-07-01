Водителя «Рендж Ровера», который отметился в конфликте со стрельбой в Выборгском районе Санкт-Петербурга, можно назвать почти образцовым участником дорожного движения. Из автомобилей он отдаёт предпочтение классике прошлого и ПДД обычно не нарушает.

Как стало известно «Фонтанке» 1 июля, предполагаемого стрелка с Выборгского шоссе оперативники уголовного розыска остановили на улице Ломоносова в Парголово накануне около 18:30. Им оказался 39-летний генеральный директор ООО «Гермес». Компания с 2012 года специализировалась на строительстве, но бизнес не сложился — в декабре прошлого года фирму ликвидировали. Белоснежный универсал премиум-класса принадлежит супруге предпринимателя. Сам он предпочитает модели постарше: на мужчину зарегистрированы Buick Special 1958 года, Lincoln Continental 1963-го и 51-летний Ford Mondeo. Ездит обычно с осторожностью — за последние три года владелец получил два штрафа.