Летучий голландец ОСК: кто придумал построить в Петербурге круизный лайнер

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Бывший президент, а теперь просто генеральный директор ОСК Алексей («президент в стране один») Рахманов, рассказывал в эфире радио «Говорит Москва», что верфи корпорации построят Ropax-паром, который перевозит пассажиров и машины. У него будет не менее 1500 кают, в которых разместят приблизительно 3500 пассажиров. А 29 июня добавил деталей: постройка начнется через год и три месяца на петербургской «Северной верфи».

Цена проекта, по его словам, — около 650–700 млн долларов, исходя из размеров и уровня комфорта. К слову, самый новый и экологичный на Балтике паром Viking Grace, работающий на СПГ, обошелся в два с половиной раза дешевле — 240 млн евро, или примерно 270 млн долларов. Но там всего 880 кают на 2800 пассажиров. Куда ближе по параметрам Nоrwegian Breakaway (3700 пассажиров), построенный в 2013 году на немецкой верфи Meyer Werft. Он обошелся заказчику в 840 млн евро.



Рахманов уточнил, что строить новый российский круизный лайнер будут с иностранным партнером, которого нельзя называть (а то ему запретят сотрудничать с находящейся под санкциями ОСК). Сложности традиционно ожидаются с отечественными двигателями и интерьерами. Для первого за 60 лет российского речного теплохода «Мустай Карим» убранство, например, создавало голландское яхтенное бюро Guido de Groot.

Есть и заказчик, говорит Рахманов, осталось лишь решить вопрос с финансированием. С речными пассажирскими судами, которые строятся сейчас на «Лотосе» и «Красном Сормово», в ОСК смогли реализовать схему через вклад в основной капитал корпорации, с последующей передачей судна кэптивной лизинговой компании. С помощью этого инструмента удалось обеспечить стоимость денег на горизонте 20 лет в 2,5% годовых в рублях. Но в приоритете, конечно, максимально дешевое финансирование.

Бывший архангельский губернатор и новый директор «Северной верфи» Игорь Орлов предложил «Фонтанке» выяснять, что имел в виду Рахманов, у самого Алексея Львовича и у ОСК. Но на всякий случай уточнил, что его предприятию под силу построить любое судно, любого класса и любой сложности. И не важно, что оно в основном специализируется на военном кораблестроении. В планах верфи в 2020 году спуск на воду траулера и ярусолова, закладка еще одного траулера и двух военных кораблей.



Заказчика на лайнер ни Рахманов, ни — по запросу «Фонтанки» — пресс-служба ОСК называть не стали. Но подписаться на такой мегапроект до пандемии хотел только один — Смольный: городские власти последние три года ведут переговоры о создании своего круизного оператора. Предполагалось, что инвесторами проекта могут стать ВТБ и Сбербанк, а оператором лайнера — эстонский Tallink Line или греческий Anek Lines. С прошлого лета чиновники ведут переговоры с ОСК насчет собственного, правда, более скромного по параметрам, судна.

Как писала «Фонтанка», Петербургу нужен грузо-пассажирский паром с парой грузовых палуб, ресторанами, кинотеатром, аквапарком и вместимостью в 2000–2500 пассажиров. Аналог хорошо известной петербуржцам «Принцессы Анастасии». В планах — ходить в Калининград, а также порты Германии, Дании и Норвегии. В январе стало известно о зарегистрированном совместном предприятии. Судно хотели получить к 2024 году.

В связи с коронавирусом тема на паузе, поэтому для участников рабочей группы заявление Рахманова стало откровением. Глава комитета по туризму Сергей Корнеев не смог его прокомментировать.



А в АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» заявили, что, на их взгляд, Рахманов говорил о концептуальной готовности верфи начать подобную стройку. И пожелали коллегам из ОСК «удачи в осуществлении намеченных ими планов».

Директор по развитию порта Дмитрий Костин прямо сказал «Фонтанке», что никакого контракта на постройку парома нет. Как и цены и параметров для её расчета.

«У нас была дорожная карта. Но по ней у нас сейчас остановка в связи с коронавирусом, — уточнил он. — Потихоньку двигается лишь концептуальное проектирование».

Разработкой концепции занимается нижегородское КБ «Вымпел» (структура ОСК), результатов ждали к ноябрю 2020-го, но в связи с пандемией сроки могут сдвигаться. Цена, называемая сейчас главой ОСК, по мнению Дмитрия Костина, также условная.

«У нас цена может стать известной только после концептуального проектирования. Когда будет расчет стоимости судна и расчет стоимости технического проекта», — уточнил директор.

И предположил, что, скорее всего, Рахманов увязал заявление о постройке с модернизацией «Северной верфи». Новый эллинг там планировали открыть в первом квартале 2021 года. Он позволит верфи строить крупноблочным способом крупнотоннажные корабли и суда. Отсюда и максимально возможные параметры в 3500 пассажиров.



Но самое главное — по словам директора по развития «Морского фасада», пока нет принципиального решения о строительства судна и о финансировании — федеральном или ином.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»