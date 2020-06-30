Суд в Петербурге оставил с носом Академию пластической хирургии. За ринопластику с дефектами пациенту выплатят компенсацию

Решение исправить нос истица приняла в октябре 2017 года: не нравилась форма носовой перегородки, сам нос казался слишком широким, к тому же смущала горбинка. По договору стоимость операции, которая прошла в январе 2018 года, составила 230 тысяч рублей.

Ленинский районный суд обязал Академию пластической хирургии выплатить больше 1,5 миллиона рублей пациентке за исправление перегородки носа и первичную ринопластику с ошибками. Об этом 30 июня сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

«При оказании медицинской помощи был допущен ряд значительных дефектов, в том числе с причинением работниками вышеуказанной организации тяжкого вреда здоровью истца и, как следствие, значительной утрате здоровья на долгие годы», — описывают итог вмешательства представители правосудия.

Пострадавшая требовала взыскать с клиники сумму, потраченную на операцию, 500 тысяч на исправление сделанного, 3 миллиона компенсации морального вреда, а также неустойку и штраф в пользу потребителя.

Представитель ответчика выступал против удовлетворения иска, ссылаясь на то, что пациентка сама подписала бумагу с фразой: «Я понимаю, что посредством проведения ринопластики улучшается форма носа, но он не будет совершенным».

Суд вынес решение и предписал выплатить пострадавшей стороне 1 515 675 рублей. Из них 600 тысяч — компенсация морального вреда, а 130,4 тысячи — сумма «на устранение недостатков».