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30.06.2020 07:03
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Пискарёвский перекрыт. Там 150 человек тушат ангары по третьему номеру

Крупный пожар тушат в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Его ранг повышен до третьего номера.

Фото: Автор фото – читатель «Фонтанки» Александр
Фото: Автор фото – читатель «Фонтанки» Александр
Фото: Кадр из видео читателя «Фонтанки» Романа

Как сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС, 30 июня в 5:25 поступил вызов на Пискарёвский проспект, 150. Это промзона почти у КАД, за станцией «Ручьи», в частности там располагаются склады строительного магазина «Славдом». Пожар хорошо видно с КАД, читатели «Фонтанки» присылают сделанные ими кадры.

Сначала была информация о возгорании металлического ангара размером 15 на 35 метров, затем – о том, что огонь охватил два металлических ангара на общей площади 2,3 тысячи квадратных метров. В 5:42 ранг пожара был повышен до № 2, в 6:25 – до № 3, из-за угрозы распространения на соседние ангары. На месте работают 37 единиц техники и 153 человека личного состава от РСЧС, в том числе 25 единиц техники и 102 человека от МЧС.

«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», - отмечается в сообщении.

В связи с ликвидацией пожара перекрыто движение по Пискаревскому проспекту от КАД в сторону города, предупреждает отдел пропаганды УГИБДД и просит заранее выбирать альтернативный маршрут движения.

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