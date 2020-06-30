Фото: Юрий Берестов, генеральный директор технопарка «Айра»

Президент Ассоциации умных городов и генеральный директор технопарка «Айра» Юрий Берестов рассказал «Фонтанке» о том, почему создание велодорожек особенно актуально в эпоху коронавируса, как трансформируется городская среда и почему эффект улицы Рубинштейна действует и для компаний, объединяющихся в технопарки. — Вы строите велодорожки в разных городах России с 2014 года. Растет ли интерес городов к развитию велодвижения? — В Петербурге велосипедистов все больше, но ездят они преимущественно по тротуарам. Удивительно, но даже пешеходы считают это нормальным. А велосипедисты разные: сейчас, особенно во время эпидемии коронавируса, стало много курьеров — они ездят, как камикадзе, так что для пешеходов это может быть даже опасным. А передвигаться по проезжей части опасно для самих велосипедистов. А все потому, что у нас нет нормальной инфраструктуры. То, что сделано на Фонтанке, например, сложно назвать настоящей велодорожкой — там паркуются автомобили, нет единой схемы движения и все равно приходится выезжать на тротуар или дорогу. Не продумана безопасность, нет никакого освещения, поэтому вечером их просто не видно.

Между тем мы видим, что после эпидемии в европейских городах, где и так развито велодвижение, выделяется еще больше денег, чтобы пересадить как можно больше людей с общественного транспорта на велосипеды. Чтобы попасть в общемировой тренд, необходимо, чтобы Минстрой сделал велодорожки частью программы по развитию комфортной городской среды. И мы намерены обратиться в ведомства разного уровня с такой инициативой. — Какой должна быть современная велодорожка? — Это должен быть комплексный инфраструктурный объект, который включает не только непосредственно саму полосу для движения, но и санузлы для велосипедистов, станции для ремонта, велопроката, зоны отдыха. Мы разработали управляемую систему подсветки, она недорогая, но позволяет программировать световую волну, показывать направление движения. Комплектующие для «умных» велодорожек (Smart Track) производятся в Грозном на базе реабилитационного центра общества слепых, детали изготавливаются сотрудниками–инвалидами I и II группы по зрению. Остальные изделия выпускают на предприятии в Ленинградской области.

Велоинфраструктура Smart Track в Санкт-Петербурге Фото: пресс-служба компании «Айра»

— Где уже применялась новая технология? — Знаковой для нас стала работа в городе Альметьевск в Республике Татарстан. Там мы построили и умные велодорожки, и светофоры под ногами, и качели-балансиры с игровой механикой, и детские видеоплощадки. Так сформировался новый имидж города, и на Московском международном форуме Альметьевск был признан самым благоустроенным городским поселением России-2017 и стартап-столицей России. А в 2019 году в рамках IV Международного велоконгресса получил спецприз «Лидерство» за велопроект, реализованный нашей компанией. Именно благодаря этому проекту в 2017-м нас заметила Наталья Фишман (участница команды реконструкции ЦПКиО им. М. Горького в Москве) и пригласила участвовать вместе с «АрхДесантом» в реконструкции 60 парков Татарстана.

Скамейка из светорассеивающего стеклопластика Фото: пресс-служба компании «Айра»

Еще один велопроект мы реализовали в 2017 году в городе Грозный. В свою очередь, мэр Грозного Ибрагим Закриев, который сейчас занимает пост руководителя администрации главы и правительства Чеченской республики, подарил инновационную велоинфраструктуру Петербургу — сейчас вы можете видеть ее на обновленной пешеходной зоне на Карповке. В этом проекте нас поддержали администрация Петроградского района и заместитель председателя комитета по благоустройству Лариса Канунникова.

Вообще, мы еще 3–4 года назад выступали с идеей построить велодорожки в Петербурге. Причем в предложенном нами варианте не надо тратить деньги из бюджета — город выделяет маршрут, а вдоль него можно было бы размещать кафе и поп-ап сторы, банки, сетевые спортивные магазины, точки по продаже здоровой еды. Так дорожка будет себя окупать, получается вариант надежного государственно-частного партнерства. — Если в Альметьевске реализовать идеи было проще, чем в Москве или Петербурге, то, может, нужно обратить внимание на небольшие города? Например, в Ленобласти? — В большом городе, конечно, сложнее выделить площади, потому что уже все застроено, дорог и так не хватает. Проектировать значительно проще при закладке новых улиц, и некоторые девелоперы в своих жилых комплексах создают такую инфраструктуру. Но нужно, чтобы была связь между этими островками цивилизации. Прогрессивным решением стало бы строительство первой в мире кольцевой велодорожки вокруг города — параллельно с созданием кольцевого железнодорожного маршрута, о котором договорились городские власти с РЖД в прошлом году на Петербургском экономическом форуме. Велокольцо объединит спальные районы, а от него пойдут уже линии — как вглубь города, в том числе в парки, так и в Ленобласть. Это и пробки разгрузит, и для здоровья полезно, и толкаться в общественном транспорте не придется.

Еще один проект, в котором мы хотели бы принять участие, — это велодорожка от Светогорска к границе с Финляндией. Вообще мы о ней узнали из публикации на «Фонтанке» и обратились и к финнам, и к администрации Ленобласти, чтобы рассмотрели наше предложение. — На какой стадии переговоры с правительством Петербурга, районами или городскими службами? — Мы активно работаем с «Ленсветом» — наша технология маркерной подсветки новая, раньше не применялась, поэтому ее нужно согласовать, представить все технические характеристики и документацию, чтобы городские специалисты могли ее обслуживать. Еще один вариант ее применения — лежачие светофоры, первый мы установили в 2015 году в Москве на проспекте Мира, в Петербурге пилотный образец был на Малой Морской улице. Такие светофоры установлены также в Грозном и в Альметьевске, и их особенность заключается в использовании разработанного нами оптического ударопрочного полимера. Если дорога широкая, то под ногами цвет сигнала видно гораздо лучше, чем маленького человечка на другой стороне улицы. К тому же люди большую часть времени смотрят в смартфоны, их внимание рассеивается, а краем глаза под ноги смотреть удобнее, чем поднимать голову. По данным экспертов, такой светофор уменьшает вероятность ДТП до 90%. Потенциально все за внедрение этой технологии, но все равно нужно пройти путь согласований.

— Востребовано ли сейчас инновационное благоустройство? — Раньше люди часто высказывались негативно по поводу благоустройства, праздников и новогоднего украшения городов. Современные МАФы (малые архитектурные формы) и арт-объекты, которые давно стали привычными на Западе и уже считаются обязательным элементом благоустройства, нашим жителям казались лишней тратой бюджетных денег. Даже несмотря на то, что часть элементов по стоимости не отличались от унылых, надоевших за десятилетия объектов. Постепенно появляется понимание, что это другая статья расходов, и комфортная городская среда нужна в первую очередь самим горожанам. Переломный момент произошел в 2013 году, когда в Москве после реконструкции открылся ЦПКиО им. М. Горького. Он стал первым парком мирового уровня в России, пространством для отдыха, спорта, танцев и игр на свежем воздухе. Его концепция глобально перевернула мышление многих. Участники креативной команды, работавшей над проектом, в дальнейшем стали идеологами создания подобных современных пространств в России. Устойчивый же рост рынка начался после открытия в столице парка «Зарядье» и реконструкции ВДНХ. На этот тренд обратили внимание в регионах, где увидели, какими могут быть современные общественные пространства. Появился приоритетный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Благодаря ему сегодня реализуются проекты мирового уровня. Сейчас к нему активно привлекают молодых архитекторов, создают в регионах центры компетенций.

— Насколько полноценно идеи воплощаются в жизнь? — Мы замечаем, что часто качество исполнения того, что красиво выглядело в проекте, на практике оказывается невысоким. Молодые архитекторы часто просто не понимают, из чего малые архитектурные формы должны быть сделаны, как обрабатывать материал, чтобы объект простоял не один сезон, а 5–10 лет, не гнил, не ржавел, не ломался. В частности, поэтому мы решили собирать профессиональных участников рынка благоустройства под одну крышу. Так появился технопарк «Айра» с бесплатной арендой для резидентов. С сентября мы совместно с партнерами начнем проводить в технопарке семинары, лекции для архитекторов и всех, кто занимается проектами «комфортная среда» и «умный город» в регионах. Вернувшись домой, они смогут применить полученные знания на практике. Если Минстрой нас поддержит, мы такие технопарки можем открывать и в других регионах. — Как коронавирус отразился на работе технопарка? В нем работают небольшие компании, а для малого бизнеса сейчас непростые времена. — Особенность нашего технопарка в том, что мы не берем арендную плату с тех компаний, которые там работают. Это выгодно и в обычное время, но во время кризиса становится вопросом выживания — многих предпринимателей убивает именно арендная плата. Если же платить не надо, то можно прервать на время работу, а когда кризис пройдет — вернуться и возобновить работу. Я считаю, что в период пандемии надо думать больше не о деньгах, а о добрых делах, поэтому мы совместно с Общественным фондом имени Ахмата Кадырова оказали помощь ветеранам, малоимущим, медикам Ленобласти. У кризиса всегда есть и обратная сторона — так, сейчас удачный период для HR-менеджеров искать сотрудников. Еще 2–3 месяца назад свободных специалистов на рынке не было. Время формировать и усиливать команду — инженеров, маркетологов — да в любой сфере. — Что кроме бесплатной аренды привлекает бизнес объединяться в технопарке? — Как это работает, хорошо видно на примере одной из представленных у нас компаний, которая занимается производством стеклопластика. Начинали они буквально в гаражах. Когда мы позвали их в технопарк, то сначала они заняли 200 метров, потом расширились до 500, теперь уже 1000. Получается взаимовыгодная синергия — мы используем их как подрядчиков, даем заказы, они приводят заказчиков нам, если не могут что-то сами построить. И таких компаний в «Айре» сегодня примерно 15. Это такой эффект улицы Рубинштейна — когда рядом много одинаковых заведений, то только кажется, что это увеличивает конкуренцию, но в итоге все туда едут и все рестораны заполнены. Корни этого идут еще к ярмаркам, к рынку — там много торговцев рядом, и вся продукция востребована, все можно купить в одном месте. Крупным заказчикам тоже выгодно приехать туда, где под одной крышей он может посмотреть всю линейку продукции из современных материалов: бетон, дерево, фибробетон, металл, стеклопластик, интерактивные площадки. Все для создания комфортной среды под одной крышей. Конечно, в момент пика пандемии и нам пришлось проделать большую работу. Но в результате мы сохранили все рабочие места и зарплаты, увеличилась партнерская база, объемы производства не снизились, а продукция отдавалась заказчикам в изначально оговоренный договором срок. — Несколько лет назад вы открыли в Петербурге офис Visit Chechnya. Внутренний туризм развивается? — Офис работает, мы организовывали поездки в республику и в этом году консультировали много жителей Петербурга, интересующихся чеченскими маршрутами. Внутренний туризм в Чеченской республике начинает возобновляться, уже открыты 3 туристических объекта. И те, кто получал консультации, смогут уже со 2 июля прилететь в Грозный из Петербурга. По информации министра по туризму Чеченской республики Муслима Байтазиева, со 2 июля авиакомпания Nordwind планирует открыть прямые рейсы. В туризме, как и везде, все более актуальны онлайн-технологии. Мы разработали инновационные интерактивные двери, которые можно в буквальном смысле открыть и увидеть жителей другого города, посмотреть на интересные места, познакомиться с культурой, узнать что-то новое — с помощью специального приложения. Дверь уже стоит в Грозном, в Шали, а недавно мы подарили такую же принцу Эмиратов — она отправилась в Дубаи, откуда мы провели телемост. Мы хотели бы, чтобы она появилась и в центре Петербурга, например на Малой Садовой, и ведем об этом переговоры с городским комитетом по туризму. Мария Мокейчева, «Фонтанка.ру»