Свадьбы вернулись в Петербург, но раньше сентября пожениться с шиком не выйдет

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру«/Архив

Минувший май поставил в Петербурге рекорд по минимальному числу зарегистрированных браков — их было 1066 на весь город. Год назад поженились 3038 пар. В апреле падение было вдвое. Но тем, кто отважился на регистрацию, несмотря на коронавирус, делать это пришлось в экстремальных условиях. Если опираться на статистику комитета по делам ЗАГС, от такого сомнительного начала семейной жизни отказались примерно 3,5 тысячи пар.

Теперь, когда уже можно жениться торжественно, записываться на церемонию придется заново. Но вот как раз с этим — проблемы. Даже в простых районных загсах, если подавать заявление сегодня, пожениться удастся только с 5–6 августа. Во дворцах бракосочетания ждать придется еще дольше — удобные окошки появятся разве что с середины сентября. И то или на раннее утро (9:30–10), или совсем на вечер (с 19:00). Нормальное время — сегодня, 29 июня, — доступно только с 22 сентября.



Корреспонденту «Фонтанки» удалось забронировать место на 20:00 16 сентября во дворце бракосочетания №2. На сайте госуслуг процесс занял не более 2 минут — достаточно было заполнить все данные, выбрать загс, удобные день и время регистрации, и вот уже готова предварительная бронь. Срок ее действия — 24 часа.

На просьбу записаться на регистрацию пораньше по телефону ответили: «Все занято!» И встать в какой-нибудь лист ожидания, чтобы подловить чью-то отмененную свадьбу, оказалось невозможно. Во дворцах бракосочетаний говорят, что у них отмен не бывает.

«Мы работаем в соответствии с графиком, указанном на сайте госуслуг. Никаких листов ожидания у нас нет — никто не отказывается, никогда! Люди вправе прийти, а могут и не приходить. Но время все равно занято», — вполне конкретно объяснили во дворце бракосочетания №1. Просьбы и мольбы со ссылкой на то, что и так ждать пришлось с апреля, тоже не помогли — график есть график. Так что если кто-то занял место и не пришел — не обессудьте. Сыграть свадьбу вместо них точно не получится.



Но если во дворцах бракосочетания все занято до конца лета, в районных загсах еще остались свободные места на начало августа — с 5–6-го числа уже можно записаться на торжественную церемонию регистрации брака. В большинстве своем именно с них сейчас начинаются первые «окошки». Но, к примеру, в Петроградском загсе первые возможные даты — в начале сентября. Консультации по телефону тоже дают не каждый день. Понедельник, например, — выходной, задавать вопросы некому.

В комитете по делам ЗАГС тоже не смогли оперативно объяснить, почему первая доступная дата для регистрации у большинства районных загсов именно 5–6 августа.

Из поправок в 121-е постановление понятно, что в ближайшее время, пока продолжат действовать коронавирусные ограничения, какая-никакая романтика в торжественных регистрациях все-таки сохранится: участникам (жениху и невесте) разрешат не надевать маски. Дезинфекция, санитарная обработка и проветривание помещений, как и раньше, будут проходить по расписанию — после каждой церемонии бракосочетания. Перед входом в загс придется обработать руки антисептиком.



Александра Сидоркина, специально для «Фонтанки.ру»

