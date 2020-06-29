Допинг с душком. Что рассказывают спортсмены, чтобы избежать дисквалификаций

Швейцарская наездница избежала дисквалификации, доказав, что её лошадь съела сено, на которое сходил «по-маленькому» мужчина, принявший обезболивающее. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает об этом прецеденте и вспоминает другие чудесные спасения, которые не помешало бы взять на вооружение отечественным спортсменам. Хотя к ним редко проявляют такое доверие.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Да, лошадей в конном спорте тоже проверяют на допинг наравне с наездниками. И им точно так же выписывают дисквалификации, как, например, это произошло в случае швейцарской наездницы Наде Петер Штейнер и её скакуна по кличке Saura de Fondcrombe. В феврале 2020-го Штейнер получила двухгодичный бан за следы трамадола (мощное обезболивающее) в крови у её хвостатого напарника. Однако спортсменка подала апелляцию в CAS и выиграла, сумев убедить судью в почти невероятном стечении обстоятельств.

Положительный тест на трамадол Saura de Fondcrombe сдала на Гран-при Тетуана (Марокко) 8 октября 2017-го. При этом вторая проба, взятая спустя пять дней, дала отрицательный результат. В суде адвокаты наездницы оперировали двумя фактами. Во-первых, пока Надя получала приз после выступления в Тетуане, лошадь лизала руку одному из организаторов. Этот момент запечатлел фотограф. Защита настаивала на том, что в руке представителя соревнований могло быть что угодно.



Первую версию отклонили, выписав двухгодичную дисквалификацию. Во второй раз Штейнер пошла в CAS с еще более оригинальной историей. Якобы запрещенное вещество проникло в организм лошади через сено, на которое помочился член команды Штейнер, как раз принимавший трамадол по назначению врача. Этот рассказ показался судьям более убедительным и дисквалификацию со спортсменки из Швейцарии сняли.

В своем телеграм-канале спортивный комментатор Василий Уткин привел цитату своего коллеги и известного специалиста по лошадям Александра Невзорова:

«Могу утверждать, что лошадь не будет есть такое сено. Голодающая крестьянская кляча — возможно, после недели лютейшего поста. Спортивная сытая — никогда. Нам приходилось выкидывать целые кипы сена, это такие тюки специальные по 12–15 кг, если на них писал кот. Или мыши».

В других видах спорта спортсмены тоже что только ни рассказывают, лишь бы доказать свою невиновность. Например, американский прыгун в длину, серебряный призёр чемпионата мира-2017, Джаррион Лоусон тоже однажды неудачно поужинал.



В августе 2018-го в его допинг-тесте нашли следы анаболического стероида тренболона. Спортсмен пытался убедить Международную легкоатлетическую федерацию (IAAF) в том, что препарат содержался в стейке, который он заказал в одном из ресторанов японской кухни в Арканзасе. В качестве доказательства он предъявил чек из этого заведения. Кроме того, удалось установить, что поставщик говядины для ресторана действительно использует тренболон для выращивания скота. Тем не менее поверили ему не сразу. IAAF сначала дисквалифицировала Лоусона на четыре года, но выигранная апелляция в CAS позволила ему продолжить заниматься профессиональным спортом.

Существует целая россыпь историй про то, как тот или иной препарат попал в организм атлета в результате занятия сексом. Самый свежий пример — боксерша Вирджиния Фукс.



У Фукс нашли сразу два запрещенных вещества — летрозол и GW151. Девушку сначала признали виновной, но после дополнительных разбирательств, естественно, инициированных самой спортсменкой, выяснилось, что препараты принимал её молодой человек, а к ней в организм вещество попало после полового акта.



Другой похожий случай произошел в январе, когда оправдали канадскую каноистку, одиннадцатикратную чемпионку мира, Лоренс Венсан-Лапуант.



У спортсменки нашли лигандрол. Вскоре она объявила, что препарат попал в её организм в результате «обмена жидкостями тела» с бывшим парнем. Молодой человек 25 июля якобы принял препарат, в состав которого входило вещество SR9011, также известное как рекардин. В ночь с 28 на 29 июля пара занялась сексом, а на следующий день допинг-проба Лоренс дала положительный результат. При этом других следов препарата у девушки не нашли, и суд вынес оправдательный приговор.

Свалить вину можно не только на полового партнера, но и на собственного брата. Что и сделал в прошлом году бразильский пловец Габриэль да Сильва Сантос. 20 мая 2019 года спортсмен сдал в Сан-Паулу положительный тест на анаболический стероид клостебол.

Сантос заявил, что столь серьезный препарат попал в его организм через полотенце, которым он пользовался со своим братом Густаво. Брату врачи выписали для лечения проблемной кожи на лице и в области гениталий крем, в состав которого входило запрещенное вещество. По словам Сантоса, он провел в доме родителей вместе с Густаво два дня до сдачи теста. Кроме того, как отметил пловец, они пользовались одним мылом, постельным бельем и даже одеждой. Тут бы судьям заподозрить что-то неладное, но Сантос подготовился максимально серьезно. Пловец представил экспертное заключение профессора генетики и молекулярной биологии из Университета Рио-де-Жанейро. Ученый провел два эксперимента.



В первом случае подопытный на протяжении 20 минут занимался сексом с партнером, который перед этим использовал 5 граммов крема с клостеболом. В результате испытуемый сдал положительный допинг-тест. Во втором эксперименте испытуемый нанес крем уже непосредственно себе на гениталии, и всего через 20 минут его проба вновь показала наличие запрещенного вещества в организме. При чем здесь общее полотенце, непонятно, но суд оправдал Сантоса по всем статьям.

Артем Кузмин, «Фонтанка.ру»

