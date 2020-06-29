Роскосмос объяснил, почему ракета «Ангара» в три раза дороже «Протона»
Стоимость производства ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5» составляет 7 миллиардов рублей, следует из финансового отчёта Центра имени Хруничева за 2019 год. Это в три раза больше, чем у ракеты «Протон-М», которую должна заменить «Ангара».
Как объяснили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос», высокая стоимость ракеты обусловлена её сборкой в двух городах — Москве и Омске. «Ракета-носитель тяжёлого класса «Ангара-А5» скоро возобновит лётно-конструкторские испытания. Находясь на испытаниях, «Ангара-А5» производится пока не серийно, а штучно. В серии цена приблизится к рыночной», — цитирует 29 июня РИА Новости представителя пресс-службы.
При серийном производстве себестоимость «Ангары-А5» снизится до 4 миллиардов, что дороже выпуска «Протона» в полтора раза. Стоимость изготовления ракеты «Протон-М» для запуска телекоммуникационного спутника «Экспресс-АМУ4», по данным сайта госзакупок, составляет 2,33 миллиарда рублей по контракту, заключённому в апреле 2020 года.
Дополнительные накладные расходы создаёт то, что Центр имени Хруничева пока вынужден работать на двух площадках. В дальнейшем производство будет перенесено в Омск, на площадку ПО «Полёт».
«Ангара» — семейство экологически чистых ракет различных классов. В него входят легкие «Ангара-1.2», средние «Ангара-А3», тяжёлые «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», а также носители повышенной грузоподъёмности «Ангара-А5В». Лётные испытания ракеты «Ангара-А5» на космодроме Плесецк начались в 2014 году. Они включают шесть пусков, из которых проведён пока только один. Второй старт намечен на осень 2020 года.
«Протон-М» запускается с арендуемого у Казахстана космодрома Байконур и планируется к выводу из эксплуатации в 2025 году.