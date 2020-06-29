Роскосмос объяснил, почему ракета «Ангара» в три раза дороже «Протона»

Стоимость производства ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5» составляет 7 миллиардов рублей, следует из финансового отчёта Центра имени Хруничева за 2019 год. Это в три раза больше, чем у ракеты «Протон-М», которую должна заменить «Ангара».

Как объяснили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос», высокая стоимость ракеты обусловлена её сборкой в двух городах — Москве и Омске. «Ракета-носитель тяжёлого класса «Ангара-А5» скоро возобновит лётно-конструкторские испытания. Находясь на испытаниях, «Ангара-А5» производится пока не серийно, а штучно. В серии цена приблизится к рыночной», — цитирует 29 июня РИА Новости представителя пресс-службы.