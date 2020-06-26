Президента выбирать дешевле. Сколько Петербургу стоит провести голосование в пандемию

Конституционное голосование в Петербурге стоит почти в два раза дороже выборов президента — 2018. Горизбиркому не пришлось покупать новые кабины и ширмы, но на закупку масок, перчаток, термометров и шариковых ручек у районов ушли десятки миллионов рублей.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

По подсчетам «Фонтанки», на организацию плебисцита Петербург в общей сложности потратит больше 583,5 млн рублей. Основную часть средств — 326,7 млн — Центризбирком еще в марте направил Санкт-Петербургской избирательной комиссии из федерального бюджета. Остальные затраты — на обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности — в июне городской бюджет компенсировал из Резервного фонда.

Сумма, которую Санкт-Петербургская избирательная комиссия (ГИК) в 2020 году получила непосредственно от Центризбиркома (ЦИК), не намного отличается от той, которую город потратил на президентские выборы в 2018-м. Тогда Петербургу из федерального бюджета выделяли 309 млн рублей, в этот раз — 326,7. Как обычно, основная часть суммы ушла на выплаты членам избирательных комиссий — Горизбирком решил направить на эти цели не менее 273 млн рублей. По оценкам пресс-секретаря ГИК Григория Марголина, число петербуржцев, занятых в комиссиях, не изменилось, поэтому из расчета на 20 тысяч сотрудников средняя зарплата за работу на выборах составит 13,5 тысячи рублей.



Печатную продукцию ГИК заказывал у уже привычного поставщика — ФГУП «Типография № 12 им. М. И. Лоханкова». Соответствующий контракт еще не опубликован, но 19 июня комиссия отчитывалась, что получила 3 846 221 бюллетень — на это планировалось потратить 6,3 млн рублей.

Реклама и информирование граждан о голосовании в этом году оказались в ведении комитета по печати и взаимодействию со СМИ. Он заключил 5 контрактов: на поставку миллиона брошюр с разъяснением изменений в Конституцию; 4000 стикеров для расклеивания в наземном транспорте, 2100 — для размещения в подземке и 500 — на стенах пригородных электричек; двухнедельную прокрутку видеороликов о голосовании на 11 билбордах; 300 аудиороликов в метрополитене и брендирование наземного транспорта. В общей сложности на информирование граждан должно уйти 24,6 млн рублей. А на обучение председателей участковых комиссий и наблюдателей потратили всего 700 тысяч: контракт на печать методических материалов, бейджей, баннеров и создание видеосюжетов разместило СПб ГКУ «Центр содействия развитию институтов гражданского общества».



Нашлось и то, на чем удалось сэкономить. Раньше Горизбирком заранее закупал к выборам ширмы, урны и кабины для голосования, но в этот раз он опубликовал только один контракт — на поставку одноразовых ящиков. Дело в том, что в начале месяца ЦИК постановил использовать для проведения голосования технологическое оборудование, которое уже есть в распоряжении комиссий. И если к прошлогодним выборам губернатора на закупку стационарных и переносных урн потратили 3,3 млн рублей, то в 2020-м 4000 картонных коробок с прорезями обошлись городу всего в 480 тысяч.

Дороже всего стоило само проведение голосования в условиях эпидемии. Деньги на это город в виде дотаций получил из федерального Резервного фонда. Согласно постановлению об одобрении проекта соглашения о предоставлении петербургскому бюджету финансовой помощи, 256,8 млн рублей выделялись на закупку, хранение и доставку средств индивидуальной защиты и дезинфекции, а также иные мероприятия, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению голосования. Контракты на поставку таких товаров опубликовали администрации уже всех 18 районов города — их общая сумма составляет 198,2 млн рублей.



Суммарные затраты на оснащение УИКов бесконтактными термометрами составили 9,4 млн рублей, медицинскими халатами — 7,8 млн, шариковыми ручками — 5,6 млн, антибактериальными ковриками — 3,6 млн. На дезинфицирующие средства и антисептики ушло 34,8 млн, одноразовые маски стоили 54,5 млн, а перчатки — 57 млн. Из-за того, что сроки на проведение закупок были ограничены, все контракты заключались с единственным поставщиком, и явным лидером на этом узком рынке оказалось ООО «Фрегат». По ОКВЭД компания занимается оптовой торговлей машинами и оборудованием, в прошлом году ее выручка составляла 7,3 млн, но только за июнь фирма смогла получить контракты от районных администраций на 28 млн.

Хотя «антикоронавирусный» пакет из рекомендаций ЦИК довольно обширен, в закупках исключительно всех районов пока можно найти только заказы ручек, масок, перчаток и термометров. Почти во все районы поставляются халаты, защитные экраны и дезинфицирующие средства, а вот у сигнальных лент и ковриков статистика похуже: первых недостает в контрактах трех районных администраций, ковриков нет в четырех.



На прошлой неделе «Фонтанка» рассказывала, что, судя по контрактам, СИЗов и канцелярии хватит лишь на 30–35% избирателей. Ситуация так и не изменилась: в закупках удается найти только 1 674 032 ручки на 3 846 221 избирателя, проживающего в Петербурге. Маски тоже не предусмотрены на каждого: их в лучшем случае смогут получить 2 855 806 петербуржцев. Радует только то, что оставшиеся из 256,8 млн выделенных из Резервного фонда средств районы могли направить на тестирование членов избирательных комиссий на коронавирус — в комитете финансов подтвердили, что дополнительные деньги на это никто не выделял.

Елизавета Ивантей,

«Фонтанка.ру»

