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25.06.2020 17:38
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В РПЛ все больше заболевших коронавирусом футболистов. И неудивительно, ведь на правила все наплевали

Уже завтра футболисты и болельщики «Зенита» смогут попробовать свои силы в мини-игре «постарайся не нарушить регламент безопасности». Пример 23-го тура показал, что даже с самыми простыми правилами мало кто справляется, а заболевших футболистов с каждым днем все больше.

Фото: с официального сайта ФК «Зенит» / fc-zenit.ru

Исполком Российского футбольного союза 9 июня принял так называемый регламент безопасности — документ, в котором прописаны правила тренировок и проведения матчей в условиях эпидемии коронавируса. Ознакомиться с ним можно на сайте РПЛ. В документе всего 27 страниц, из которых организации матчей посвящены десять. Ничего невыполнимого: элементарные и понятные требования. Но соблюдать их, по большей части, не спешат.

Самое простое — средства индивидуальной защиты. Регламент говорит: «Лица, находящиеся на стадионе, в обязательном порядке должны находиться в масках и перчатках. Снимать маски и перчатки имеют право только футболисты и судьи в период разминки и по ходу матча». То есть все игроки, находящиеся на скамейке запасных, а также тренеры и персонал должны находиться в индивидуальных средствах защиты. Но на этот пункт с первых игр наплевали практически все. Из главных тренеров только Сергей Семак отстоял всю игру в маске.

Остальные их сняли практически сразу после стартового свистка или не надевали вовсе. Вот лишь несколько примеров:

тренер «Спартака» Андреас Хинкель

Фото: с официального сайта «Спартака»

главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев

Фото: с официального сайта «Уфы» / fcufa.pro

главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко

Фото: с официального сайта ЦСКА

А на этой фотографии видно того же Гончаренко без маски, а также отсутствие социальной дистанции на скамейке запасных:

Фото: с официального сайта ЦСКА

Чуть менее очевидные, но тоже прописанные в регламенте нарушения — обмен вымпелами между капитанами ЦСКА и «Зенита»:

Фото: с официального сайта ЦСКА

Кроме того, команды перед выходом на поле должны собираться у своих раздевалок и выходить на поле по очереди: сначала хозяева, потом гости. Но все на той же игре ЦСКА — «Зенит» про это тоже забыли.

Фото: с официального сайта ФК «Зенит» / fc-zenit.ru

В раздевалке «Оренбурга» перед гостевым матчем с «Локомотивом» форму раскладывали без перчаток, а на столах видна еда, что также запрещено — только вода в отдельных бутылках.

Еще более показательный пример пренебрежительного поведения продемонстрировали в «Крыльях Советах», с которыми «Зениту» предстоит играть уже завтра. После матча с «Ахматом» сразу несколько игроков обнялись с болельщиками, отбили им пять (хотя проиграли 2:4), а некоторые из них поделились с фанатами своими потными футболками.

Про то, что не стоит контактировать с болельщиками на выходе со стадионов, забыли, кажется, вообще все игроки и тренеры:

За самими болельщиками, которые должны соблюдать социальную дистанцию на трибунах, тоже никто не следил, как и за тем, надеты ли маски.

Фото: с официального сайта «Уфы» / fcufa.pro
Фото: с официального сайта тульского «Арсенала»

Тем временем в РПЛ становится все больше и больше команд с массовыми случаями заболевания коронавирусом. Не факт, конечно, что дело именно в раскладывании формы без перчаток и отсутствии масок у главных тренеров, но общее отношение к правилам безопасности весьма показательно.

Изменилось ли что-то, увидим уже завтра. Матч «Зенит» — «Крылья Советов» пройдет на «Газпром Арене» в пятницу, 25 июня. Начало в 20:30.

«Матч ТВ» со ссылкой на генерального директора петербургской команды Александра Медведева сообщил, что больных в петербургской команде нет. «Все сдали тесты, у нас все здоровы. Это и «Зенит», и «Зенит-2», и молодежная команда «Зенит», и ЖФК "Зенит"», — заявил Медведев.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

Фото: с официального сайта ФК «Зенит» / fc-zenit.ru
Фото: с официального сайта «Спартака»
Фото: с официального сайта «Уфы» / fcufa.pro
Фото: с официального сайта ЦСКА
Фото: с официального сайта ЦСКА
Фото: с официального сайта ЦСКА
Фото: с официального сайта ФК «Зенит» / fc-zenit.ru
Фото: с официального сайта «Уфы» / fcufa.pro
Фото: с официального сайта тульского «Арсенала»

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Комментарии (4)

krasnonosov
В смысле Гончаренко? ЦСКА разве не Слуцкий тренирует?
Блейк
Новость от 29 ноября 2019 года:
"В «Сочи» произошла эпидемия ангины.
Заболели 10 полевых игроков команды, включая Антона Заболотного, Никиту Бурмистрова, Ибрагима Цаллагова, Алексея Померко.
Из-за болезни не смогут сыграть почти все футболисты центра поля."
И никто тогда не знал, что нас ждёт через два месяца. А может это не ангина была?

Чем больше вы будете про это писать, тем больше все будут забивать, потому, что уже достали с этим коронавирусом. Как-будто у нас умерло 30% страны и столько ещё умрёт. Сейчас организму надо море, солнце, фрукты и свежий воздух. А не бункер с намордником.
spb7771250
А сколько РФ футболу туров то осталось в сезоне? К тому, что смешно и позорно будет, если доиграть, возобновив, не смогут. )
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