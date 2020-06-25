Уже завтра футболисты и болельщики «Зенита» смогут попробовать свои силы в мини-игре «постарайся не нарушить регламент безопасности». Пример 23-го тура показал, что даже с самыми простыми правилами мало кто справляется, а заболевших футболистов с каждым днем все больше.

В РПЛ все больше заболевших коронавирусом футболистов. И неудивительно, ведь на правила все наплевали

Фото: с официального сайта ФК «Зенит» / fc-zenit.ru

Исполком Российского футбольного союза 9 июня принял так называемый регламент безопасности — документ, в котором прописаны правила тренировок и проведения матчей в условиях эпидемии коронавируса. Ознакомиться с ним можно на сайте РПЛ. В документе всего 27 страниц, из которых организации матчей посвящены десять. Ничего невыполнимого: элементарные и понятные требования. Но соблюдать их, по большей части, не спешат.

Самое простое — средства индивидуальной защиты. Регламент говорит: «Лица, находящиеся на стадионе, в обязательном порядке должны находиться в масках и перчатках. Снимать маски и перчатки имеют право только футболисты и судьи в период разминки и по ходу матча». То есть все игроки, находящиеся на скамейке запасных, а также тренеры и персонал должны находиться в индивидуальных средствах защиты. Но на этот пункт с первых игр наплевали практически все. Из главных тренеров только Сергей Семак отстоял всю игру в маске.



Остальные их сняли практически сразу после стартового свистка или не надевали вовсе. Вот лишь несколько примеров:

тренер «Спартака» Андреас Хинкель



Фото: с официального сайта «Спартака»

главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев



Фото: с официального сайта «Уфы» / fcufa.pro

главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко



Фото: с официального сайта ЦСКА

А на этой фотографии видно того же Гончаренко без маски, а также отсутствие социальной дистанции на скамейке запасных:



Фото: с официального сайта ЦСКА

Чуть менее очевидные, но тоже прописанные в регламенте нарушения — обмен вымпелами между капитанами ЦСКА и «Зенита»:



Фото: с официального сайта ЦСКА

Кроме того, команды перед выходом на поле должны собираться у своих раздевалок и выходить на поле по очереди: сначала хозяева, потом гости. Но все на той же игре ЦСКА — «Зенит» про это тоже забыли.



Фото: с официального сайта ФК «Зенит» / fc-zenit.ru

В раздевалке «Оренбурга» перед гостевым матчем с «Локомотивом» форму раскладывали без перчаток, а на столах видна еда, что также запрещено — только вода в отдельных бутылках.



Еще более показательный пример пренебрежительного поведения продемонстрировали в «Крыльях Советах», с которыми «Зениту» предстоит играть уже завтра. После матча с «Ахматом» сразу несколько игроков обнялись с болельщиками, отбили им пять (хотя проиграли 2:4), а некоторые из них поделились с фанатами своими потными футболками.



Про то, что не стоит контактировать с болельщиками на выходе со стадионов, забыли, кажется, вообще все игроки и тренеры:



А это нормальная тема, что болельщики после матча фотографируются с игроками и тренерами? При этом микст-зона запрещена, а пресс-конференции по видеосвязи. Самодурство pic.twitter.com/zh1LiJyQOb — Севастиан Терлецкий (@Sevastian49T) June 22, 2020

За самими болельщиками, которые должны соблюдать социальную дистанцию на трибунах, тоже никто не следил, как и за тем, надеты ли маски.



Фото: с официального сайта «Уфы» / fcufa.pro

Фото: с официального сайта тульского «Арсенала»

Тем временем в РПЛ становится все больше и больше команд с массовыми случаями заболевания коронавирусом. Не факт, конечно, что дело именно в раскладывании формы без перчаток и отсутствии масок у главных тренеров, но общее отношение к правилам безопасности весьма показательно.

Изменилось ли что-то, увидим уже завтра. Матч «Зенит» — «Крылья Советов» пройдет на «Газпром Арене» в пятницу, 25 июня. Начало в 20:30.

«Матч ТВ» со ссылкой на генерального директора петербургской команды Александра Медведева сообщил, что больных в петербургской команде нет. «Все сдали тесты, у нас все здоровы. Это и «Зенит», и «Зенит-2», и молодежная команда «Зенит», и ЖФК "Зенит"», — заявил Медведев.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

