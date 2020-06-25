Не просто дорого, а очень дорого: в центре Петербурга в ДТП попал суперкар McLaren
ДТП с участием редкого и дорогого автомобиля произошло днём 25 июня на Петроградской стороне.
На проспекте Добролюбова у пересечения с Провиантской улицей, прямо напротив входа в алкогольный магазин, притёрлись кроссовер Hyundai Tucson и суперкар McLaren, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Судя по фотографиям, водитель «МакКларена» хотел повернуть направо из левого ряда.
Пострадавшие вряд ли имеются: повреждения у машин небольшие. Пробки, по данным «Яндекс.Карт», нет.
McLaren считается одним из самых дорогих автомобилей. Например, двухлетнюю модель 720 S в России можно купить за 22 миллиона рублей. Модель F1 с пробегом 15 450 километров в 2017 году продали на аукционе Bonhams за 15,6 миллиона долларов. Модель Speedtail считается одним из самых быстрых существующих гиперкаров. Британская компания выпускает автомобили под заказ, на заводе их собирают вручную.