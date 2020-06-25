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25.06.2020 15:46
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Не просто дорого, а очень дорого: в центре Петербурга в ДТП попал суперкар McLaren

ДТП с участием редкого и дорогого автомобиля произошло днём 25 июня на Петроградской стороне.

На проспекте Добролюбова у пересечения с Провиантской улицей, прямо напротив входа в алкогольный магазин, притёрлись кроссовер Hyundai Tucson и суперкар McLaren, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Судя по фотографиям, водитель «МакКларена» хотел повернуть направо из левого ряда.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Пострадавшие вряд ли имеются: повреждения у машин небольшие. Пробки, по данным «Яндекс.Карт», нет.

McLaren считается одним из самых дорогих автомобилей. Например, двухлетнюю модель 720 S в России можно купить за 22 миллиона рублей. Модель F1 с пробегом 15 450 километров в 2017 году продали на аукционе Bonhams за 15,6 миллиона долларов. Модель Speedtail считается одним из самых быстрых существующих гиперкаров. Британская компания выпускает автомобили под заказ, на заводе их собирают вручную.

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Комментарии (9)

SERGEY111
Нет худа без добра - зато водило тушкана сразу сдал все анализы включая на новомодный коронавирус .
260786601
Очередная газпромовская уборщица решила проехаться по магазинам в поисках дешевой туалетной бумаги, а тут ... поцарапали Мак Ларен.
BSB888
Так интересно...Сколько стоит ОСАГО на такой автомобиль? А КАСКО...? 🤔
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