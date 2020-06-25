За секс-оргию со школьницей юные петербургские оппозиционеры приговорены к сроку в колонии строгого режима
Разврат, порнография и наркотики в компании 14-летней сочувствующей оппозиционерам девушки привели активистов «Весны» и штаба Навального в Петербурге в колонию. Они признали вину и раскаялись.
О приговоре 25 июня сообщает объединенная пресс-служба судов, дело слушали в закрытом режиме. Владимир Казаченко и Вадим Тишкин признаны виновными в разврате группой лиц по предварительному сговору, производстве порнографии с участием несовершеннолетних, также группой лиц и по предварительному сговору. Дополнительно Казаченко склонил школьницу к употреблению наркотиков и сбыл ей вещество.
За это 19-летние молодые люди отправятся в колонию строгого режима. Казаченко — на 4 года, Тишкин — на 3,5.
О задержании активистов стало известно прошлой зимой, оба участвовали в протестных митингах и штрафы за это получали, уже находясь под следствием. Жертва развратников также участвовала в акциях протеста, к ней сотрудников полиции привела наркотическая статья. Порнографические снимки нашли в ее телефоне.