За секс-оргию со школьницей юные петербургские оппозиционеры приговорены к сроку в колонии строгого режима

Разврат, порнография и наркотики в компании 14-летней сочувствующей оппозиционерам девушки привели активистов «Весны» и штаба Навального в Петербурге в колонию. Они признали вину и раскаялись.

О приговоре 25 июня сообщает объединенная пресс-служба судов, дело слушали в закрытом режиме. Владимир Казаченко и Вадим Тишкин признаны виновными в разврате группой лиц по предварительному сговору, производстве порнографии с участием несовершеннолетних, также группой лиц и по предварительному сговору. Дополнительно Казаченко склонил школьницу к употреблению наркотиков и сбыл ей вещество.