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25.06.2020 14:25
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За секс-оргию со школьницей юные петербургские оппозиционеры приговорены к сроку в колонии строгого режима

Разврат, порнография и наркотики в компании 14-летней сочувствующей оппозиционерам девушки привели активистов «Весны» и штаба Навального в Петербурге в колонию. Они признали вину и раскаялись.

О приговоре 25 июня сообщает объединенная пресс-служба судов, дело слушали в закрытом режиме. Владимир Казаченко и Вадим Тишкин признаны виновными в разврате группой лиц по предварительному сговору, производстве порнографии с участием несовершеннолетних, также группой лиц и по предварительному сговору. Дополнительно Казаченко склонил школьницу к употреблению наркотиков и сбыл ей вещество.

За это 19-летние молодые люди отправятся в колонию строгого режима. Казаченко — на 4 года, Тишкин — на 3,5.

О задержании активистов стало известно прошлой зимой, оба участвовали в протестных митингах и штрафы за это получали, уже находясь под следствием. Жертва развратников также участвовала в акциях протеста, к ней сотрудников полиции привела наркотическая статья. Порнографические снимки нашли в ее телефоне.

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Комментарии (4)

67832738
С этими и так всё ясно.
alexpv
Видывал я таких "школьниц" 14-летних в свое время. Сиськи попа, все при них. Чистая подстава. И я так понимаю, что с позволения сказать школьница, сама не против была этих оргий с не сильно старше ее парнями. Но каких только жареных фактов не подгонишь для голосования за Конституцию)))
grannie
РежЫм лютует, невинных детишек в кандалы засаживает. И да, спецЬЯльно к "выборам" подгадали, да...
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