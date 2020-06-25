Спасите доктора Петрова. Цена жизни петербургского врача — 100 тысяч долларов

Врачу больницы Святого Георгия Александру Петрову поставили диагноз — острый лимфобластный лейкоз. Заболевание протекает агрессивно, ремиссии добиться не удаётся. Единственный метод, который может спасти, — CAR-T терапия. В России она только внедряется и взрослым такая терапия не проводится. Помочь могут за границей. Но цена спасения жизни доктора — 100 тысяч долларов США.

Петров Александр Николаевич — врач травматолог-ортопед больницы Святого Георгия. Его стаж — более 30 лет. Начинал простым санитаром, работал медбратом и врачом неотложной помощи.

«Александр Николаевич врач от Бога. Его просто обожают пациенты. Он — профессионал с большой буквы! Настоящий врач, который лечит и словом, и делом», — говорят его коллеги и пациенты.

В конце ноября 2019 года жизнь доктора изменилась за один день: утром операции, амбулаторный приём, вечером температура и через неделю диагноз — острый лимфобластный лейкоз. По словам коллег, Александр Николаевич не стал раскисать, не в его характере, а сразу начал лечение.



«К сожалению, зачастую лечение медиков проходит непросто. Саша не стал исключением. Заболевание протекает очень агрессивно. После неоднократных курсов химиотерапии не удаётся добиться ремиссии заболевания. Она необходима для проведения трансплантации костного мозга, и у донора уже проведён забор клеток. Сегодня за жизнь Саши борются все гематологи нашей петербургской школы, проведено несколько консилиумов. Однако, к сожалению, возможности нашей медицины не безграничны. Врачи говорят, что единственный метод, который может спасти его, — это CAR-T терапия», — рассказывают коллеги доктора.

Терапия CAR-T-клетками — это инновационный метод лечения определенных типов рака крови, при котором собственные лейкоциты пациента генетически программируются на уничтожение раковых клеток. При помощи высокотехнологичного оборудования осуществляется отделение лейкоцитов (белых кровяных клеток, которые являются важным компонентом иммунной системы) от остальной массы крови. В специализированной лаборатории полученные лейкоциты претерпевают генетическую модификацию с целью экспрессии химерных антигенных рецепторов (CAR). На следующем этапе их размножают в лабораторных условиях до достижения миллионов модифицированных клеток и возвращают в организм пациента.



Возвращение CAR-T-клеток в кровоток пациента осуществляется путем инфузии. После этого химерные антигенные рецепторы начинают помогать генетически модифицированным клеткам связываться с соответствующими антигенами раковых клеток, эффективно выслеживая и уничтожая их.

Когда другие методы лечения рака крови оказываются неэффективными, терапия CAR-T-клетками позволяет достичь желаемых результатов и приводит к ремиссии заболевания. Значительное преимущество данного вида терапии заключается в том, что CAR-модификация не только заставляет Т-клетки убивать рак, но также инициирует их деление и рост. Таким образом, после одной лишь процедуры CAR-T-клетки остаются в теле и продолжают атаковать опухоль в течение месяцев или даже лет.

Но в России этот метод лечения только внедряется и взрослым такая терапия ещё не проводится. Единственный шанс — это лечение за рубежом. CAR-T терапия широко применяется в США, Германии, Австрии, Израиле, Китае.

«Мы делаем всё возможное, чтобы увезти Сашу на лечение за рубеж, несмотря на сложности передвижения, связанные с коронавирусом. Но коронавирус — это не единственное препятствие на нашем пути. Нам необходимо в кратчайшие сроки собрать 100 тысяч долларов США. Жена Саши — Юля — тоже врач, обычный терапевт в больнице. Такая сумма непосильна для врачебной семьи», — говорят друзья.

