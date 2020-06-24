Был Внуков, стал Тещин. После теста на COVID-19 постояльцу петербургского хостела изменили личные данные

Фото: скриншот приложения «Яндекс.Карты»

В Петербурге хостел попытался удалить информацию о пребывании гражданина Белоруссии, не вполне успешно сдавшего тест на коронавирус. В базе учета ему без лишних изысков сменили фамилию.

Как стало известно «Фонтанке» 24 июня, рабочие из Белоруссии заселились в хостел «ХотелХот Гостиный дом на Невском» в начале месяца. Бригада из девятнадцати человек была выписана компанией, получившей подряд на очень крупном объекте в Лахте. Туда просто так не пускают, поэтому работяги отправились сдавать тесты на коронавирус.



Через пять дней, после полученных результатов, бригада понесла потерю. 25-летний рабочий по фамилии «Внуков» был экстренно изолирован, а его коллеги остались в хостеле. В идеальном мире Роспотребнадзора заведения в таких случаях запираются на замок изнутри и проводят две недели на самообеспечении. На тот момент в хостеле проживали, по данным «Фонтанки», 75 человек. Плюс управляющая, администратор и две горничные. Но хостел не закрылся и продолжил прием постояльцев.

«Фонтанка» ознакомилась с таблицей учета проживающих в хостеле в первой половине июня и не нашла фамилию «Внуков». Но среди граждан Белоруссии отыскался постоялец Тещин. Его имя-отчество, дата рождения, номер паспорта полностью совпали с исчезнувшим Внуковым.



Фото: «Фонтанка.ру»

В распоряжении «Фонтанки» оказался скан паспорта, сделанный сотрудниками хостела при заселении белорусской бригады. Его номер записан напротив фамилии «Тещин». Но он выдан на Внукова.



Фото: «Фонтанка.ру»

Управляющая хостелом Наталья Калинина сообщила «Фонтанке», что у нее не было ни одного выявленного случая коронавируса, о Внукове она первый раз слышит, а вот Тещин «как заселился под этой фамилией, так и жил».



В социальных сетях мы не нашли белоруса Тещина с заданными именем и датой рождения, а Внукова - легко.



Фото: «Фонтанка.ру»

Хостел на Невском принадлежит московской сети, юридическое лицо ООО «ХотелХот». Компания принадлежит предпринимателю Сергею Власову. В прошлом году она показала выручку 58 миллионов рублей. В сеть входят десять хостелов и общежитий в Петербурге и Москве.

