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24.06.2020 09:30
22
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Парад Победы в Петербурге. Текстовая трансляция

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

То, что будет происходить на Дворцовой площади и в центре Петербурга сегодня, также можно посмотреть в прямом эфире. Если у вас нет телевизора, то "Фонтанка" вместе с коллегами с телеканала "Санкт-Петербург" покажет парад не только в текстовом, но и в видеоформате:

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Немного про бизнес. Пилотки у уличных торговцев упали в цене в четыре раза относительно начала Парада. Про флажки не уточняли.Но, думается, демпинг и до них добрался.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Невский моют:

Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Влажная уборка нужна не только после массовых прогулок, но и просто - так требуют правила в жару, чтобы охладить дорожное полотно и освежить воздух, - пояснили в комитете по благоустройству.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Знаменосцы в историческом обмундировании, прошагали Дворцовую, Невский, Садовую и все еще бодры и радостно фотографируются на Марсовом:

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Завершится этот праздничный день салютом от стен Петропавловской крепости в 23 часа.  Будет произведено 30 залпов.

Помните, что салют - это не фейерверк. Метро все также работает до 22 часов. А меры безопасности в связи с ковидом все еще не отменили. Будьте аккуратны.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Пока мы готовим очередную партию мультимедийных материалов, расскажем, что будет дальше. 

Ну, во-первых, после колонн военных и байкеров, на Невский выйдут колонных уборочной техники и специалистов ручного труда. К вечеру город должен блестеть!

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Несмотря на то, что участники парада были без масок, по окончанию некоторые все-таки продолжают оберегать себя:

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Что-то прямо апрелем повеяло от этого кадра... пустым городом... изоляцией...

Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Невский наконец-то открыт для пешеходов. Потому как еще недавно самые отчаянные прорывались через ограждения и полицейских, чтобы перебежать. У Дворцовой форсировать многополосность, по словам корреспондента "Фонтанки", даже пыталась мамочка с коляской.

Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Юлия Никитина/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Нам тут читатели жаловались на танки, которые парковались на ночь у Дворцовой с грохотом. Так вот корреспондент "Фонтанки" передает: мотоциклы громче танков! Особенно если их пять сотен.

Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

По традиции зажгли Ростральные колонны:

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Знаете, не можем не показать то, что стало уже мемом этого дня. Жаль, столичным...

Коллеги из RT вот показывают пролет камеры через дуло. И мы покажем:

rt_russian

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

А мы приближаемся к заключительной части парада - колонну военных уже нагоняют 500 байкеров!

У них - 70 знамен, в том числе Победы, флаги России и Санкт-Петербурга.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Тем временем парадный строй достиг "Гостиного двора".

Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Немного околопарадного:

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Как и обещали - фотографии! Воздушная часть парада:

Фото: Роман Киташов
Фото: Роман Киташов
Фото: Роман Киташов
Фото: Роман Киташов
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

На Невском же без толп, но, признаемся, многолюдно. Особенно после месяцев изоляции.

"Фонтанка.ру"

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Если вы опоздали на Невский - успевайте на Дворцовую - там на большом экране как раз ведут трансляцию с главной улицы города. И людей - ни-ко-го.

Фото: "Фонтанка.ру"

"Фонтанка.ру"

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Через минуту - старт движения по Невскому. Некий мужчина в костюме и медицинской маске велел всем улыбаться - "все телеканалы снимать будут", - передает корреспондент "Фонтанки".

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Мы тут для вас выяснили подробности. По Невскому военные пойдут, но не все. Перед горожанами проследуют только те, что в исторической форме. Они как раз готовятся к маршу. Остальные - по домам в расположение:

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Редким прохожим перекрытого для автодвижения Невского проспекта повезет больше, чем толпе у Дворцовой. Через полчаса здесь пройдут оркестры и пешие расчеты (но это не точно), а за ними промчится колонна из 500 байкеров (а вот это - точно).

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Невский в эти минуты:

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Со связью на площади были некоторые сложности, так что фоторепортажами мы начнем вас заваливать прямо сейчас))).

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Для внимательных зрителей не будет неожиданностью, но для остальных, так сказать, по следам парада, поделимся: по понятным причинам этот праздник пропустили военные медики из ВМедА. Также не было МВД (ну, как не было - они рядом, охраняли, но не выставили свою коробку), не прошли и кадеты Следкома.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

"С Дворцовой массовый исход. Песня по экрану передаётся, но ее тут совсем не слышно", - передает корреспондент "Фонтанки" с Невского. Интересно - куда они все направятся...

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

"За подготовку и участие в параде объявляю благодарность!" - подытожил командующий.

"Служим России!" - ответили участники.

Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

4500 в едином порыве:

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Хор Ансамбля песни и пляски Западного военного округа и пешие колонны исполняют песню «Победа». Парад движется к своему завершению.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

ЗВО накануне проводил репетицию пролёта авиации над Санкт-Петербургом перед парадом Победы. Сразу вспоминается Бродский с его "Лучший вид на этот город..." с борта военного вертолета.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Фотографии забытых фронтовых вещей прислали наши читатели. Уникальные предметы, трогательные истории, документы и фотокарточки. Вещи хранят память. Интерактивный Фронтовой музей можно посетить бесплатно и не выходя из дома. Экспозиция - на страницах «Фонтанки». Добро пожаловать в наш виртуальный выставочный зал!

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Настало время сверхманёвренных истребителей с управлением векторной тяги поколения четыре плюс плюс – самолетов СУ-35, СУ-30см, новейшие СУ-34СМ.

Последними проходят легендарные МиГм-31БМ. Это двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, способен контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту до 1100 км.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

В небе - легкий военно-транспортный самолет АН-26, четырехмоторный военно-транспортный самолет Ан-12.

Замыкает строй военно-транспортной авиации самолет Ту-134.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Возглавляет воздушный парад самый большой и самый мощный транспортный вертолет в мире – Ми-26.

За ним - четверка "рабочая лошадка" Ми-8 – один из самых часто используемых вертолетов.

Вертолеты огневой поддержки Ми-28 снабжены мощным ракетно-пушечным вооружением. Сопровождают их "Аллигаторы" К-52. 

Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Головы - вверх! Ждем воздушную часть парада!

Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

В параде принимают участие новейшие танки Т-72Б3, УРАЛы с гаубицей Д-30, 152-мм самоходные гаубицы «2С19-МСТА-С», наследники легендарных «Катюш» - установки «Торнадо-Г» и «Искандеры».

Еще одна гаубица с красивым названием «ГИАЦИНТ-Б» на базе КамАЗа.

Установки «С-400», машины связи управления Р-431, Р-149, ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-КЛ на базе «Урала-532362». 

Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

В колонне этого года: УАЗ-3151, пикапы УАЗ "Патриот", автомобили специального назначения «Тигр», бронеавтомобиль КамАЗ-63968 «Тайфун-К» - эта машина с повышенной защищенностью и проходимостью способна выдержать детонацию взрывного устройства до 8 кг в тротиловом эквиваленте.

Экипажи легендарной 27-й Севастопольской гвардейской мотострелковой бригады в Петербурге - на бронетранспортерах «БТР-82А».

Самоходная артиллерийская установка «НОНА-СВК» используется для подавления живой силы противника, артиллерийских и миномётных батарей, ракетных установок, бронированных целей, огневых средств и пунктов управления.

Сразу за "НОНой" - «БМП-3».

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Начинается парад техники. Открывает его легендарный "Т-34"!

Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Особая гордость парада - военнослужащие-женщины 6-й Ленинградской Краснознаменной армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

Радиометристы, специалисты связи, медики наравне с мужчинами несут боевое дежурство, выполняют ответственные задачи командования, принимают участие в тактических учениях.

За ними - бригада специального назначения, военные моряки в парадной форме, легендарная морская пехота - Белостокская бригада, Институт войск Национальной гвардии, сотрудники МЧС.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Фото: "Фонтанка.ру"

В едином строю - офицеры объединенного стратегического командования Западного военного округа.

Сразу за ними - парадные расчеты Михайловской ордена Ленина Краснознаменной ордена Жукова военной артиллерийской академии.

Следом - коробка Военной орденов Жукова и Ленина Краснознаменной академии связи имени маршала Советского Союза С. М. Буденного (8 ноября 2019 года академия отметила 100-летие).

Прошли по брусчатке Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулёва, Институт физической культуры, Военно-космическая академия имени Можайского.

Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Молодое поколение будущих защитников представляют курсанты Санкт-Петербургского Суворовского военного училища, Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса Министерства обороны Российской Федерации. 

Многострадальные юнармейцы все-таки вышли на парад. Они в праздничном строю!

"Фонтанка" также писала, что впервые участие принимают учащиеся кадетских классов Федеральной службы охраны Российской Федерации из школы № 145. 



Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

А в это время на главной площади страны в Москве гремит парад Победы, на котором присутствует гарант государства Владимир Путин. "Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не пришёл с войны, скорбим о ветеранах, которые уже ушли от нас", - после этих слов началась минута молчания.

Фото: скриншот RT
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Фото: "Фонтанка.ру"

На Дворцовой - коробки в историческом обмундировании:

Первыми идут бойцы Ленинградской дивизии народного ополчения.

Это они вместе с моряками Краснознаменного Балтийского флота сдерживали на подступах к Ленинграду натиск фашистских танков.

За ними идут солдаты Ленинградского фронта, в январе 1943 года прорвавшие фашистскую блокаду, а затем окончательно сбросившие ярмо фашистской блокады с Ленинграда.

Это они у деревни Марьино, на левом берегу Невы, в составе Ленинградского и Волховского фронтов пробили «коридор» вдоль южного побережья Ладожского озера. Это и было началом коренного перелома в битве за Ленинград.

Замыкают строй исторической колонны моряки Военно-Морского флота в форме образца 1943–1945 годов.

Именно моряки подготовили пристань Осиновец к приему военно-технических грузов, медикаментов и продовольствия для осажденного города, принимали участие в минировании важных объектов, участвовали в героической обороне Ленинграда.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Опять отвлечемся - немного деталей. Оказывается, в торце площади - конкурс, кто залезет на дерево. Пары подсаживают сыновей:

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

На площади - взвод со штандартами фронтов, принимавших участие в Великой Отечественной войне, в том числе в боях за Ленинград, в прорыве блокадного кольца: Волховского, Прибалтийского, Карельского, Ленинградского, Северо-Западного фронтов, Краснознаменного Балтийского флота, Ладожской и Онежской флотилий и боевые знамена соединений.

Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Обратите внимание: на параде все-таки участники без масок.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

В тени деревьев удобно, но опасно:

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Открывает военный парад сводный расчет юных барабанщиков Кронштадтского морского кадетского военного корпуса.

Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Все встали. Звучит гимн!

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

"Дорогие ветераны, вы - главные герои Дня Победы!" - говорит в своем обращении командующий ЗВО.

В парадном строю - новое поколение народа-победителя.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Объявлена минута молчания.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Корреспонденты "Фонтанки", находящиеся в начале Невского проспекта, передают тревожные новости: на жаре одной девушке стало плохо, другой товарищ упал с возвышения. Простые горожане, у которых нет приглашения на «парадные» трибуны Дворцовой, заняли газоны, фонарные столбы и деревья в окрестностях площади. Людей хоть и немного, но социальной дистанции между ними нет. 

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Вы такого не ожидали, но у нас, кажется, три трансляции. Текстовая, видеотрансляция вместе с коллегами с канала "Санкт-Петербург", а также в сети "ВКонтакте" (для тех, кому удобнее пользоваться социальными сетями):

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Командующий войсками военного округа начал объезд парадного строя и поздравляет военнослужащих Санкт-Петербургского гарнизона с семьдесят пятой годовщиной Великой Победы. Над площадью - протяжное "УРАААА".

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Буквально в паре десятков метров от площади сейчас своя атмосфера:

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Парад Победы принимает командующий войсками Западного военного округа, Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Александрович Журавлев.

Командует парадом заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Игорь Анатольевич Серицкий.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Немного фото с площади.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Пробитое пулями, обагренное кровью красное знамя стало священной реликвией. Знамя Победы трепетно передается из рук фронтовиков сыновьям, внукам и правнукам – наследникам славных побед, чтобы в очередной раз гордо развиваться в парадном строю.

Высокая честь нести овеянные ратной славой знамена предоставлена лучшим военнослужащим роты Почетного караула 630-го отдельного батальона обеспечения Западного военного округа.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Куранты!

Парад начинается!

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Для водителей напоминаем про «парадные» ограничения движения. Центр Петербург в первой половине дня 24 июня закрыт практически весь. Смотрите карту.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Кстати, губернатор Петербурга уже почти час как прибыл. 

Александр Беглов выступил в эфире у телевизионщиков и поговорил с ветеранами. Ветераны, судя по всему, выходят на Дворцовую по мобильной связи. Перед началом виртуальной встречи Беглов поздравил всех с Победой, подчеркнул ее значимость и упомянул предстоящее голосование по поправкам в Конституцию.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Вообще-то, удивительный этот год, конечно. "Фонтанка" первый раз такое видит на параде. "Блатных" очень мало. На трибунах сидят через одного. Коридор для журналистов непривычно свободен. За пределами площади, как передают наши корреспонденты, тоже непривычно - без давки.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Как передает корреспондент "Фонтанки", несовершеннолетних на площадь не пускают, даже если у них есть откуда-то полученное приглашение. Грустят в сторонке...

Ветеранов же заводят по районам, рассаживают через одного.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Сценарий праздника "классический": в 09.56 начнется объезд строя командующим парадом, а за минуту до 10 утра над площадью прозвучит: "Внимание! Внимание! Говорит и показывает Санкт-Петербург. Слушайте и смотрите Дворцовую площадь! Парад Победы!"

Затем на брусчатке появятся курсанты Кронштадтского морского кадетского корпуса, рота Почетного караула Западного военного округа, 2 коробки со штандартами и с боевыми знаменами фронтов, 3 коробки в исторической форме. Прошагают юнармейцы, курсанты и военнослужащие ЗВО, пройдет техника (о том, кто будет участвовать, подробнее далее в трансляции), пролетит авиация.

 В завершение парада Победы хор из 4500 военных исполнит песню «Мы верили, мы знали – победим!». 

Однако на этом праздник не закончится - парадные расчеты, как стало известно буквально накануне, выйдут на марш по Невскому, а сразу за ними проедут несколько сотен мотоциклистов. Маршрут последних пройдет от стрелки Васильевского острова по Невскому, Садовой, через Троицкий мост к "Авроре".

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Доброе утро! Начинаем нашу трансляцию - сегодня в Петербурге наконец-то состоится долгожданный парад Победы. О том, как это будет происходить, и обо всем, что случится в городе в этот день, расскажет "Фонтанка" в режиме онлайн.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: скриншот RT
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

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Комментарии (22)

260818321
Любимый Питер хорош. Вот одно не понятно. Зачем буквально несколько дней назад карантины, изоляцию и пр. внедряли. Или начальник поиграться захотел, скучно ему стало?
Hans-Christian
А где анонсированные маски и перчатки на ветеранах? Совсем недавно Фонтанка об этом писала.
pitmenspb
Здравый смысл снова побежден в угоду пиару и политики чиновничества.
Меж тем остающиеся в живых малочисленные ветераны продолжают проживать в коммуналках, в квартирах и домиках требующих срочного ремонта, все больше нуждаются в лекарствах и уходе, заботе. Но это чиновникам не интересно. Главное что мир увидел очередные железки и браво идущих военных.
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