То, что будет происходить на Дворцовой площади и в центре Петербурга сегодня, также можно посмотреть в прямом эфире. Если у вас нет телевизора, то "Фонтанка" вместе с коллегами с телеканала "Санкт-Петербург" покажет парад не только в текстовом, но и в видеоформате:
Немного про бизнес. Пилотки у уличных торговцев упали в цене в четыре раза относительно начала Парада. Про флажки не уточняли.Но, думается, демпинг и до них добрался.
Невский моют:
Влажная уборка нужна не только после массовых прогулок, но и просто - так требуют правила в жару, чтобы охладить дорожное полотно и освежить воздух, - пояснили в комитете по благоустройству.
Знаменосцы в историческом обмундировании, прошагали Дворцовую, Невский, Садовую и все еще бодры и радостно фотографируются на Марсовом:
Завершится этот праздничный день салютом от стен Петропавловской крепости в 23 часа. Будет произведено 30 залпов.
Помните, что салют - это не фейерверк. Метро все также работает до 22 часов. А меры безопасности в связи с ковидом все еще не отменили. Будьте аккуратны.
Пока мы готовим очередную партию мультимедийных материалов, расскажем, что будет дальше.
Ну, во-первых, после колонн военных и байкеров, на Невский выйдут колонных уборочной техники и специалистов ручного труда. К вечеру город должен блестеть!
Несмотря на то, что участники парада были без масок, по окончанию некоторые все-таки продолжают оберегать себя:
Что-то прямо апрелем повеяло от этого кадра... пустым городом... изоляцией...
Невский наконец-то открыт для пешеходов. Потому как еще недавно самые отчаянные прорывались через ограждения и полицейских, чтобы перебежать. У Дворцовой форсировать многополосность, по словам корреспондента "Фонтанки", даже пыталась мамочка с коляской.
Нам тут читатели жаловались на танки, которые парковались на ночь у Дворцовой с грохотом. Так вот корреспондент "Фонтанки" передает: мотоциклы громче танков! Особенно если их пять сотен.
По традиции зажгли Ростральные колонны:
Знаете, не можем не показать то, что стало уже мемом этого дня. Жаль, столичным...
Коллеги из RT вот показывают пролет камеры через дуло. И мы покажем:
А мы приближаемся к заключительной части парада - колонну военных уже нагоняют 500 байкеров!
У них - 70 знамен, в том числе Победы, флаги России и Санкт-Петербурга.
Тем временем парадный строй достиг "Гостиного двора".
Немного околопарадного:
Как и обещали - фотографии! Воздушная часть парада:
На Невском же без толп, но, признаемся, многолюдно. Особенно после месяцев изоляции.
"Фонтанка.ру"
Если вы опоздали на Невский - успевайте на Дворцовую - там на большом экране как раз ведут трансляцию с главной улицы города. И людей - ни-ко-го.
"Фонтанка.ру"
Через минуту - старт движения по Невскому. Некий мужчина в костюме и медицинской маске велел всем улыбаться - "все телеканалы снимать будут", - передает корреспондент "Фонтанки".
Мы тут для вас выяснили подробности. По Невскому военные пойдут, но не все. Перед горожанами проследуют только те, что в исторической форме. Они как раз готовятся к маршу. Остальные -
по домам в расположение:
Редким прохожим перекрытого для автодвижения Невского проспекта повезет больше, чем толпе у Дворцовой. Через полчаса здесь пройдут оркестры и пешие расчеты (но это не точно), а за ними промчится колонна из 500 байкеров (а вот это - точно).
Невский в эти минуты:
Со связью на площади были некоторые сложности, так что фоторепортажами мы начнем вас заваливать прямо сейчас))).
Для внимательных зрителей не будет неожиданностью, но для остальных, так сказать, по следам парада, поделимся: по понятным причинам этот праздник пропустили военные медики из ВМедА. Также не было МВД (ну, как не было - они рядом, охраняли, но не выставили свою коробку), не прошли и кадеты Следкома.
"С Дворцовой массовый исход. Песня по экрану передаётся, но ее тут совсем не слышно", - передает корреспондент "Фонтанки" с Невского. Интересно - куда они все направятся...
"За подготовку и участие в параде объявляю благодарность!" - подытожил командующий.
"Служим России!" - ответили участники.
4500 в едином порыве:
Хор Ансамбля песни и пляски Западного военного округа и пешие колонны исполняют песню «Победа». Парад движется к своему завершению.
ЗВО накануне проводил репетицию пролёта авиации над Санкт-Петербургом перед парадом Победы. Сразу вспоминается Бродский с его "Лучший вид на этот город..." с борта военного вертолета.
Фотографии забытых фронтовых вещей прислали наши читатели. Уникальные предметы, трогательные истории, документы и фотокарточки. Вещи хранят память. Интерактивный Фронтовой музей можно посетить бесплатно и не выходя из дома. Экспозиция - на страницах «Фонтанки». Добро пожаловать в наш виртуальный выставочный зал!
Настало время сверхманёвренных истребителей с управлением векторной тяги поколения четыре плюс плюс – самолетов СУ-35, СУ-30см, новейшие СУ-34СМ.
Последними проходят легендарные МиГм-31БМ. Это двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, способен контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту до 1100 км.
В небе - легкий военно-транспортный самолет АН-26, четырехмоторный военно-транспортный самолет Ан-12.
Замыкает строй военно-транспортной авиации самолет Ту-134.
Возглавляет воздушный парад самый большой и самый мощный транспортный вертолет в мире – Ми-26.
За ним - четверка "рабочая лошадка" Ми-8 – один из самых часто используемых вертолетов.
Вертолеты огневой поддержки Ми-28 снабжены мощным ракетно-пушечным вооружением. Сопровождают их "Аллигаторы" К-52.
Головы - вверх! Ждем воздушную часть парада!
В параде принимают участие новейшие танки Т-72Б3, УРАЛы с гаубицей Д-30, 152-мм самоходные гаубицы «2С19-МСТА-С», наследники легендарных «Катюш» - установки «Торнадо-Г» и «Искандеры».
Еще одна гаубица с красивым названием «ГИАЦИНТ-Б» на базе КамАЗа.
Установки «С-400», машины связи управления Р-431, Р-149, ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-КЛ на базе «Урала-532362».
В колонне этого года: УАЗ-3151, пикапы УАЗ "Патриот", автомобили специального назначения «Тигр», бронеавтомобиль КамАЗ-63968 «Тайфун-К» - эта машина с повышенной защищенностью и проходимостью способна выдержать детонацию взрывного устройства до 8 кг в тротиловом эквиваленте.
Экипажи легендарной 27-й Севастопольской гвардейской мотострелковой бригады в Петербурге - на бронетранспортерах «БТР-82А».
Самоходная артиллерийская установка «НОНА-СВК» используется для подавления живой силы противника, артиллерийских и миномётных батарей, ракетных установок, бронированных целей, огневых средств и пунктов управления.
Сразу за "НОНой" - «БМП-3».
Начинается парад техники. Открывает его легендарный "Т-34"!
Особая гордость парада - военнослужащие-женщины 6-й Ленинградской Краснознаменной армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.
Радиометристы, специалисты связи, медики наравне с мужчинами несут боевое дежурство, выполняют ответственные задачи командования, принимают участие в тактических учениях.
За ними - бригада специального назначения, военные моряки в парадной форме, легендарная морская пехота - Белостокская бригада, Институт войск Национальной гвардии, сотрудники МЧС.
В едином строю - офицеры объединенного стратегического командования Западного военного округа.
Сразу за ними - парадные расчеты Михайловской ордена Ленина Краснознаменной ордена Жукова военной артиллерийской академии.
Следом - коробка Военной орденов Жукова и Ленина Краснознаменной академии связи имени маршала Советского Союза С. М. Буденного (8 ноября 2019 года академия отметила 100-летие).
Прошли по брусчатке Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулёва, Институт физической культуры, Военно-космическая академия имени Можайского.
Молодое поколение будущих защитников представляют курсанты Санкт-Петербургского Суворовского военного училища, Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса Министерства обороны Российской Федерации.
Многострадальные юнармейцы все-таки вышли на парад. Они в праздничном строю!
"Фонтанка" также писала, что впервые участие принимают учащиеся кадетских классов Федеральной службы охраны Российской Федерации из школы № 145.
А в это время на главной площади страны в Москве гремит парад Победы, на котором присутствует гарант государства Владимир Путин. "Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не пришёл с войны, скорбим о ветеранах, которые уже ушли от нас", - после этих слов началась минута молчания.
На Дворцовой - коробки в историческом обмундировании:
Первыми идут бойцы Ленинградской дивизии народного ополчения.
Это они вместе с моряками Краснознаменного Балтийского флота сдерживали на подступах к Ленинграду натиск фашистских танков.
За ними идут солдаты Ленинградского фронта, в январе 1943 года прорвавшие фашистскую блокаду, а затем окончательно сбросившие ярмо фашистской блокады с Ленинграда.
Это они у деревни Марьино, на левом берегу Невы, в составе Ленинградского и Волховского фронтов пробили «коридор» вдоль южного побережья Ладожского озера. Это и было началом коренного перелома в битве за Ленинград.
Замыкают строй исторической колонны моряки Военно-Морского флота в форме образца 1943–1945 годов.
Именно моряки подготовили пристань Осиновец к приему военно-технических грузов, медикаментов и продовольствия для осажденного города, принимали участие в минировании важных объектов, участвовали в героической обороне Ленинграда.
Опять отвлечемся - немного деталей. Оказывается, в торце площади - конкурс, кто залезет на дерево. Пары подсаживают сыновей:
На площади - взвод со штандартами фронтов, принимавших участие в Великой Отечественной войне, в том числе в боях за Ленинград, в прорыве блокадного кольца: Волховского, Прибалтийского, Карельского, Ленинградского, Северо-Западного фронтов, Краснознаменного Балтийского флота, Ладожской и Онежской флотилий и боевые знамена соединений.
Обратите внимание: на параде все-таки участники без масок.
В тени деревьев удобно, но опасно:
Открывает военный парад сводный расчет юных барабанщиков Кронштадтского морского кадетского военного корпуса.
Все встали. Звучит гимн!
"Дорогие ветераны, вы - главные герои Дня Победы!" - говорит в своем обращении командующий ЗВО.
В парадном строю - новое поколение народа-победителя.
Объявлена минута молчания.
Корреспонденты "Фонтанки", находящиеся в начале Невского проспекта, передают тревожные новости: на жаре одной девушке стало плохо, другой товарищ упал с возвышения. Простые горожане, у которых нет приглашения на «парадные» трибуны Дворцовой, заняли газоны, фонарные столбы и деревья в окрестностях площади. Людей хоть и немного, но социальной дистанции между ними нет.
Вы такого не ожидали, но у нас, кажется, три трансляции. Текстовая, видеотрансляция вместе с коллегами с канала "Санкт-Петербург", а также в сети "ВКонтакте" (для тех, кому удобнее пользоваться социальными сетями):
Командующий войсками военного округа начал объезд парадного строя и поздравляет военнослужащих Санкт-Петербургского гарнизона с семьдесят пятой годовщиной Великой Победы. Над площадью - протяжное "УРАААА".
Буквально в паре десятков метров от площади сейчас своя атмосфера:
Парад Победы принимает командующий войсками Западного военного округа, Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Александрович Журавлев.
Командует парадом заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Игорь Анатольевич Серицкий.
Немного фото с площади.
Пробитое пулями, обагренное кровью красное знамя стало священной реликвией. Знамя Победы трепетно передается из рук фронтовиков сыновьям, внукам и правнукам – наследникам славных побед, чтобы в очередной раз гордо развиваться в парадном строю.
Высокая честь нести овеянные ратной славой знамена предоставлена лучшим военнослужащим роты Почетного караула 630-го отдельного батальона обеспечения Западного военного округа.
Куранты!
Парад начинается!
Для водителей напоминаем про «парадные» ограничения движения. Центр Петербург в первой половине дня 24 июня закрыт практически весь. Смотрите карту.
Кстати, губернатор Петербурга уже почти час как прибыл.
Александр Беглов выступил в эфире у телевизионщиков и поговорил с ветеранами. Ветераны, судя по всему, выходят на Дворцовую по мобильной связи. Перед началом виртуальной встречи Беглов поздравил всех с Победой, подчеркнул ее значимость и упомянул предстоящее голосование по поправкам в Конституцию.
Вообще-то, удивительный этот год, конечно. "Фонтанка" первый раз такое видит на параде. "Блатных" очень мало. На трибунах сидят через одного. Коридор для журналистов непривычно свободен. За пределами площади, как передают наши корреспонденты, тоже непривычно - без давки.
Как передает корреспондент "Фонтанки", несовершеннолетних на площадь не пускают, даже если у них есть откуда-то полученное приглашение. Грустят в сторонке...
Ветеранов же заводят по районам, рассаживают через одного.
Сценарий праздника "классический": в 09.56 начнется объезд строя командующим парадом, а за минуту до 10 утра над площадью прозвучит: "Внимание! Внимание! Говорит и показывает Санкт-Петербург. Слушайте и смотрите Дворцовую площадь! Парад Победы!"
Затем на брусчатке появятся курсанты Кронштадтского морского кадетского корпуса, рота Почетного караула Западного военного округа, 2 коробки со штандартами и с боевыми знаменами фронтов, 3 коробки в исторической форме. Прошагают юнармейцы, курсанты и военнослужащие ЗВО, пройдет техника (о том, кто будет участвовать, подробнее далее в трансляции), пролетит авиация.
В завершение парада Победы хор из 4500 военных исполнит песню «Мы верили, мы знали – победим!».
Однако на этом праздник не закончится - парадные расчеты, как стало известно буквально накануне, выйдут на марш по Невскому, а сразу за ними проедут несколько сотен мотоциклистов. Маршрут последних пройдет от стрелки Васильевского острова по Невскому, Садовой, через Троицкий мост к "Авроре".
Доброе утро! Начинаем нашу трансляцию - сегодня в Петербурге наконец-то состоится долгожданный парад Победы. О том, как это будет происходить, и обо всем, что случится в городе в этот день, расскажет "Фонтанка" в режиме онлайн.