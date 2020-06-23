«Внимательный отец, еда и сериалы». Как выглядит Россия оперштаба «Стопкоронавирус»

Официальный телеграм-канал федерального оперштаба «Стопкоронавирус» ежедневно публикует не только сводки заражений и выздоровлений по стране, но и пространные опросы для своей почти 300-тысячной аудитории. Коронавирусная Россия оказалась очень неожиданной страной. По крайней мере такое ощущение возникает, если почитать вопросы и ответы за последние несколько месяцев.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Больше всего из опросов можно узнать про бытовую лень. За время самоизоляции лишь 31% успели сделать генеральную уборку, разобрать вещи и выкинуть ненужное. Некоторые наконец разобрали балкон и помыли все окна. Но 48% не сделали ничего. Большинство опрошенных заявили, что их любимое занятие на самоизоляции - смотреть фильмы и сериалы, а также есть и спать. 57% опрошенных признались, что во время пандемии никому не помогали.

49% рассказали, что за время самоизоляции не смогли сделать того, что запланировали в её начале. Лишь 5% опрошенных решились завести домашнее животное. 7% - получить новую профессию, 8% - бросить прежнюю работу. 22% - похудеть и 3% - создать семью. В большинстве случае (55%) ответ был «не хочется ничего менять».



Простой вопрос «Считаете ли вы себя счастливым человеком?» вызвал большой разброс результатов. 13% мнят себя абсолютно счастливыми, 47% заявили что считают, что счастливы в достаточной мере. 30% не считают себя счастливыми, а 10% уверены, что они абсолютно несчастны.

На вопрос о том, в какой из пяти стадий принятия нового они находятся, 50% заявили, что уже дошли до финальной - принятия. 22% - еще в депрессии, 10% - в гневе, по 9% в стадии торга и отрицания.

Оказалось, что наши соотечественники не карьеристы.. На вопрос «Успех в какой сфере жизни имеет для вас принципиальной значение?» 59% сообщили, что это счастливая семья. И лишь 6% за время самоизоляции смогли ответить себе на вопрос «кто я» и 3% - «в чем мое призвание».

На вопрос «Сколько раз в жизни вы меняли профессию» 43% ответили, что ни разу этого не делали. 15% решались на это дважды, 12% - всего раз. 66% заявили, что за время самоизоляции они не стали лучше разбираться ни в чем. Единицы похвастались новыми знаниями в биологии, медицине, психологии и больше всего (9%) в эпидемиологии.



Отдельная серия опросов посвящена взаимоотношениям с властью. 61% опрошенных ценит в них справедливость, 50% - ответственность, 41% - открытость, 34% - диалог, 24% - заботу. И лишь 5% строгость. Идеальный стиль руководителя по мнению 42% опрошенных россиян это «внимательный отец», чтобы за этим не скрывалось. 34% мечтают о «коллеге» в начальственном кресле, 13% о «строгом отце», а 11% о «друге».

На вопрос о том, как они оценивают «перемены, которые произошли за последний год в благоустройстве вашего города», 55% опрошенных честно заявили, что не видят никаких перемен. А 14% они не нравятся.

Лишь 10% считают, что строительство дорог и их ремонт в России ведется по современным технологиям и стандартам. А 73% заявили, что работы идут с нарушением всех технологий и стандартов. По мнению 80% опрошенных за последний год в России жилье не стало доступнее, городская среда не улучшилась, власти не стали больше прислушиваться к мнению горожан

На вопрос о том, какой сфере культуры государство стало уделять больше внимания 66% ответили, что никакой. Хотя в целом с культурой у россиян не очень. На вопрос кому принадлежит фраза «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку», лишь 56% смогли назвать автора — Иосифа Бродского. Остальные присвоили её Владимиру Маяковскому, Борису Пастернаку, Роберту Рождественскому и даже представителю ВОЗ.



69% не знают ни одной цели нацпроекта «Культура». Аналогичная ситуация с другими нацпроектами. В опросе про «Цифровую экономику» 60% опрошенных честно признались, что не знают его задач. 66% не слышали про «Жилье и городскую среду», 83% про «Науку», 85% про «Образование».

Еще один блок - вопросы про жизнь с коронавирусом. 56% заявили, что у них в окружении никто не заболел COVID-19. 43% заявили, что уже привыкли носить маску, но с удовольствием перестали бы это делать. 44% опрошенных считают, что прививка от коронавируса не должна быть обязательной, а 22% согласны только на то, чтобы её ставили водителям, учителям, врачам и продавцам. Большая часть людей, 43%, ждет, что карантинные меры полностью отменят летом. 25% думают так про осень, а 17% ждут конца года. Оставшиеся 15% ждут, что ограничения затянутся до 2021 года.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

