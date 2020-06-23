Можайка отсудила у отчисленного за неуспеваемость бывшего курсанта почти 350 тысяч рублей

Пренебрежение учебой обернулось для бывшего курсанта Военно-космической академии имени Можайского не только отчислением, но и стоило кругленькой суммы, которую пришлось вернуть за несколько лет обучения. Об этом 23 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



В 2015 году молодой человек поступил на военную службу по контракту на первый курс академии, став курсантом. Спустя год он добровольно заключил контракт с Министерством обороны РФ о прохождении службы в Вооруженных силах РФ на время обучения в военно-учебном заведении и на пять лет службы после его окончания.