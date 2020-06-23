Можайка отсудила у отчисленного за неуспеваемость бывшего курсанта почти 350 тысяч рублей
Пренебрежение учебой обернулось для бывшего курсанта Военно-космической академии имени Можайского не только отчислением, но и стоило кругленькой суммы, которую пришлось вернуть за несколько лет обучения. Об этом 23 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
В 2015 году молодой человек поступил на военную службу по контракту на первый курс академии, став курсантом. Спустя год он добровольно заключил контракт с Министерством обороны РФ о прохождении службы в Вооруженных силах РФ на время обучения в военно-учебном заведении и на пять лет службы после его окончания.
Однако в 2018 году курсант академии, будучи уже четверокурсником, был отчислен за неуспеваемость и направлен для постановки на воинский учет в военный комиссариат города Кировск.
Изначально истец обратился в Советский районный суд Красноярска, но тот передал дело в Невский районный суд Петербурга, по месту жительства ответчика. Последний удовлетворил просьбу образовательной организации и взыскал с бывшего студента затраченные на его обучение деньги из расчета 104 700 рублей в год, то есть в общей сложности 349 000 рублей.