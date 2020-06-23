Желающих играть в футбол так много, что не хватает инвентаря. Юным петербургским футболистам с инвалидностью нужна поддержка

Петербургская Федерация футбола для лиц с заболеванием церебральным параличом в этом году открыла в двух школах, где учатся дети с инвалидностью, свои секции. Желающих играть в футбол оказалось так много, что просто не хватает инвентаря.

Фото: Предоставлено БФ «ТОЧКА ОПОРЫ»

Благотворительный фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» просит поддержать Федерацию футбола для лиц с заболеванием церебральным параличом Санкт-Петербурга. В этом году открылось две секции в школах города, где обучаются ребята с инвалидностью. Для приобретения дополнительного инвентаря необходимо собрать 101 244 рубля.

Футбольный клуб «Звезда» для спортсменов с заболеванием церебральным параличом существует в Санкт-Петербурге с 2006 года. За это время под руководством старшего тренера Геннадия Герасимова (серебряный призер Паралимпийских игр 1996 года) клуб воспитал не одно поколение футболистов. В 2015-м один из подопечных «Звезды» стал чемпионом мира в составе сборной команды России в возрасте до 19 лет среди лиц с ДЦП. А во время чемпионата мира 2018 года о клубе рассказали в специальном проекте телеканалы National Geographic и FOX Sports. В 2019-м сборная Петербурга по футболу с заболеванием ЦП завоевала бронзу чемпионата России и III Всероссийской летней Спартакиады инвалидов, серебро первенства России.



С 2019 года в Санкт-Петербурге организована Федерация футбола для лиц с заболеванием ЦП. Многие из воспитанников ФК «Звезда» получили высшее образование в НГУФКСиЗ имени П. Ф. Лесгафта и уже помогают Геннадию Герасимову в учебно-тренировочном процессе с юными футболистами. Федерация готова развивать новые секции в школе-интернате №9 Калининского района и школе №627 Невского района, где обучаются ребята с инвалидностью. Количество желающих заниматься (до пандемии) возросло до 12–15 человек. Поэтому необходим дополнительный инвентарь, чтобы тренерам не приходилось каждый раз перевозить его из одной секции в другую.

По правилам профильные комитеты не могут поддержать Федерацию и выделить средства на приобретение инвентаря, так как организации нет и трёх лет, но она может рассчитывать на поддержку в проведении городских соревнований. Поэтому представители Федерации футбола с заболеванием ЦП обратились за помощью в Благотворительный фонд «ТОЧКА ОПОРЫ». Чтобы закупить манишки, фишки, конусы, координационные лестницы и пр., нужно собрать 101 244 рубля.



«Занятие футболом для моего ребёнка — это возможность почувствовать себя полноценным игроком и человеком. После того, как мы нашли эти занятия, у сына улучшились координация, физическое развитие, появилась уверенность, новые друзья. Из-за того, что тренировки проходили на другом конце города, возможности отвозить у меня не было, а желание играть было огромное, ему пришлось научиться самостоятельности, освоить передвижение в метро, да еще и с пересадкой. Благодаря работе и вере тренера в наших ребят, несмотря на все трудности, за достаточно короткое время команда смогла достигнуть высоких результатов в 2019 году», — рассказала мама игрока ФК «Звезда» Данила Михайлова.

Поддержать проект можно на Добро.mail.ru или связавшись с сотрудниками БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» по тел. (812) 983 72 21, e-mail: info@fondopora.ru (пн-пт, с 9:30 — 18:00).

