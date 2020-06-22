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22.06.2020 19:48
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Барселонский оперный театр дал концерт для растений. Вместо людей места заняли 2300 слушателей в горшках

Отмену чрезвычайного положения в связи с пандемией в Испании отметили весьма оригинально. Большой театр Лисеу в Барселоне усадил вместо зрителей в зале 2292 горшечных растения, принесённых из питомников. Струнный квартет сыграл зелёным слушателям миниатюру Джакомо Пуччини «Хризантемы».

Автором идеи уникального проекта стал художник-концептуалист Эуxенио Ампудиа, задумавшийся в период пандемии коронавируса об отношениях человека с природой.

После выступления растения будут разосланы в качестве подарка и признания 2292 медикам, оказавшимся на передовой борьбы с COVID-19.

«Таким образом, Лисеу, один из крупнейших и наиболее современных оперных залов в мире, проводит очень символическую акцию, которая провозглашает ценность искусства, музыки и природы, в качестве рекомендации для возвращения к деятельности», — пояснили в театре..

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