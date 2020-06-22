Преемника искать не надо. Рыскать глазами тоже. Всем — работать. Владимир Путин добавил цитат-нетленок перед поправками в Конституцию. Дмитрий Песков разъяснил, как их надо понимать: все идет по плану.

Фото: с сайта kremlin.ru / коллаж

Президент России в интервью в рамках телепроекта «Россия. Кремль. Путин» сказал «абсолютно откровенно»: если у действующего президента в новой Конституции не появится возможность баллотироваться на новый срок, «года через два вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников». «Я знаю это по собственному опыту», — уточнил Путин.

Чтобы избежать любых бесполезных телодвижений, президент посоветовал чиновникам: «Работать надо, а не преемников искать». Сам он не стал исключать возможность баллотироваться на новый срок.



«Я для себя ещё ничего не решил. Я не исключаю возможности, если это возникнет в Конституции, возможность баллотироваться. Посмотрим. Там видно будет».

Одна из ключевых поправок в новой Конституции, голосование по которым состоится 1 июля, де-юре позволит Владимиру Путину в пятый раз баллотироваться на пост президента России.

Но что конкретно?



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сразу пояснил, что имел в виду Путин, когда говорил о чиновниках, рыскающих глазами в поисках преемника.

Во-первых, само по себе «рысканье глазами» — это просто общая характеристика российских чиновников. «Это абсолютно не означает, что система не работает в условиях изменяемости власти. Власть меняется, происходит постоянный процесс ротации, и не замечать этого было бы неверно», — подчеркнул Песков.

Почему вообще возникла эта тема? Президента что-то смущает в существующей системе?



«Президент доволен выстроенной системой [власти], система доказала свою устойчивость, стрессоустойчивость, — успокоил всех пресс-секретарь главы государства. — Президент исчерпывающе объяснил потенциальную угрозу ситуации, это характеристика нашего чиновничьего мира».



И все-таки. Кто у нас «рыскает»?



Отвечая на вопрос «Коммерсант FM», могут ли в Кремле поименно назвать, кто из тех, кто пришел работать на государство, может «рыскать глазами», Песков ответил утвердительно. Правда, быстро оговорился, что пошутил. И, конечно, когда президент все это говорил, он не имел в виду конкретных людей, речь шла «о настроении».



«Могут, но не будут (смеется). Да нет, ну это, конечно, шутка. Сам по себе вопрос абсурдный, да?! Поэтому здесь нужно понимать, что речь идет не о конкретных людях, а речь идет о настроении», — цитирует ответ Meduza.

Да и, в принципе, как «Отче наш» всем надо знать: «Люди, которые приходят на государственную службу, руководствуются более высокими соображениями, это работа на государство, это служение Родине», — цитирует разъяснения президентского пресс секретаря РИА Новости.

Для чего все же меняется Конституция?

Дмитрий Песков пояснил заокеанским коллегам из агентства Bloomberg, что «Конституция меняется далеко не только для этого», имея в виду возможность повторного баллотирования существующего лидера нации. Диалог с журналистом из американского медиа, казалось, завёл Дмитрия Пескова в тупик, но подарил надежду на продолжение разъяснений.



Bloomberg: — Вы, с одной стороны, говорите, что люди работают на государство независимо от того, меняется президент или нет. А с другой стороны — вот слова президента о том, что обнуление сроков необходимо для того, чтобы не рыскали. То есть если люди работают на государство и не смотрят, кто президент, то почему они тогда рыскают?



Дмитрий Песков: — Это не значит, что все это делают. Это абсолютно не взаимоисключающие понятия.

Bloomberg: — Видимо, это делает часть этой системы, которая настолько важна, что для этого приходится менять Конституцию?

Дмитрий Песков: — Разные части этой системы могут это делать.

Bloomberg: — Правильно, но это значит, что система…

Дмитрий Песков: — Конституция меняется далеко не только для этого. В нее вносятся поправки. Здесь нужно быть корректными.

Bloomberg: — Если президент доволен системой, которую он построил, то почему же тогда часть этой системы может рыскать, если при этом система в целом работает на государство, а не на конкретного президента? То есть президент доволен системой, которая все-таки может рыскать? Я не понимаю, извините.

Дмитрий Песков: — Я отдельно вам объясню, хорошо? Наверное, я сейчас уже сказал все, что хотел сказать по этой теме.

P.S.



Не только Дмитрий Песков разъясняет слова Владимира Путина, иногда бывает и наоборот. Так, в 2018 году Владимир Путин заявил о своём пресс-секретаре, что тот «несёт иногда такую пургу». Но и в этом случае последнее слово осталось за Песковым. На замечания про «пургу» он заметил, что критика президента — «абсолютно нормальный рабочий процесс».

