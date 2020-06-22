Рассчитывать не на кого. Мать и сын-инвалид из Ленобласти просят о помощи

Напомним, сегодня Алексею Куксову 31 год. Последние 16 лет он прикован к инвалидной коляске — подростком попал в автоаварию и получил серьёзные травмы. Врачи и любовь матери вытащили его из состояния овоща. К парню вернулось сознание, чувствительность ног и рук. Его мама, Маргарита, хочет одного — поставить сына на ноги и хоть немного адаптировать к самостоятельной жизни. И это возможно, если хотя бы раз в год проходить реабилитацию. Пока же Маргарита по несколько раз в день «захватом анаконды» поднимает и переносит 70-килограммового сына на себе и может отлучиться только в магазин. Историю семьи Куксовых «Фонтанка» и 47news уже рассказывали.

Поездки из Бокситогорска на реабилитации для семьи крайне проблематичны, им жизненно необходимо переехать поближе к Петербургу. Многочисленные обращения за помощью к чиновникам и депутатам дали только один результат — семье справедливо разъяснили, что она не подпадает ни под одну программу социальной поддержки. Маргарита рискнула решить проблему сама и стала жертвой квартирных мошенников. Теперь вынуждена снимать жильё и кормить себя и сына на остатки небольших пенсий.



Сейчас Маргарита пытается собрать средства на покупку квартиры самостоятельно через соцсети. Требуется 1 500 000 рублей.



Почти сразу удалось собрать 36 тысяч рублей. Но сейчас пожертвования практически не поступают. На сегодняшний день собрано лишь 13,9% от необходимой суммы.



Маргарите и её сыну, кроме как на помощь неравнодушных людей, рассчитывать не на кого.



О том, как помочь семье Куксовых, можно узнать здесь.

