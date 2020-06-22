Нет времени ждать. Маленькому Семёну срочно нужна помощь

Беременность мамы протекала очень хорошо. Поэтому новость о диагнозе новорождённого сына была ошеломляющей. Семён сразу же стал наблюдаться у онколога. Врач объяснил родителям, почему невус так опасен: в любой момент это пятно может переродиться в меланому — смертельное и трудноизлечимое заболевание. Спровоцировать перерождение может обычный ушиб, порез, травма и даже солнечный свет. Все причины, которые вызывают перерождение невуса в рак кожи, до сих пор неизвестны. За невусом нужно очень внимательно наблюдать. А единственный вариант его лечения — это полное удаление хирургическим путём.

Сейчас невус на ножке Семёна стал меняться. Из фиолетово-красного стал коричневым, появились темные вкрапления. Это очень тревожный знак. Онкологи рекомендуют как можно скорее удалить новообразование. Но из-за расположения невуса это очень сложная задача.



Родители консультировались у специалистов ведущих медицинских центров России — в вологодской ОДКБ, в московской РДКБ, в НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера, а также в израильской клинике «Хадасса».



Все специалисты говорят о двух основных проблемах случая Семёна. Обычно для удаления невуса используют эспандеры — кожу растягивают и заменяют здоровой. Но в данном случае их использовать нельзя — невус слишком большой и здоровой кожи в этом месте практически нет. Кроме того, на месте голеностопного сустава очень тонкая жировая прослойка, поэтому последствием хирургического вмешательства может стать нарушение подвижности.



Семёну могут удалить невус по полису ОМС, но врачи не дают гарантий, что операции пройдут без осложнений. Программа бесплатного лечения всегда подразумевает использование определённых материалов. В случае с невусом по ОМС возможно использование только латексного эспандера. Материал хирургами, консультирующими родителей Семёна, признан неудачным для его случая, так как очень часто вызывает осложнения. Использование эспандера, выполненного из другого материала, влияет на технику выполнения операции. Поэтому если применять другой эспандер, то оплачивать нужно будет и само хирургическое лечение. И по общим затратам оно окажется даже дороже, чем аналогичное в частной клинике.

