Путин рассказал, как часто ночует в Кремле и чем занимается в свободное время
Президент России Владимир Путин рассказал о своем рабочем режиме. За годы работы он научился в часы отдыха заниматься тем, что ему нравится, хотя обычно заканчивает трудиться после полуночи.
«Все-таки за эти годы работы я научился вести себя таким образом, что, когда есть свободные несколько часов, то я могу заниматься тем, что мне нравится. Ну, например, спортом или почитать, или музыку послушать», — сказал он в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин», фрагмент которого 21 июня показал телеканал «Россия-1».
Президент отметил, что часто заканчивает работу в полвторого-два часа ночи и почти всегда ночует в Кремле. Однако спорт помогает ему получить интеллектуальную разгрузку и зарядиться энергией. «Это известный медицинский факт — когда человек занимается физическими упражнениями, уровень адреналина повышается, — пояснил он. — Все нравится, все начинает получаться».
На вопрос об общении с внуками Путин ответил: «Редко, но я с ними общаюсь, конечно». Ранее он говорил, что внуки иногда звонят ему в Кремль. В 2017 году, напомним, он рассказал, что у него родился второй внук.