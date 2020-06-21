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21.06.2020 17:24
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Путин рассказал, как часто ночует в Кремле и чем занимается в свободное время

Президент России Владимир Путин рассказал о своем рабочем режиме. За годы работы он научился в часы отдыха заниматься тем, что ему нравится, хотя обычно заканчивает трудиться после полуночи.

«Все-таки за эти годы работы я научился вести себя таким образом, что, когда есть свободные несколько часов, то я могу заниматься тем, что мне нравится. Ну, например, спортом или почитать, или музыку послушать», — сказал он в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин», фрагмент которого 21 июня показал телеканал «Россия-1».

Президент отметил, что часто заканчивает работу в полвторого-два часа ночи и почти всегда ночует в Кремле. Однако спорт помогает ему получить интеллектуальную разгрузку и зарядиться энергией. «Это известный медицинский факт — когда человек занимается физическими упражнениями, уровень адреналина повышается, — пояснил он. — Все нравится, все начинает получаться».

На вопрос об общении с внуками Путин ответил: «Редко, но я с ними общаюсь, конечно». Ранее он говорил, что внуки иногда звонят ему в Кремль. В 2017 году, напомним, он рассказал, что у него родился второй внук.

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Комментарии (15)

261959321
Самый лучший президент!!Горжусь!А вы,майданщики и их приспешники, завидуйте!
pitmenspb
Путин же самоизолировался в резиденции Ново-Огарёво..
260786601
Результаты его "посиделок" видны невооруженным взглядом: В России 30 660 000 человек живут без водопровода.
В России 37 960 000 человек живут без канализации.
В России 23 360 000 человек живут без отопления.
В России 48 180 000 человек не имеют душа или ванны.
В России 49 640 000 человек живут без горячей воды.
В России 46 720 000 человек живут без газа. Закрыли 85 тысяч заводов, 30 тысяч больниц, 20 тысяч школ и детских садов. Зачем?
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