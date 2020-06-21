Путин рассказал, как часто ночует в Кремле и чем занимается в свободное время

Президент России Владимир Путин рассказал о своем рабочем режиме. За годы работы он научился в часы отдыха заниматься тем, что ему нравится, хотя обычно заканчивает трудиться после полуночи.

«Все-таки за эти годы работы я научился вести себя таким образом, что, когда есть свободные несколько часов, то я могу заниматься тем, что мне нравится. Ну, например, спортом или почитать, или музыку послушать», — сказал он в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин», фрагмент которого 21 июня показал телеканал «Россия-1».