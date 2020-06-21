День медицинского работника в этом году как будто бы приобрел особое значение. В пору, когда все врачи Земли заняты борьбой с коронавирусом, обыватели смогли в полной мере почувствовать важность этой профессии. В честь профессионального праздника “Фонтанка” решила дать слово героям нашего времени - врачи рассказали о своих буднях, радостях, сложностях и благодарных пациентах.

Наталья Евлахова Фото: из личного архива

Наталья Евлахова, врач-терапевт, Городская поликлиника №24

Я живу и работаю в Петербурге всего год, приехала сюда, закончив университет в Волгограде.

Я всегда хотела быть врачом, в 9 классе поняла, что хочу быть хирургом, потом - пластическим хирургом. Родные отговаривали, мол, слишком сложная работа и никогда у меня не будет с ней личной жизни и семьи, но когда поняли, что я настроена серьезно, меня поддержали.

Сейчас я работаю терапевтом, набираюсь опыта и параллельно учусь в ординатуре.

Я работаю в центре Петербурга и благодаря профессии удалось познакомиться с этим городом изнутри - помню, когда впервые приезжала на вызовы в питерские коммуналки, на меня их вид производил сильное впечатление. В Петербурге и люди отличаются - например, у меня на участке много бабушек-блокадниц, которым уже под 90 лет и каждый раз они рассказывают разные истории.



Такая работа - настоящая школа жизни. Например, приезжаешь к человеку, который жалуется на давление, а у него на самом деле что-то совсем другое. И ты, несмотря на маленький опыт, пытаешься тут же поставить диагноз, определить тактику лечения.

А тут еще и коронавирус вмешался. Никогда не забуду 24 марта - в этот день нам сказали, что мы начинаем работать без планового приема, только на домашние и экстренные вызовы. Если раньше на врача было 5-6 вызовов за смену, то теперь стало доходить до 20. Что такое обойти 20 адресов, объяснять, думаю, не надо.

Я выпала из учебы - даже с учетом того, что я работаю на полставки, мой рабочий день длится с 8 утра и до 8, 9 или даже 10 часов вечера. Прибавилось бумажной работы и стало тяжело смотреть на людей - вчера у пациента ничего не было, а сегодня уже пневмония.

При этом страха самой заболеть коронавирусом нет, но страшно заразить близких. Обидно еще, что людям говорили сидеть дома, соблюдать самоизоляцию, а они все равно на улице. Потом чувствуют недомогание и вызывают нас. А ведь мало кто понимает, какому риску подвергает себя врач, когда приходит домой к пациенту.



Елена Смирнова Фото: из личного архива

Елена Смирнова, хирург-проктолог, Городская больница №9

Январь 2017, начало приема после новогодних праздников, запись полная. И самой первой ко мне пришла молодая девочка, 22 года. Жалобы на выделение крови в течение нескольких месяцев. К врачам обращалась, однако к проктологу не отправляли - прописывали геморроидальные свечи, от которых не было никакого эффекта. Наконец она обратилась ко мне. Смотрю пальцем — ничего не достигаю, а вот на ректороманоскопии стало видно образование, которое по внешнему виду на 99,9% — злокачественное. Это образование сразу требует хирургического вмешательства.⠀⠀ С учетом юного возраста проконсультировали её у других врачей насчет необходимости химиотерапии. Пришли к выводу, что она не нужна, решили наблюдать.⠀ Не буду утомлять подробностями, скажу лишь сразу - эта история с хорошим концом.⠀ Сейчас этой девушке 24 года, мы ее спасли. Её папа всегда звонит перед Новым годом и поздравляет меня с праздником, благодарит за здоровье дочери. Такая история, разумеется, не единственная, но каждый раз это особенно приятно и ценно.



Герман Медведев Фото: из личного архива

Герман Медведев, микрохирург, пластический хирург, НИИ травматологии и ортопедии им. Вредена

Я закончил военно-медицинскую академию в 2011 году, но так как мой отец тоже хирург, моя первая операция была задолго до выпуска - я ассистировал отцу, как сейчас помню - это была операция по аппендициту.

Запоминающихся историй было много - например, однажды привезли мужчину, которому оторвало 4 пальца. Мы уже готовились пришивать их, но внезапно у пациента произошла остановка сердца, пока врачи бегали за дефибриллятором, мне пришлось его откачивать.

Три раза ему запускали сердца и три раза оно останавливалось. Выбор был между пальцами и жизнью, в итоге решили не пришивать и отправили мужчину в кардиореанимацию. На следующий день я приехал, чтобы перевязать его. Пациент увидел, что пальцев нет и расплакался. Но я успокоил и объяснил, что он мог и вовсе умереть. Кажется, он все понял.

Есть и веселая история, про подарки! Помню, был пациент, которому нужно было восстановить два нерва на руке, восстановить связки и сделать пластику - в общем, операция, которая делается не во всех стационарах. Я ему все сделал, а в благодарность он принес банку сгущенки. Обычной сгущенки. Говорит: “Она просроченная, но из госрезерва, очень вкусная!”. Оказалось, что срок годности истек еще год назад. Эта банка до сих пор у меня в кабинете стоит, на особой полочке для подарков. Разное дарят… например, одному моему коллеге однажды подарили батон. Причем надкусанный! Но нам подарки не важны, главное, что человек от души поблагодарил.



Фото: из архива Германа Медведева

Екатерина Повалюхина, невролог, врач функциональной диагностики, клиника высоких технологий имени Пирогова

Не так давно я работала в больнице скорой помощи, обследовала пациентов в реанимации. У одного из пациентов я обнаружила серьезное осложнение, которое могло бы привести к летальному исходу. На тот момент пациент пребывал в коме уже в течение 2 месяцев.

По результатам моего исследования ему скорректировали терапию. Через некоторое время я была приглашена на повторное обследование и первое, что сказал это мужчина, когда меня увидел: ”Доктор, а это вы меня спасли?”

Оказывается, когда он вышел из комы, лечащий врач рассказал ему о моем участии.

На меня эти слова произвели сильное впечатление и, наверное, они красной нитью будут проходить через мой профессиональный путь. Думаю, для врача самое ценное - услышать подобное от пациента.



Виктория Валикова Фото: из личного архива

Виктория Валикова, врач-тропиколог, основательница проекта Health&Help, в рамках которого были построены клиники в Гватемале и Никарагуа

В наших клинике в Гватемале сейчас работают четыре волонтера: два российских врача, Мария Скоромникова и Анна Мельникова, а также администратор Мария Киселева, тоже из России, и медбрат из Аргентины — Рафаэль Васкес.



В деревнях увеличилось число случаев домашнего насилия. Все сидят дома, мужчины пьют и бьют женщин. Попытка ввести запрет на продажу алкоголя провалилась — люди просто начали употреблять самогон. Из-за этого все больше женщин и детей приходят с бытовыми травмами, а также ожогами, ведь все готовится на открытом огне.

Наша клиника находятся вдали от цивилизации, а в Гватемале сейчас не работает общественный транспорт, поэтому мы надеемся, что коронавирус до нас не дойдет.

При этом маски никто не меняет — в лучшем случае маска грязная висит на одном ухе у пациента. Почему грязная? Далеко не везде есть вода. Чтобы помыть руки, в некоторых поселениях нужно идти за водой на речку, в деревнях в принципе удручающие состояние гигиены — люди порой моются раз в две недели.

Покупать новые маски жители не в состоянии, потому что, если мужчина зарабатывает несколько долларов в неделю, ему этого на еду еле хватает. При этом цены на маски и лекарства выросли в несколько раз, спекулянты все скупают и перепродают втридорога.



Фото: из личного архива Виктории Валиковой Фото: из личного архива Виктории Валиковой

А вот в Никарагуа никаких мер не предпринимают, устраивают парады, футбольные матчи. В нашей клинике там — врач Каринэ Дарбинян из Москвы и завхоз Александр Павлов из Башкирии. Они запаслись рисом и бобами, работают и стараются не выходить из дома, то есть из больницы.



Александр Лозинский Фото: из личного архива

Александр Лозинский, старший рентгенолаборант отделения лучевой диагностики больницы Святителя Луки

В профессии я уже 9 лет, начинал с самых азов - снимал кости и переломы ещё на пленку и проявлял в темных комнатах, затем пришёл прогресс - все стало цифровым. Затем выучился работать на МРТ и КТ. Никогда не представлял себя в другой профессии, кроме медицины - а именно мира рентгена. Привлекло в этом направлении многоплановость - тут тебе и классические травмы, и сложная в диагностике онкология, и хирургическая острая патология, да и сосуды тела человеческого на МРТ и КТ смотреть одно удовольствие.



Фото: из личного архива Александра Лозинского

Во время Covid на задний план ушла «многоплановость» КТ, мы сканируем в основном легкие, которые, кажется, просто нескончаемы. Но желание помочь людям важнее всего. Так как я старший рентгенолаборант в своём отделении, то стараюсь поддержать каждого шуткой, взять себе смену потяжелее, дать передохнуть старшим по возрасту коллегам. Ведь очень важно не унывать в такое время.



Антонина Казакова Фото: из личного архива

Антонина Казакова, фельдшер, Всеволожск

Так как я работаю в реанимационной бригаде, у нас нет легких вызовов - обычно это несчастные случаи, ДТП. Недавно пришел вызов - падение с высоты. Приезжаем, видим - стройка. Рабочий упал с 16, наверное, этажа в шахту лифта. Там между этажами были балки, при падении мужчина, видимо, бился об них, тем самым замедляя скорость падения.

Мы обнаружили его в сознании, при этом - открытые переломы обеих конечностей. Мы повезли его в больницу, он всю дорогу был в ясном сознании, все понимал, все помнил, но на операционном столе, к сожалению, скончался. Оказалось, что просто нарушил технику безопасности при работе - и это привело к трагедии. Но сам факт того, что при падении с такой высоты он еще был жив - это чудо и удача. Но чуть-чуть не хватило ее.

Но есть и веселые моменты в моей работе, хотя их, конечно, мало. Если говорить о презентах от пациентов, то, помимо банальных цветов, конфет и алкоголя сейчас дачники дарят буквально все, что растет у них на грядках.

Приходит вызов - боль, бессознательное состояние пациента, в общем, описали какой-то ужас, а когда мы приехали, увидели сидящего в грядках дедушку с банальным тепловым ударом, а рядом суетится его бабушка. Мы оказали помощь, уверили, что все хорошо. Тогда бабушка обрадовалась и в порыве страсти подарила нам два мешка лука, укропа, еще какой-то зелени. Это было очень приятно.

Алексей Нимандов, “Фонтанка.ру”

