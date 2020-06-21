Просроченная сгущенка, алкоголизм в Гватемале и спасение жизней - Монологи врачей о своей профессии в честь Дня медика
День медицинского работника в этом году как будто бы приобрел особое значение. В пору, когда все врачи Земли заняты борьбой с коронавирусом, обыватели смогли в полной мере почувствовать важность этой профессии. В честь профессионального праздника “Фонтанка” решила дать слово героям нашего времени - врачи рассказали о своих буднях, радостях, сложностях и благодарных пациентах.
Наталья Евлахова, врач-терапевт, Городская поликлиника №24
Я живу и работаю в Петербурге всего год, приехала сюда, закончив университет в Волгограде.
Я всегда хотела быть врачом, в 9 классе поняла, что хочу быть хирургом, потом - пластическим хирургом. Родные отговаривали, мол, слишком сложная работа и никогда у меня не будет с ней личной жизни и семьи, но когда поняли, что я настроена серьезно, меня поддержали.
Сейчас я работаю терапевтом, набираюсь опыта и параллельно учусь в ординатуре.
Я работаю в центре Петербурга и благодаря профессии удалось познакомиться с этим городом изнутри - помню, когда впервые приезжала на вызовы в питерские коммуналки, на меня их вид производил сильное впечатление. В Петербурге и люди отличаются - например, у меня на участке много бабушек-блокадниц, которым уже под 90 лет и каждый раз они рассказывают разные истории.
Такая работа - настоящая школа жизни. Например, приезжаешь к человеку, который жалуется на давление, а у него на самом деле что-то совсем другое. И ты, несмотря на маленький опыт, пытаешься тут же поставить диагноз, определить тактику лечения.
А тут еще и коронавирус вмешался. Никогда не забуду 24 марта - в этот день нам сказали, что мы начинаем работать без планового приема, только на домашние и экстренные вызовы. Если раньше на врача было 5-6 вызовов за смену, то теперь стало доходить до 20. Что такое обойти 20 адресов, объяснять, думаю, не надо.
Я выпала из учебы - даже с учетом того, что я работаю на полставки, мой рабочий день длится с 8 утра и до 8, 9 или даже 10 часов вечера. Прибавилось бумажной работы и стало тяжело смотреть на людей - вчера у пациента ничего не было, а сегодня уже пневмония.
При этом страха самой заболеть коронавирусом нет, но страшно заразить близких. Обидно еще, что людям говорили сидеть дома, соблюдать самоизоляцию, а они все равно на улице. Потом чувствуют недомогание и вызывают нас. А ведь мало кто понимает, какому риску подвергает себя врач, когда приходит домой к пациенту.
Елена Смирнова, хирург-проктолог, Городская больница №9
Январь 2017, начало приема после новогодних праздников, запись полная. И самой первой ко мне пришла молодая девочка, 22 года. Жалобы на выделение крови в течение нескольких месяцев.
К врачам обращалась, однако к проктологу не отправляли - прописывали геморроидальные свечи, от которых не было никакого эффекта. Наконец она обратилась ко мне. Смотрю пальцем — ничего не достигаю, а вот на ректороманоскопии стало видно образование, которое по внешнему виду на 99,9% — злокачественное.
Это образование сразу требует хирургического вмешательства.⠀⠀
С учетом юного возраста проконсультировали её у других врачей насчет необходимости химиотерапии. Пришли к выводу, что она не нужна, решили наблюдать.⠀
Не буду утомлять подробностями, скажу лишь сразу - эта история с хорошим концом.⠀
Сейчас этой девушке 24 года, мы ее спасли. Её папа всегда звонит перед Новым годом и поздравляет меня с праздником, благодарит за здоровье дочери. Такая история, разумеется, не единственная, но каждый раз это особенно приятно и ценно.
Герман Медведев, микрохирург, пластический хирург, НИИ травматологии и ортопедии им. Вредена
Я закончил военно-медицинскую академию в 2011 году, но так как мой отец тоже хирург, моя первая операция была задолго до выпуска - я ассистировал отцу, как сейчас помню - это была операция по аппендициту.
Запоминающихся историй было много - например, однажды привезли мужчину, которому оторвало 4 пальца. Мы уже готовились пришивать их, но внезапно у пациента произошла остановка сердца, пока врачи бегали за дефибриллятором, мне пришлось его откачивать.
Три раза ему запускали сердца и три раза оно останавливалось. Выбор был между пальцами и жизнью, в итоге решили не пришивать и отправили мужчину в кардиореанимацию. На следующий день я приехал, чтобы перевязать его. Пациент увидел, что пальцев нет и расплакался. Но я успокоил и объяснил, что он мог и вовсе умереть. Кажется, он все понял.
Есть и веселая история, про подарки! Помню, был пациент, которому нужно было восстановить два нерва на руке, восстановить связки и сделать пластику - в общем, операция, которая делается не во всех стационарах. Я ему все сделал, а в благодарность он принес банку сгущенки. Обычной сгущенки. Говорит: “Она просроченная, но из госрезерва, очень вкусная!”. Оказалось, что срок годности истек еще год назад. Эта банка до сих пор у меня в кабинете стоит, на особой полочке для подарков. Разное дарят… например, одному моему коллеге однажды подарили батон. Причем надкусанный! Но нам подарки не важны, главное, что человек от души поблагодарил.
Екатерина Повалюхина, невролог, врач функциональной диагностики, клиника высоких технологий имени Пирогова
Не так давно я работала в больнице скорой помощи, обследовала пациентов в реанимации. У одного из пациентов я обнаружила серьезное осложнение, которое могло бы привести к летальному исходу. На тот момент пациент пребывал в коме уже в течение 2 месяцев.
По результатам моего исследования ему скорректировали терапию. Через некоторое время я была приглашена на повторное обследование и первое, что сказал это мужчина, когда меня увидел: ”Доктор, а это вы меня спасли?”
Оказывается, когда он вышел из комы, лечащий врач рассказал ему о моем участии.
На меня эти слова произвели сильное впечатление и, наверное, они красной нитью будут проходить через мой профессиональный путь. Думаю, для врача самое ценное - услышать подобное от пациента.
Виктория Валикова, врач-тропиколог, основательница проекта Health&Help, в рамках которого были построены клиники в Гватемале и Никарагуа
В наших клинике в Гватемале сейчас работают четыре волонтера: два российских врача, Мария Скоромникова и Анна Мельникова, а также администратор Мария Киселева, тоже из России, и медбрат из Аргентины — Рафаэль Васкес.
В деревнях увеличилось число случаев домашнего насилия. Все сидят дома, мужчины пьют и бьют женщин. Попытка ввести запрет на продажу алкоголя провалилась — люди просто начали употреблять самогон. Из-за этого все больше женщин и детей приходят с бытовыми травмами, а также ожогами, ведь все готовится на открытом огне.
Наша клиника находятся вдали от цивилизации, а в Гватемале сейчас не работает общественный транспорт, поэтому мы надеемся, что коронавирус до нас не дойдет.
При этом маски никто не меняет — в лучшем случае маска грязная висит на одном ухе у пациента. Почему грязная? Далеко не везде есть вода. Чтобы помыть руки, в некоторых поселениях нужно идти за водой на речку, в деревнях в принципе удручающие состояние гигиены — люди порой моются раз в две недели.
Покупать новые маски жители не в состоянии, потому что, если мужчина зарабатывает несколько долларов в неделю, ему этого на еду еле хватает. При этом цены на маски и лекарства выросли в несколько раз, спекулянты все скупают и перепродают втридорога.
А вот в Никарагуа никаких мер не предпринимают, устраивают парады, футбольные матчи. В нашей клинике там — врач Каринэ Дарбинян из Москвы и завхоз Александр Павлов из Башкирии. Они запаслись рисом и бобами, работают и стараются не выходить из дома, то есть из больницы.
Александр Лозинский, старший рентгенолаборант отделения лучевой диагностики больницы Святителя Луки
В профессии я уже 9 лет, начинал с самых азов - снимал кости и переломы ещё на пленку и проявлял в темных комнатах, затем пришёл прогресс - все стало цифровым. Затем выучился работать на МРТ и КТ. Никогда не представлял себя в другой профессии, кроме медицины - а именно мира рентгена. Привлекло в этом направлении многоплановость - тут тебе и классические травмы, и сложная в диагностике онкология, и хирургическая острая патология, да и сосуды тела человеческого на МРТ и КТ смотреть одно удовольствие.
Во время Covid на задний план ушла «многоплановость» КТ, мы сканируем в основном легкие, которые, кажется, просто нескончаемы. Но желание помочь людям важнее всего. Так как я старший рентгенолаборант в своём отделении, то стараюсь поддержать каждого шуткой, взять себе смену потяжелее, дать передохнуть старшим по возрасту коллегам. Ведь очень важно не унывать в такое время.
Антонина Казакова, фельдшер, Всеволожск
Так как я работаю в реанимационной бригаде, у нас нет легких вызовов - обычно это несчастные случаи, ДТП. Недавно пришел вызов - падение с высоты. Приезжаем, видим - стройка. Рабочий упал с 16, наверное, этажа в шахту лифта. Там между этажами были балки, при падении мужчина, видимо, бился об них, тем самым замедляя скорость падения.
Мы обнаружили его в сознании, при этом - открытые переломы обеих конечностей. Мы повезли его в больницу, он всю дорогу был в ясном сознании, все понимал, все помнил, но на операционном столе, к сожалению, скончался. Оказалось, что просто нарушил технику безопасности при работе - и это привело к трагедии. Но сам факт того, что при падении с такой высоты он еще был жив - это чудо и удача. Но чуть-чуть не хватило ее.
Но есть и веселые моменты в моей работе, хотя их, конечно, мало. Если говорить о презентах от пациентов, то, помимо банальных цветов, конфет и алкоголя сейчас дачники дарят буквально все, что растет у них на грядках.
Приходит вызов - боль, бессознательное состояние пациента, в общем, описали какой-то ужас, а когда мы приехали, увидели сидящего в грядках дедушку с банальным тепловым ударом, а рядом суетится его бабушка. Мы оказали помощь, уверили, что все хорошо. Тогда бабушка обрадовалась и в порыве страсти подарила нам два мешка лука, укропа, еще какой-то зелени. Это было очень приятно.
Алексей Нимандов, “Фонтанка.ру”