ЦСКА-«Зенит». Операция «Разгром»

Петербургский клуб вернулся с коронавирусного перерыва с огоньком: в матче 23 тура команда Сергея Семака играюче разобрала принципиальных соперников. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о рекордной футбольной победе.

автор фото Михаил Терещенко/ТАСС

Ломать голову над составом до матча было абсолютно бессмысленно: после последнего матча 9 марта против «Урала» прошло 3 месяца и 6 дней. Предугадать, в каком состоянии к финалу карантинной паузы подошли футболисты «Зенита», было невозможно. И стартовый состав, который выбрал Сергей Семак, оказался не без сенсаций.

Группа обороны осталась за время перерыва в чемпионате без изменений: Андрей Лунев в воротах, Вячеслав Караваев и Дуглас Сантос по краям, Ярослав Ракицкий с Браниславом Ивановичем в центре, Магомед Оздоев и Вильмар Барриос в опорной зоне. А вот в группе атаки состоялись сразу две премьеры: впервые за долгое время в старте вышел самый звездный новичок «Зенита» бразилец Малком, перешедший летом из «Барселоны» и быстро травмировавшийся. А на левом фланге атаки неожиданно появился Далер Кузяев, тоже восстановившийся после череды повреждений. Дуэт форвардов остался прежним: Артем Дзюба и Сердар Азмун.



Игроки «Зенита» на предматчевое построение вышли в футболках с портретами петербургских врачей, умерших во время борьбы с пандемией короновируса. Как сообщает сайт петербургского клуба, социальный проект «Вместе победим» продлится до конца сезона, игроки продолжат выходить в футболках с портретами в домашних и гостевых матчах, чтобы почтить память всех умерших медицинских сотрудников.

В фанатском секторе ЦСКА перед стартовым свистком болельщики в масках дисциплинированно соблюдали социальную дистанцию. Судя по соцсетям, определенное количество петербургских фанатов все же сумело пробраться на матч.

«Зенит» начал без раскачки. Уже на второй минуте после подачи углового кросс Караваева в дальний угол ворот Игоря Акинфеева переправил Иванович. На 9 минуте Малком удвоил счет: сперва бразилец не успел к подаче с фланга, затем хитро подстроился под мяч, пробил в защитника и вторым касанием все-таки четко исполнил в дальний угол. Голкипер ЦСКА в бессильной злобе лишь кричал на своих партнеров по обороне.



На 14 минуте показалось, что игра сделана: очередную контратаку «Зенита» разогнал Дзюба и выдал идеальную передачу на Азмуна. Иранец пробил по-бильярдному тонко: мяч закатился в ворота Акинфеева от штанги. Однако Сергей Иванов, обслуживавший матч, взятие ворот отменил: Дзюба оказался в положении вне игры.

ЦСКА выглядел откровенно потерянным. За первый тайм Лунев по-настоящему вступил в игру лишь на 39 минуте, когда выходец из села Вындин Остров Ленинградской области Иван Обляков попал в перекладину, а Федор Чалов таинственным образом не смог переправить мяч в ворота с расстояния меньше метра: дважды удачно сыграл вратарь петербургского клуба.

Точку в первой половине матча поставил Малком: уже в компенсированное время бразилец точно пробил по воротам Акинфеева и оформил свой первый дубль за «Зенит».

Во втором тайме характер игры не изменился: «Зенит» отдал инициативу сопернику и продолжил играть на контратаках. На 55 минуте Азмун не реализовал стопроцентный момент: иранец в выигрышной позиции действовал нерасторопно и его удар заблокировал защитник. На 75 минуте выступили вышедшие на замену Алексей Сутормин и Себастьян Дриусси: воспитанник петербургского клуба четко пробил обводящим ударом в левую «девятку», но аргентинец пятой точкой спас ЦСКА от верного гола.



На 89 минуте московский клуб остался в меньшинстве: Вадим Карпов регбийным приемом остановил выходящего один на один Дзюбу и получил заслуженную красную карточку.

Уже под занавес в палитру матча добавился 11-метровый: казалось бы, Сутормин сделал все, чтобы запороть очередной момент в штрафной ЦСКА, но Игорь Дивеев сыграл рукой. Пенальти без колебаний реализовал Дриусси: аргентинский форвард пробил сильно под штангу, Акинфеев угадал с углом, но мяч не достал.

После матча Семак был скромен: «На быстрый гол ставку не делали. Неплохо играли. Думаю, победили заслуженно».

В российской истории такой выездной результат стал крупнейшим в противостоянии ЦСКА и «Зенита». ЦСКА же проиграл в 4 мяча впервые с 2011 года: тогда армейцы уступили «Динамо». По итогам субботы петербургский клуб оторвался от идущих следом «Локомотива» и «Краснодара» аж на 12 очков, но преследователи «Зенита» играют свои матчи в воскресенье.

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"