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20.06.2020 18:07
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В Москве тоже ураган. Варшавское шоссе стало рекой, в переходах можно нырять

Сильный ливень прошёл в Москве 20 июня. Во время урагана затопило Варшавское шоссе: на участке в несколько километров и во дворах жилых домов невозможно пройти пешком — вода доходит до колена. Автомобилистам советуют искать обходные пути — машины по шоссе не едут, а скорее плывут.

Кадрами потопа москвичи делятся в социальных сетях.

«Вот оно, Варшавское шоссе. Переход полностью заполнен», — говорит один из очевидцев и показывает в ролике в Twitter место, где раньше был подземный переход. Теперь на его месте только вода: не видно даже последних ступеней.

На Никулинской улице движение вовсе пришлось перекрыть. Несколько машин полностью затопило. Как отмечают РИА «Новости», МЧС по городу с утра предупреждало горожан о грозе, сильном ветре и дожде. В некоторых районах столицы пообещали град.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

Центр организации дорожного движения Москвы сначала предупредил о подтоплении некоторых улиц, а теперь сообщает о постепенном восстановлении движения.

В Петербурге непогода разыгралась 18 июня. В Кронштадте улицы затопило настолько, что местные жители пересели в лодку, а в тоннеле на Синопской набережной в направлении проспекта Обуховской Обороны «утонул» автомобиль.

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