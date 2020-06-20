В Москве тоже ураган. Варшавское шоссе стало рекой, в переходах можно нырять
Сильный ливень прошёл в Москве 20 июня. Во время урагана затопило Варшавское шоссе: на участке в несколько километров и во дворах жилых домов невозможно пройти пешком — вода доходит до колена. Автомобилистам советуют искать обходные пути — машины по шоссе не едут, а скорее плывут.
Кадрами потопа москвичи делятся в социальных сетях.
«Вот оно, Варшавское шоссе. Переход полностью заполнен», — говорит один из очевидцев и показывает в ролике в Twitter место, где раньше был подземный переход. Теперь на его месте только вода: не видно даже последних ступеней.
✓ Москва— Гаврилин_А (@ChekhovRu) June 20, 2020
Ливень затопил часть Варшавского шоссе в районе метро Южная.
Подземный переход на Варшавском шоссе полностью затоплен.
Полностью перекрыты полосы движения в одном из направлений.#москва #ливень pic.twitter.com/YzlNfx70wZ
На Никулинской улице движение вовсе пришлось перекрыть. Несколько машин полностью затопило. Как отмечают РИА «Новости», МЧС по городу с утра предупреждало горожан о грозе, сильном ветре и дожде. В некоторых районах столицы пообещали град.
Центр организации дорожного движения Москвы сначала предупредил о подтоплении некоторых улиц, а теперь сообщает о постепенном восстановлении движения.
Экстренное предупреждение в Москве действует до самого вечера (до 24 часов). Сильный дождь, гроза, ветер. На некоторых участках дорог подтоплена проезжая часть, будьте аккуратны. Планируйте поездки заранее, по возможности лучше откажитесь от поездок по городу. pic.twitter.com/lKnDUvlMIm— ЦОДД (@gucodd) June 20, 2020
Проектируемый проезд № 2309 (Хамовники). Берегите себя, будьте аккуратны, если вы в дороге https://t.co/Hymmw6Bj4B pic.twitter.com/iETQDI467t— ЦОДД (@gucodd) June 20, 2020
На Варшавском шоссе и в Булатниковском проезде движение восстановлено https://t.co/5mUsjFkfkW pic.twitter.com/ncUmzihGl2— ЦОДД (@gucodd) June 20, 2020
В Петербурге непогода разыгралась 18 июня. В Кронштадте улицы затопило настолько, что местные жители пересели в лодку, а в тоннеле на Синопской набережной в направлении проспекта Обуховской Обороны «утонул» автомобиль.