«Выпрыгнула из-за камня». В Петербурге врачи спасают восьмилетнего мальчика после укуса гадюки на берегу Финского залива

Восьмилетний мальчик попал в реанимацию после нападения гадюки в Красносельском районе Петербурга. Ребёнок гулял с бабушкой вдоль залива в районе Балтийского бульвара.



Как стало известно «Фонтанке», всё произошло утром 19 июня. Со слов родных, ребёнок что-то хотел поднять с земли, как из-за камня выпрыгнула змея и укусила его за палец. Очень быстро мальчику стало плохо, в тяжёлом состоянии его доставили в первую детскую горбольницу, где поместили в реанимацию.



С приходом жары в Петербурге и Ленобласти участились случаи нападения гадюк. Как рассказал «Фонтанке» кандидат биологических наук Павел Глазков, хладнокровные животные в это время стремятся погреться на солнце, для чего выползают на асфальт, камни или на горячий песок. Кроме того, учащаются случаи укусов в лесу, так как любители тихой охоты зачастую не утруждают себя проверкой поляны путём постукивания вокруг себя палкой.

