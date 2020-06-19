«Выпрыгнула из-за камня». В Петербурге врачи спасают восьмилетнего мальчика после укуса гадюки на берегу Финского залива
Восьмилетний мальчик попал в реанимацию после нападения гадюки в Красносельском районе Петербурга. Ребёнок гулял с бабушкой вдоль залива в районе Балтийского бульвара.
Как стало известно «Фонтанке», всё произошло утром 19 июня. Со слов родных, ребёнок что-то хотел поднять с земли, как из-за камня выпрыгнула змея и укусила его за палец. Очень быстро мальчику стало плохо, в тяжёлом состоянии его доставили в первую детскую горбольницу, где поместили в реанимацию.
С приходом жары в Петербурге и Ленобласти участились случаи нападения гадюк. Как рассказал «Фонтанке» кандидат биологических наук Павел Глазков, хладнокровные животные в это время стремятся погреться на солнце, для чего выползают на асфальт, камни или на горячий песок. Кроме того, учащаются случаи укусов в лесу, так как любители тихой охоты зачастую не утруждают себя проверкой поляны путём постукивания вокруг себя палкой.
Тяжелее всего, по словам Глазкова, укусы переносят дети и аллергики. Для них нападение единственной в наших краях ядовитой змеи — гадюки — может стать фатальным. Детям родители должны объяснить всю опасность и внимательно следить за малышами. Дело в том, что у них отсутствует страх, из-за чего они ради интереса легко могут схватить змею за хвост, потыкать в неё чем-нибудь или пнуть. А у гадюки молниеносная реакция.
При укусе нужно немедленно вызвать скорую помощь. В ожидании нужно обработать рану перекисью, выпить антигистаминное средство и попытаться отсосать яд. У гадюки не очень длинные зубы, поэтому 50% отравляющего вещества можно удалить. Только перед этим обязательно убедитесь, что во рту нет никаких повреждений. И ещё один очень важный момент отметил Павел Глазков. Если вас укусили — не паникуйте. При стрессе сердцебиение учащается, и кровь быстрее разносит яд по телу.