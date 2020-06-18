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18.06.2020 12:04
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РЖД открывает вагоны-рестораны и запускает доставку еды внутри поезда

Закрытые из-за пандемии коронавируса вагоны-рестораны и вагоны-бистро в российских поездах возвращаются к работе. Об этом сообщается на сайте РЖД 18 июня.

Вагоны-рестораны будут открыты в поездах дальнего следования и в высокоскоростных «Сапсанах».

«Обслуживание пассажиров в вагонах-ресторанах осуществляется с соблюдением всех рекомендованных мер безопасности. Посетителям предоставляются антисептики для обработки рук. Не реже двух раз в день проводится дезинфекция помещений вагонов-ресторанов с применением специальных средств, активных в отношении вирусов. Кроме того, ведется постоянный мониторинг состояния здоровья персонала. Работники вагонов-ресторанов используют средства индивидуальной защиты — медицинские маски и перчатки, которые подлежат регулярной замене», — уточнили в РЖД.

Пассажиры также могут заказать доставку блюд из меню вагона-ресторана к своему месту в поезде. Чтобы получить такую услугу, достаточно обратиться к проводнику своего вагона.

Ранее стало известно, что все отменённые из-за коронавируса «Сапсаны» снова возвращаются в расписание.

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Комментарии (2)

Александра Чайкина
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