РЖД открывает вагоны-рестораны и запускает доставку еды внутри поезда

Закрытые из-за пандемии коронавируса вагоны-рестораны и вагоны-бистро в российских поездах возвращаются к работе. Об этом сообщается на сайте РЖД 18 июня.

Вагоны-рестораны будут открыты в поездах дальнего следования и в высокоскоростных «Сапсанах».

«Обслуживание пассажиров в вагонах-ресторанах осуществляется с соблюдением всех рекомендованных мер безопасности. Посетителям предоставляются антисептики для обработки рук. Не реже двух раз в день проводится дезинфекция помещений вагонов-ресторанов с применением специальных средств, активных в отношении вирусов. Кроме того, ведется постоянный мониторинг состояния здоровья персонала. Работники вагонов-ресторанов используют средства индивидуальной защиты — медицинские маски и перчатки, которые подлежат регулярной замене», — уточнили в РЖД.