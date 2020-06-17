Коронавирусу назло. Как в России готовятся снова начать играть в футбол

Меньше двух суток осталось до возобновления сезона в чемпионате России по футболу. И, как утверждают пока боссы РПЛ, даже целиком заболевшая команда не сможет остановить этот процесс. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, как клубы и лига подготовились к продолжению сезона.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру«/Архив

Футбольному «Зениту» уже в субботу играть в Москве с ЦСКА. На следующей неделе первая «домашняя» игра петербуржцев коронавирусной эпохи. Но один из первых матчей возобновленного чемпионата РПЛ уже находится под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса в одной из команд. Но в лиге пока сохраняют спокойствие и продолжают делать вид, что все идет по плану.

Зрители

Пока по зрителям все остается, как и было: максимум 10 процентов от общей вместимости арены. То есть, как уточнил ранее Александр Беглов, для «Газпром Арены» это, к примеру, около шести тысяч зрителей. При этом только владельцев абонементов у «Зенита» около 15 тысяч человек. По информации «Фонтанки», клуб пока обдумывает, как наиболее справедливо распределить между ними квоту. Планируется сделать так, чтобы каждый владелец абонемента посетил хотя бы один домашний матч до конца сезона. Таких, напомним, осталось четыре, включая кубковую игру против «Спартака». Кроме того, будет допущено несколько сотен фанатов с Виража. Понятно, что на входе будут измерять температуру, а рассаживать всех поодаль друг от друга.



По решению исполкома РФС, посетители VIP-лож будут выведены из 10-процентного лимита. На «Газпром Арене» это еще около тысячи болельщиков. С начала июля квоту могут увеличить до 30 процентов. Пока этот вопрос находится на стадии обсуждения.

Изначально также не предполагалось посещение матчей болельщиками гостевой команды, но на днях футбольный клуб «Ростов» объявил было, что у его болельщиков будет шанс попасть на игру в Сочи наравне со всеми гостями курорта. Для этого нужно иметь документы, подтверждающие проживание на курорте и соблюдать требования Роспотребнадзора: быть в масках и сидеть друг от друга на расстоянии не меньше полутора метров. Правда, судя по последним новостям, эта игра и вовсе находится под угрозой срыва, но об этом позже.

Первый матч после возобновления «Зенит» проведет как раз на выезде: 20 июня в Москве против ЦСКА. Разрешено присутствие около 5 тысяч зрителей. На текущий момент болельщиков из Петербурга на этой игре не ожидают.

Транспорт

Ближайший домашний матч «Зенита» 26 июня против самарских «Крыльев Советов». Начало игры запланировано на 20.30. Станция «Новокрестовская» на сегодняшний день не работает вообще, а в целом метро закрывается на вход в 22.00. Это означает, что у 6 тысяч болельщиков после окончания игры может возникнуть проблема с возвращением домой.



По информации «Фонтанки», метрополитен пока не планирует что-то специально менять ради футбольного матча, но в «Зените» надеются, что ситуацию удастся изменить.

До стадиона можно будет добраться по Яхтенному мосту или по Южной дороге. Мост, который раньше вел от «Новокрестовской» к стадиону через Южную дорогу, тоже будет закрыт.

Трансляции

Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев 6 июня заявил о планах показать все оставшиеся матчи сезона РПЛ бесплатно на федеральном канале. Однако далеко не всем клубам этот ход показался удачным. Тем не менее, когда речь дошла до голосования, идею поддержали единогласно.

На текущий момент в телепрограмме общедоступного «Матч ТВ» есть все восемь матчей 23-го тура чемпионата РПЛ, включая игру ЦСКА — «Зенит» (20 июня, 18:25).

В рамках 23-го тура клубы и лига проведут несколько благотворительный акций. В частности, все игры будут посвящены врачам, которые борются с коронавирусом, а многие команды выйдут на поле в специальных футболках с благодарностями медицинским работникам.



Кстати, практически на всех матчах будет работать система ВАР.

Коронавирус

Еще недавно казалось, что ситуацию с заболеванием коронавирусом среди футболистов удалось взять под контроль. Все команды соблюдали строгий режим самоизоляции, а первые тренировки проходили со строгими ограничениями по количеству одновременно занимающихся игроков.

В последние пару недель клубы стали проводить контрольные матчи. В том же «Зените» даже объявили о снятии коронавирусных ограничений по зарплатам игроков.

Беда пришла откуда не ждали. В среду, 17 июня, «Ростов» заявил, что сразу шесть игроков сдали положительные тесты на коронавирус. Клуб принял решение уйти на двухнедельный карантин, при том, что на 19 июня была запланирована игра с «Сочи». Казалось бы, очевидно, что никакого матча уже не будет, однако буквально за несколько дней до этого президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что, если большая часть одной из команд заболеет, никакой приостановки чемпионата или переноса матчей не будет. Для этого лига ввела сквозную заявку, через которую можно дозаявлять игроков из молодежного и дублирующего составов.



Если же команда все-таки не сможет принять участие в матче из-за большого количества заболевших, ей будет засчитано техническое поражение. Однако окончательного решения пока нет.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

