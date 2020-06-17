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17.06.2020 19:41
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МФЦ захлебнулись отложенным спросом. Петербуржцы жалуются на сложности с записью на подачу документов

Петербургские МФЦ не справляются с наплывом желающих подать документы, особенные сложности — с регистрацией прав на недвижимость. Об этом «Фонтанке» рассказали участники рынка и подтвердили в пресс-службе центра «Мои документы».

С 25 мая МЦФ работают по предварительной записи. Но договориться о визите можно только по телефону. При попытке записаться 17 июня автоответчик предлагает подождать ответа оператора 10 минут. Но сразу предупреждает: запись регистрации прав на недвижимость на ближайшие две недели завершена.

По словам собеседников «Фонтанки», фактически это означает, что записаться нельзя, — по истечении 10 минут ожидания соединение зачастую разрывается. Но даже если дозвониться, записаться на более поздние даты не получится. «Юристы стонут», — отметил собеседник издания, который уже две недели пытается снять обременение с имущества.

«Подтверждаю, что сейчас сложно подать и забрать документы», — сказал «Фонтанке» вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов Вячеслав Семененко. По его словам, другие альтернативные способы зарегистрировать сделку в Росреестре, минуя МФЦ, не всегда спасают: например, банки зачастую берут только свои сделки по ипотеке. Через нотариуса сделки на первичном рынке оформить тоже не получится.

«Спрос на госуслуги настолько высок, что горячая линия работает с перегрузкой», — подтвердили «Фонтанке» в пресс-службе центра «Мои документы». Перед перезапуском МФЦ количество операторов увеличили, но они все равно не справляются. Так, 15 июня колл-центр провел почти 14 тысяч консультаций, тогда как до пандемии в среднем принимал 4 тысячи звонков в день. Среднее время ожидания на линии сейчас составляет около 9 минут. До пандемии показатель не замеряли, поскольку в основном люди обслуживались в порядке живой очереди.

Одним из вариантов решения проблемы может быть организация электронной записи на прием, сейчас такая возможность прорабатывается с комитетом по информатизации, отметили в пресс-службе. В КИС подтвердили информацию, но точные сроки назвать затруднились.

По словам собеседников издания, «бутылочное горлышко» могло возникнуть и на стороне Росреестра: за время простоя возник отложенный спрос, а пропускная способность — около 1,5 тысяч заявок в день — осталась неизменной.

В пресс-службе «Мои документы» не прокомментировали информацию. Но в качестве дополнительной причины снижения пропускной способности назвали введенные стандарты безопасности. «Мощностей стало меньше, чем до пандемии, а спрос достаточно большой», — отметили в «Моих документах».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

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Руководство МФЦ на мою жалобу предложило мне:

Рекомендуем пользоваться альтернативными способами оформления государственных услуг...Официальный сайт Росреестра – rosreestr.ru.

Они вообще интересно в курсе, что услугу Росреестра можно только через них получить??
dmiandser
В 2020 году записываться на прием в МФЦ ТОЛЬКО по городскому телефонному номеру который вечно занят это конечно сильно, тот кто это придумал наверняка очень гордится своим достижением. Сейчас в ин тернете не выходя из дома можно купить квартиру, джинсы, билеты на все виды транспорта, получить кучу документов на госуслугах, доставку продуктов и т.п. - нельзя сделать только одного, самой очевидной вещи - записаться на прием в МФЦ, суровая и беспощадная российская действительность, звони по единственному номеру, слушай гудки, трать деньги или минуты со счета сотового оператора, браво!
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