МФЦ захлебнулись отложенным спросом. Петербуржцы жалуются на сложности с записью на подачу документов

Петербургские МФЦ не справляются с наплывом желающих подать документы, особенные сложности — с регистрацией прав на недвижимость. Об этом «Фонтанке» рассказали участники рынка и подтвердили в пресс-службе центра «Мои документы».

С 25 мая МЦФ работают по предварительной записи. Но договориться о визите можно только по телефону. При попытке записаться 17 июня автоответчик предлагает подождать ответа оператора 10 минут. Но сразу предупреждает: запись регистрации прав на недвижимость на ближайшие две недели завершена.

По словам собеседников «Фонтанки», фактически это означает, что записаться нельзя, — по истечении 10 минут ожидания соединение зачастую разрывается. Но даже если дозвониться, записаться на более поздние даты не получится. «Юристы стонут», — отметил собеседник издания, который уже две недели пытается снять обременение с имущества. «Подтверждаю, что сейчас сложно подать и забрать документы», — сказал «Фонтанке» вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов Вячеслав Семененко. По его словам, другие альтернативные способы зарегистрировать сделку в Росреестре, минуя МФЦ, не всегда спасают: например, банки зачастую берут только свои сделки по ипотеке. Через нотариуса сделки на первичном рынке оформить тоже не получится. «Спрос на госуслуги настолько высок, что горячая линия работает с перегрузкой», — подтвердили «Фонтанке» в пресс-службе центра «Мои документы». Перед перезапуском МФЦ количество операторов увеличили, но они все равно не справляются. Так, 15 июня колл-центр провел почти 14 тысяч консультаций, тогда как до пандемии в среднем принимал 4 тысячи звонков в день. Среднее время ожидания на линии сейчас составляет около 9 минут. До пандемии показатель не замеряли, поскольку в основном люди обслуживались в порядке живой очереди.