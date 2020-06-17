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17.06.2020 15:18
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Петербуржец Укуров дважды не смог попасть в запрещенный ИГИЛ. В ближайшие семь лет он точно никуда не поедет

Южный окружной военный суд РФ приговорил к семи годам лишения свободы жителя Санкт-Петербурга, который попытался вступить в запрещенную на территории России организацию «Исламское государство» (ИГИЛ).

«Укуров признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых двух лет в тюрьме», — об этом 17 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

По версии следствия, свое путешествие в Сирию Ислам Укуров задумал еще в 2017 году, для чего нашел в Интернете помощника. В ИГИЛ он решил пробираться через турецкую границу, однако неудавшийся террорист был задержан с поддельным паспортом гражданина Сирии. Укурова на год отправили в центр временного содержания мигрантов. После этого он еще какое-то время пожил в Турции, не отказавшись от задуманного. В мае 2019-го Укуров принял решение двинуться через Иран в Афганистан, где террористы контролируют небольшие территории. Однако и в этот раз его ждала неудача. В июне прошлого года мужчину задержали в исламской республике, а затем Тегеран передал его России.

Уголовное дело в отношении Укурова было возбуждено по статье о приготовлении к участию в деятельности террористической организации.

В своих социальных сетях молодой человек не скрывал своего желания стать шахидом.

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Комментарии (3)

vic_5e4cd1938d1a8
Не надо называть петербуржцами всякий человеческий мусор. Даже, если у этого персонажа была регистрация в Санкт-Петербурге (что прискорбно), это ещё совершенно не делает его петербуржцем. Или название заметки, это такой неостроумный тролинг журналиста.
kukuruzza
петербуржец .....чем-то не тем Петербург начал славиться...
mangup
говорящая фамилия
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