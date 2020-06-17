Петербуржец Укуров дважды не смог попасть в запрещенный ИГИЛ. В ближайшие семь лет он точно никуда не поедет

Южный окружной военный суд РФ приговорил к семи годам лишения свободы жителя Санкт-Петербурга, который попытался вступить в запрещенную на территории России организацию «Исламское государство» (ИГИЛ).



«Укуров признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых двух лет в тюрьме», — об этом 17 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

По версии следствия, свое путешествие в Сирию Ислам Укуров задумал еще в 2017 году, для чего нашел в Интернете помощника. В ИГИЛ он решил пробираться через турецкую границу, однако неудавшийся террорист был задержан с поддельным паспортом гражданина Сирии. Укурова на год отправили в центр временного содержания мигрантов. После этого он еще какое-то время пожил в Турции, не отказавшись от задуманного. В мае 2019-го Укуров принял решение двинуться через Иран в Афганистан, где террористы контролируют небольшие территории. Однако и в этот раз его ждала неудача. В июне прошлого года мужчину задержали в исламской республике, а затем Тегеран передал его России.