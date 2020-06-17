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17.06.2020 11:56
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«Предатель! Пятая колонна!» В петербургском парламенте — скандал из-за поправок в Конституцию

Депутаты Заксобрания Петербурга 17 июня в ходе обсуждения вопроса голосования по поправкам в Конституцию перешли на повышенные тона. В сторону противника поправок Михаила Амосова полетели выкрики «Предатель!», «Пятая колонна!». Трансляция мероприятия ведется на сайте городского парламента.

Во время обсуждения законопроекта об утверждении положения о процедуре назначения на должности судей Уставного суда города лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский поднял вопрос о массовом принуждении работников бюджетных организаций и чиновников открепиться от избирательных участков по месту жительства, прикрепиться к конкретным УИКам и проголосовать досрочно.

«Этими сообщениями переполнены все социальные сети, огромное количество средств массовой информации. Эти указания не скрываются», — констатировал член парламента, приведя в пример главу комитета по культуре Константина Сухенко, который открыто признал рассылку сообщений с инструкцией по досрочному голосованию. «Так обеспечивают результат, только когда очень боятся», — добавил Вишневский.

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров призвал «настроиться на патриотическую волну, которая сбивает любые черные мысли»: «Знаете что самое главное? Представьте. Что сделал Путин для России? Он ее от пропасти оттащил, сделал великой державой... вернул уважение».

Беспартийный депутат Михаил Амосов начал возражать с места. В ответ зампредседателя парламента Анатолий Дроздов из президиума начал кричать: «Предатель!», «Пятая колонна!» — и сбежал в зал заседаний. Кто-то из его коллег выкрикнул: «Амосов, закрой рот!»

читатель «Фонтанки»

Дискуссия продолжилась уже в зале. К перепалке подключились единороссы Сергей Купченко, который что-то на повышенных тонах говорил Амосову, а также Константин Чебыкин и Дмитрий Тугов. Вишневский и беспартийный Максим Резник, казалось, пытались усмирить коллег.

«Мне Купченко орал, что «вы распродали страну в 90-е». Я орал в ответ, что «ну-ка, скажи, что именно я распродал», — прокомментировал лидер «яблочной» фракции перепалку.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (43)

dragvs
Почему мы должны терпеть захватчиков из Единой России? Самое смешное что ни один человек даже не пытается объяснять с какой целью мы переписываем Конституцию. "Просто надо" и все.
iphonedimona
Санкциями обложили со всех сторон, Макаров называет это уважением?
Меня давно уже не удивляет интеллектуальный уровень народных избранников, но, всё таки, сложно понять зачем они обсуждают это бессмысленное и беспощадное "голосование"? Они что, не в курсе, что вся эта конституция к поправкам уже вступила в силу?
SERGEY111
Единственный цирк в мире где в штате одни только клоуны , очень дорогой цирк - да ещё на наши деньги .
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