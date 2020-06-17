Депутаты Заксобрания Петербурга 17 июня в ходе обсуждения вопроса голосования по поправкам в Конституцию перешли на повышенные тона. В сторону противника поправок Михаила Амосова полетели выкрики «Предатель!», «Пятая колонна!». Трансляция мероприятия ведется на сайте городского парламента. Во время обсуждения законопроекта об утверждении положения о процедуре назначения на должности судей Уставного суда города лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский поднял вопрос о массовом принуждении работников бюджетных организаций и чиновников открепиться от избирательных участков по месту жительства, прикрепиться к конкретным УИКам и проголосовать досрочно.

«Этими сообщениями переполнены все социальные сети, огромное количество средств массовой информации. Эти указания не скрываются», — констатировал член парламента, приведя в пример главу комитета по культуре Константина Сухенко, который открыто признал рассылку сообщений с инструкцией по досрочному голосованию. «Так обеспечивают результат, только когда очень боятся», — добавил Вишневский. Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров призвал «настроиться на патриотическую волну, которая сбивает любые черные мысли»: «Знаете что самое главное? Представьте. Что сделал Путин для России? Он ее от пропасти оттащил, сделал великой державой... вернул уважение».

Беспартийный депутат Михаил Амосов начал возражать с места. В ответ зампредседателя парламента Анатолий Дроздов из президиума начал кричать: «Предатель!», «Пятая колонна!» — и сбежал в зал заседаний. Кто-то из его коллег выкрикнул: «Амосов, закрой рот!»



читатель «Фонтанки»

Дискуссия продолжилась уже в зале. К перепалке подключились единороссы Сергей Купченко, который что-то на повышенных тонах говорил Амосову, а также Константин Чебыкин и Дмитрий Тугов. Вишневский и беспартийный Максим Резник, казалось, пытались усмирить коллег.