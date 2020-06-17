Петербургскому автомобилисту пришлось свести близкое знакомство с рептилией: некоторое время они делили один автомобиль. В итоге человек победил с помощью дыма.

Как сообщает «Мегаполис», 16 июня владелец Volvo XC 60 Владимир обнаружил под приборной панелью змею. «Заметил, когда сел в машину, как под стекло что-то уползло», – рассказывает он. Накануне Владимир ездил на озеро, автомобиль оставлял в кустах. Возможно, в это время в него забрался любопытный уж.

Разбирать «Вольво» хозяин не стал, он прибегнул к хитрости. Вместе с другом он использовал дымогенератор. «Я работаю в автосервисе. Подымили – и он выполз из заднего воздуховода», – объяснил Владимир.