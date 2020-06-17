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17.06.2020 07:50
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В машине петербуржца под торпедо поселился уж

Кадр из видео в<a href="https://vk.com/spb_today" class="_"> vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

Петербургскому автомобилисту пришлось свести близкое знакомство с рептилией: некоторое время они делили один автомобиль. В итоге человек победил с помощью дыма.

Как сообщает «Мегаполис», 16 июня владелец Volvo XC 60 Владимир обнаружил под приборной панелью змею. «Заметил, когда сел в машину, как под стекло что-то уползло», – рассказывает он. Накануне Владимир ездил на озеро, автомобиль оставлял в кустах. Возможно, в это время в него забрался любопытный уж.

Разбирать «Вольво» хозяин не стал, он прибегнул к хитрости. Вместе с другом он использовал дымогенератор. «Я работаю в автосервисе. Подымили – и он выполз из заднего воздуховода», – объяснил Владимир.

После этого змейку решили выпустить.

Кадр из видео в<a href="https://vk.com/spb_today" class="_"> vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

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Комментарии (3)

SERGEY111
Неплохо так в лесу в кустах у воды в жару открытое авто оставить , могла и гадючелло под метра полтора заползти - вот тогда посадка в авто могла по другому закончиться .
COVID-2036
замените "уж" на "муж" и статья засияет новыми красками
sektor7
Стесняюсь спросить, существует ли передний дымоход.
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