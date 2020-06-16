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16.06.2020 16:00
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Крупный петербургский поставщик электроники «Элтех Спб» подал на банкротство. Недавно он снабжал госклиники оборудованием для диагностики COVID-19

Иск о признании АО «Элтех СПб» себя банкротом был подан 15 июня, информация об этом сегодня появилась на сайте арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.

За последние пару лет выручка основанного еще в 2005 году предприятия упала более чем вдвое — 1,2 млрд рублей в 2019 году против 2,9 млрд рублей в 2018-м. При этом год назад компания впервые за многие годы работы показала убыток. Согласно последней отчетности, финансы «Элтех СПб» стали совсем печальны: непокрытый убыток по итогам 2019 года (1,48 млрд рублей) превысил выручку.

Сейчас телефон офиса «Элтеха СПб» не отвечает. Связаться ни с нынешним гендиректором компании Алексеем Гвоздевым, назначенным 2 июня, ни с прежним, Игорем Любавиным, редакции не удалось. Тем не менее еще в середине апреля компания отчиталась о завершении поставок оборудования в Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины ФМБА России, предназначенного в том числе для производства аппаратуры для диагностики COVID-19.

Вместе с тем последние крупные госзаказы компании датируются 2018 годом. Именно тогда пост гендиректора покинул один из основателей компании Алексей Трошин. Он присоединился к команде известного предпринимателя Игоря Чайки в его проекте Национальной инжиниринговой корпорации.

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Комментарии (6)

Всегда путал два Элтеха, один который на пл. Конституции, так тот вроде компоненты поставляет, а вот о котором пишут, так это оборудование больше и на Звездной вроде как http://www.eltech.com/contacts
moon239
Некорректно написана фраза. 1,48 млд. руб. это не убыток а выручка за 2019 год.
Zdobsi
Не обращацте внимания. Много компаний создаются под госконтракты и как только они заканчиваются-подают на банкротство или щакрываются. Ничего удивительного.
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