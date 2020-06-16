Крупный петербургский поставщик электроники «Элтех Спб» подал на банкротство. Недавно он снабжал госклиники оборудованием для диагностики COVID-19

Иск о признании АО «Элтех СПб» себя банкротом был подан 15 июня, информация об этом сегодня появилась на сайте арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.

За последние пару лет выручка основанного еще в 2005 году предприятия упала более чем вдвое — 1,2 млрд рублей в 2019 году против 2,9 млрд рублей в 2018-м. При этом год назад компания впервые за многие годы работы показала убыток. Согласно последней отчетности, финансы «Элтех СПб» стали совсем печальны: непокрытый убыток по итогам 2019 года (1,48 млрд рублей) превысил выручку.