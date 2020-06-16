Совсем озверели: спасение от медведя попало на видео, от него отбивались велосипедом
Молодой медведь напал на двух велосипедистов на Камчатке. Его удалось отпугнуть, но через несколько дней его нашли.
Как сообщает 16 июня ИА «Кам 24», на 108-м километре трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково медведь напал на велосипедистов. Одному из них пришлось защищаться своим двухколёсным транспортом. Хищника спугнул автомобилист, проезжавший мимо, и тот убежал.
В краевой Службе по охране животного мира рассказали, что инцидент произошел в минувшую пятницу. В тот же день специалисты учреждения выехали на место, но было уже темно, и медведя они не нашли. Его выследили в субботу. Поскольку он вёл себя агрессивно, его отстрелили.
Медведю было 3–4 года. Он был упитанным, что не характерно для животных в это время года. «Видимо, его прикормили. Хищник привык к людям, а привыкнув получать пищу, со временем стал агрессивно требовать еду. Вероятно, поэтому медведь и напал на велосипедистов», — пояснили в службе.