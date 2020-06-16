FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +25
70.40р79.15р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
16.06.2020 13:58
8
Печать

Совсем озверели: спасение от медведя попало на видео, от него отбивались велосипедом

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

Молодой медведь напал на двух велосипедистов на Камчатке. Его удалось отпугнуть, но через несколько дней его нашли.

Как сообщает 16 июня ИА «Кам 24», на 108-м километре трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково медведь напал на велосипедистов. Одному из них пришлось защищаться своим двухколёсным транспортом. Хищника спугнул автомобилист, проезжавший мимо, и тот убежал.

В краевой Службе по охране животного мира рассказали, что инцидент произошел в минувшую пятницу. В тот же день специалисты учреждения выехали на место, но было уже темно, и медведя они не нашли. Его выследили в субботу. Поскольку он вёл себя агрессивно, его отстрелили.

Медведю было 3–4 года. Он был упитанным, что не характерно для животных в это время года. «Видимо, его прикормили. Хищник привык к людям, а привыкнув получать пищу, со временем стал агрессивно требовать еду. Вероятно, поэтому медведь и напал на велосипедистов», — пояснили в службе.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (8)

Nafanka
Вот НАФИГА из-за двуж ДЕБИЛОВ на велосипедах УБИЛИ ЖИВОТНОЕ?! КОЗЛЫ! А ЧЁ в лес не попёрлись - там ЕЩЁ больше медведЕй - вот, наверно, по ТАКОМУ принципу их китайцы в доле с егерями дебиголовыми и отстреливают! Чтобы других дебилов не гоняли, а китайцам - выгода!
syshsun
Все по нашенски.Один на волосок от того,чтобы им перекусили,другой все это снимает,чтобы быстро выложить и быть лайкнутым.
a.159753123
Велосипедисты и медведей уже достали...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний