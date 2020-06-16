Молодой медведь напал на двух велосипедистов на Камчатке. Его удалось отпугнуть, но через несколько дней его нашли.

Как сообщает 16 июня ИА «Кам 24», на 108-м километре трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково медведь напал на велосипедистов. Одному из них пришлось защищаться своим двухколёсным транспортом. Хищника спугнул автомобилист, проезжавший мимо, и тот убежал.