«Улыбается сын только во сне». Захлебнувшемуся в бассейне первоклашке срочно требуется помощь

Восьмилетний Максим из Всеволожска семь минут провел под водой. Скорая констатировала клиническую смерть, но откачала. После нескольких месяцев в больницах врачи констатировали аноксическое поражение мозга. Российская медицина бессильна. Поставить мальчика на ноги обещают испанцы, но за деньги.

Сейчас Максим улыбается только во сне Фото: предоставлено родственниками

Первоклассник Максим Харламов с 1 июня заново привыкает к своей комнате во Всеволожске. Он неподвижно смотрит в стену. Лицо периодически искажает гримаса, но боль это или эмоция, он сказать не может. «Меня и брата-близнеца Максим не узнает, может только следить за нами глазами. По мимике непонятно, что он чувствует. Улыбается сын только во сне», — рассказала корреспонденту 47news Екатерина, мама первоклассника. С полгода она с ребенком кочевала по клиникам: ночь во всеволожской реанимации, больше месяца в коме в детской областной больнице, центр Алмазова, затем снова детская областная, затем Колпино и Пятая городская больница имени Филатова в Петербурге. Итоговый диагноз — аноксическое поражение мозга.

Трагедия произошла в бассейне всеволожского фитнес-центра «Олимп». С прошлой осени Максим занимался гребным слаломом. Но сесть в байдарку и поорудовать веслом не успел. Вечером 15 января школьник на семь минут оказался под водой. Скорая констатировала клиническую смерть, но откачала. «До случившегося я работала бухгалтером. Пришлось уволиться. Руководство спортивной секции на связь не выходило. Жена инструктора помогает с продуктами, приносила шприцы и катетеры. Когда все только произошло, его семья собрала 30 тысяч рублей», — говорит Екатерина. Двоих сыновей она воспитывает в одиночку. Подъем в семь утра, завтрак и прием лекарств. Рацион небогатый: утром 200 граммов каши для грудничков, днем — мясное пюре и бульон, вечером та же фруктовая каша, в общей сложности под 400 граммов в день. И семь лекарств. Таблетки дробятся в пыль и вводятся через катетер напрямую в желудок. Кормят тем же способом. Из развлечений — прогулки при хорошей погоде. Тут требуется помощь соседей, матери самой коляску с 30-килограммовым сыном не поднять. Из гостей — педиатр, хирург, ортопед, логопед и служба помощи паллиативным пациентам из Токсово. О российской медицине Екатерина плохо не говорит, но добавляет, что после пяти месяцев здешних больниц ребенок начал только шевелить руками. А при таких поражениях важен первый год — если результатов нет, то их уже и не будет.

Консилиум докторов посоветовал женщине связаться с Институтом Гуттманна в девяти километрах от Барселоны. Клиника уже полвека специализируется на работе с пациентами с поражением нервной системы. В год там ставят на ноги 4500 человек с разных концов света. Испанцы обещали и Максиму. Лечение по нынешнему курсу — более 5 миллионов рублей. Из благотворительных фондов на фоне пандемии пришли автоматические отказы — денег на многомиллионные сборы у них сейчас нет. В соцсетях буквально за месяц по копейкам собрали больше половины. Врачи в Испании ждут до 30 июня, все же при необходимости сроки курса можно перенести. Мать продолжает верить. Реквизиты для помощи семье Максима можно найти здесь.

