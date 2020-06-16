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16.06.2020 11:40
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«Улыбается сын только во сне». Захлебнувшемуся в бассейне первоклашке срочно требуется помощь

Восьмилетний Максим из Всеволожска семь минут провел под водой. Скорая констатировала клиническую смерть, но откачала. После нескольких месяцев в больницах врачи констатировали аноксическое поражение мозга. Российская медицина бессильна. Поставить мальчика на ноги обещают испанцы, но за деньги.

Сейчас Максим улыбается только во сне
Сейчас Максим улыбается только во снеФото: предоставлено родственниками

Первоклассник Максим Харламов с 1 июня заново привыкает к своей комнате во Всеволожске. Он неподвижно смотрит в стену. Лицо периодически искажает гримаса, но боль это или эмоция, он сказать не может.

«Меня и брата-близнеца Максим не узнает, может только следить за нами глазами. По мимике непонятно, что он чувствует. Улыбается сын только во сне», — рассказала корреспонденту 47news Екатерина, мама первоклассника.

С полгода она с ребенком кочевала по клиникам: ночь во всеволожской реанимации, больше месяца в коме в детской областной больнице, центр Алмазова, затем снова детская областная, затем Колпино и Пятая городская больница имени Филатова в Петербурге. Итоговый диагноз — аноксическое поражение мозга.

Трагедия произошла в бассейне всеволожского фитнес-центра «Олимп». С прошлой осени Максим занимался гребным слаломом. Но сесть в байдарку и поорудовать веслом не успел. Вечером 15 января школьник на семь минут оказался под водой. Скорая констатировала клиническую смерть, но откачала.

«До случившегося я работала бухгалтером. Пришлось уволиться. Руководство спортивной секции на связь не выходило. Жена инструктора помогает с продуктами, приносила шприцы и катетеры. Когда все только произошло, его семья собрала 30 тысяч рублей», — говорит Екатерина. Двоих сыновей она воспитывает в одиночку.

Подъем в семь утра, завтрак и прием лекарств. Рацион небогатый: утром 200 граммов каши для грудничков, днем — мясное пюре и бульон, вечером та же фруктовая каша, в общей сложности под 400 граммов в день. И семь лекарств. Таблетки дробятся в пыль и вводятся через катетер напрямую в желудок. Кормят тем же способом.

Из развлечений — прогулки при хорошей погоде. Тут требуется помощь соседей, матери самой коляску с 30-килограммовым сыном не поднять. Из гостей — педиатр, хирург, ортопед, логопед и служба помощи паллиативным пациентам из Токсово. О российской медицине Екатерина плохо не говорит, но добавляет, что после пяти месяцев здешних больниц ребенок начал только шевелить руками. А при таких поражениях важен первый год — если результатов нет, то их уже и не будет.

Консилиум докторов посоветовал женщине связаться с Институтом Гуттманна в девяти километрах от Барселоны. Клиника уже полвека специализируется на работе с пациентами с поражением нервной системы. В год там ставят на ноги 4500 человек с разных концов света. Испанцы обещали и Максиму. Лечение по нынешнему курсу — более 5 миллионов рублей. Из благотворительных фондов на фоне пандемии пришли автоматические отказы — денег на многомиллионные сборы у них сейчас нет.

В соцсетях буквально за месяц по копейкам собрали больше половины. Врачи в Испании ждут до 30 июня, все же при необходимости сроки курса можно перенести. Мать продолжает верить.

Реквизиты для помощи семье Максима можно найти здесь.

Сейчас Максим улыбается только во сне
Сейчас Максим улыбается только во снеФото: предоставлено родственниками

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