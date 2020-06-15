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15.06.2020 17:08
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Оскорбление на тему секса стоило петербурженке жизни. Муж не помнит, как 24 раза воткнул в супругу нож

Шесть лет колонии получил житель Петербурга Вячеслав Якушкин за убийство жены. Он сам вызвал скорую и сразу покаялся родителям.

О приговоре 15 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Якушкин убил супругу вечером 12 августа прошлого года в их квартире на улице Вадима Шефнера. На заседании он полностью признал вину и объяснил, что смерти женщины предшествовала ссора. Супруга заявила, что недовольна их сексуальной жизнью. От постели до стола с ножами в квартире-студии было меньше двух метров, Якушкин схватил сразу три. В общей сложности он нанес женщине 24 удара по всему телу. Подсудимый объяснил, что не помнит, как убивал, а только как достал из тела нож. Он действовал неосознанно, а сразу после позвонил в полицию и скорую помощь, набрал родителей и сказал, что убил жену.

Суд наказал его шестью годами в колонии, обязал возместить семье убитой 1,9 млн рублей как сумму за моральный вред и 124 тысячи — как материальный.

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Комментарии (12)

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