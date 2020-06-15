«Финляндия преуспела в борьбе с эпидемией COVID-19». Суоми отменяет режим ЧП
Кабмин Финляндии принял решение прекратить действие закона о чрезвычайном положении с 16 июня. О возвращении страны к нормальной жизни сообщает 15 июня пресс-служба правительства.
«На международном уровне Финляндия преуспела в борьбе с эпидемией COVID-19. Число диагностированных случаев и смертей по отношению к населению остается ниже, чем у многих других стран. Ограничительные меры и рекомендации оказались эффективными в обуздании эпидемии и защите групп риска», — констатировали в правительстве.
Однако решение по снятию ограничений на границе будет приниматься отдельно. С 15 июня Финляндия разрешает поездки из стран Северной Европы (за исключением Швеции), а также Прибалтики.
Всего четыре новых случая заражения COVID-19 зафиксировано в Финляндии за последние сутки. По данным Национального ведомства здравоохранения и социального развития страны, из 7108 заразившихся с начала пандемии не меньше 6200 уже выздоровели. Жертвами коронавируса в Финляндии стали 326 человек. В больницах на лечении остаются 22 пациента, из них в реанимации — трое.