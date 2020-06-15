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15.06.2020 15:00
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«Финляндия преуспела в борьбе с эпидемией COVID-19». Суоми отменяет режим ЧП

Кабмин Финляндии принял решение прекратить действие закона о чрезвычайном положении с 16 июня. О возвращении страны к нормальной жизни сообщает 15 июня пресс-служба правительства.

«На международном уровне Финляндия преуспела в борьбе с эпидемией COVID-19. Число диагностированных случаев и смертей по отношению к населению остается ниже, чем у многих других стран. Ограничительные меры и рекомендации оказались эффективными в обуздании эпидемии и защите групп риска», — констатировали в правительстве.

Однако решение по снятию ограничений на границе будет приниматься отдельно. С 15 июня Финляндия разрешает поездки из стран Северной Европы (за исключением Швеции), а также Прибалтики.

Число выявленных в Финляндии случаев COVID-19 посуточно
Число выявленных в Финляндии случаев COVID-19 посуточноФото: THL

Всего четыре новых случая заражения COVID-19 зафиксировано в Финляндии за последние сутки. По данным Национального ведомства здравоохранения и социального развития страны, из 7108 заразившихся с начала пандемии не меньше 6200 уже выздоровели. Жертвами коронавируса в Финляндии стали 326 человек. В больницах на лечении остаются 22 пациента, из них в реанимации — трое.

Число выявленных в Финляндии случаев COVID-19 посуточно
Число выявленных в Финляндии случаев COVID-19 посуточноФото: THL

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Комментарии (3)

Ярослав Платонов
Круть, поздравляю Суоми) Жду не дождусь открытия границ и выдачи свежей визы
22ilves
И кто тут на Фь трындел что открытие школ в Финляндии - это потому что барышни в правительстве? И что родители, дескать, пальцем у виска вертели и не собирались пускать детей в школы? В школы поле снятия ограничений пришло в среднем 95% учеников. Так что пророки 812 - х короноистероидов так себе.
W Bons
финики молодцы
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