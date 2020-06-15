В центре Санкт-Петербурга при обследовании фасада доходного дома Ерошенко обнаружены стеклянные кирпичи системы Фальконье. В рамках реставрационной фасадной программы КГИОП можно будет вернуть исторический облик заполнения пяти чердачных окон на лицевом фасаде здания. Как сообщает 15 июня пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, обследуя фасад дома в Басковом переулке, 5, специалисты убедились, что перед ними подлинные сохранившиеся стеклянные кирпичи (или стеклоблоки) системы Фальконье. Они были изготовлены петербургским заводом «М. Франкъ и К°» в начале XX века, во время расцвета эпохи модерна — это определили по штампам. Все сохранившиеся стеклянные кирпичи будут аккуратно демонтированы для реставрации и последующей музеефикации на историческом месте, отмечают в комитете.

Стеклянные кирпичи системы Фальконье (зелёные, фиолетовые, жёлтые) широко использовались в доходных домах Москвы и Санкт-Петербурга в конце XIX — начале ХХ столетия. Но для лицевого фасада здания это редкость, отмечают специалисты. Чаще они применялись в утилитарных целях: для окон, выходящих во двор, или на чёрных лестницах и брандмауэрах доходных домов. В Басковом, 5, есть стеклоблоки двух цветов: прозрачного белого и прозрачного сиреневого, то есть с добавлением марганца — это создавало декоративный эффект.

Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: КГИОП

«Стеклянные кирпичи изготавливаются способом выдувания в форму. Каждый стеклоблок представляет собой полую тонкостенную деталь, которая является элементом сложной конструкции с высокими показателями прочности, пропускания света и сохранением тепла, — рассказывает технолог Иван Козицын. — Производство в России было полностью утрачено, но сейчас активно восстанавливается технология и есть результаты — новые блоки уже соответствуют старым образцам».

Доходный дом потомственного почетного гражданина Санкт-Петербурга, владельца банкирской конторы Алексея Ивановича Ерошенко был построен в 1903 году по проекту архитектора Фёдора Фёдоровича фон Постельса. Фасады здания выполнены в стилистике модерна. Дом как объект культурного наследия включён в перечень 255 многоквартирных домов — памятников с особо сложными фасадами, которые предполагается отреставрировать по программе КГИОП в ближайшие 10 лет. Проектную документацию на реставрацию фасада разрабатывает ООО «АЖИО», госконтракт заключён с подведомственным КГИОП СПб ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры». Сейчас специалисты компании ведут научно-исследовательские и изыскательские работы.

