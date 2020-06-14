На табличке «Последний адрес» в Петербурге нанесли надпись «Враг народа». Изводить память о расстрелянных принялся тусовщик и тролль Вася Сорока. Друзьям он предпочитает не рассказывать, что обитает на жилплощади бабушки-блокадницы.

Блогер объявил войну жертвам репрессий. Он «зигует» на фоне нацистской символики и дружит с провластными пиарщиками

Настоящее имя борца с «Последними адресами» - Василий Батырев. Ему 41 год, обитает на жилплощади бабушки-блокадницы, использует отца-инвалида как объект для шуток. В 2014 году Батырев прославился продажей аккредитации СМИ в храм.

О замаранной табличке слесаря Фрица Панкока рассказала в соцсетях петербурженка Лидия Петрова и опубликовала фотографию.



Фото: скрин: vk.com

Петрова табличку отмыла. История, может, этим бы и закончилась, но на страницу в Facebook ей «постучался» незнакомец:

«Лидия Петрова, твой дом в Вильнюсе. А это мой район. Город Ленинград, Ленинградский район, красноармейские улицы. Скоро я эти таблички все посдираю. Наклейки Сорока Ленинград видела?»



Фото: скрин: facebook.com

Автором сообщения был блогер Вася Сорока. «Популярный питерский тусовщик, оппортунист и подстрекатель, завсегдатай светских хроник, пижон и сноб», как он о себе пишет. Сорока, он же Василий Александрович Батырев раньше тяготел к футбольным хулиганам, работал на матчах «Зенита» фотографом от «виража». Называет Петербург Ленинградом, охотно использует аббревиатуру «СССР», фотографируется на фоне надписей «Город-герой», носит футболки с изображением Сталина.



Фото: скрин: facebook.com

Своим друзьям Василий предпочитает не рассказывать, что живет в квартире бабушки-блокадницы, инвалида 2-й группы. Несколько упоминаний о женщине, со словами благодарности в ее адрес, «Фонтанка» нашла в муниципальной газете «Новоизмайловское» и ни одного - на страницах Батырева в соцсетях. Зато есть снимок «зигующего» Васи на фоне нацистской символики.



Фото: скрин: vk.com

Наверное, это тоже троллинг. Как и шутки про отца, на чьи деньги можно закупить наркотики и съездить в Сочи на отдых. Все бы ничего, но отец Васи - инвалид с ампутированной ногой. Ему же принадлежат автомобили ВАЗ и «Форд Фокус», которыми пользуется блогер.



Пока Вася шутил в соцсетях, тусовался на вечеринках и катался по миру, его мать выбивала у властей субсидию на улучшение жилищных условий, потому что в 46-метровой квартире блокаднице, ее дочери с мужем-инвалидом и взрослым сыном на пятом десятке лет - тесновато. Обращение матери блогера на имя губернатора Петербурга опубликовано в Сети.

«Последний адрес» - общественная инициатива по увековечиванию памяти жертв политического террора. Мемориальные знаки единого образца размещают на фасадах домов, ставших последними прижизненными адресами репрессированных.

Табличку Фрицу Панкоку установили на 6-м доме 13-й Красноармейской в 2015 году. Отсюда его вывезли в декабре 1937 года и через месяц расстреляли.

Латыш Панкок работал слесарем на заводе имени Жданова, нынешняя «Северная верфь». Его обвинили в причинении ущерба транспортной системе. Жену Леонинту Петровну отправили в ссылку в Среднюю Азию и выписали из квартиры.

Панкока суд реабилитировал в 1959 году, доказательства его дела признаны сфальсифицированными.



Председатель правления фонда «Последний адрес» Сергей Пархоменко рассказал «Фонтанке», что табличка Панкока уже пропадала. Надпись «Враг народа» нанесена на дубликат.

По словам Пархоменко, «Последний адрес» - аналог информационного знака.

«Как надпись «Вход со двора» или «Машины не ставить», - уточняет он. - Это не мемориальная доска. Мы опираемся на Жилищный кодекс, по которому собственники зданий могут принимать решения об установке информационных знаков».

В 2018 году, например, Большой театр без проволочек согласовал установку «Последнего адреса» на принадлежащем ему доме в Москве.

Табличками помечают только здания, в которых жили реабилитированные.

«Ссылка этого блогера на «врагов народа» не очень убедительна», - говорит Сергей Пархоменко.

До «Последнего адреса» Батырев уже затрагивал щекотливые темы. В 2013 году он опубликовал вымышленную историю о том, как задавил ветерана на своем «Мерседесе» (в то время Сорока ездил на отцовских «Жигулях»), а в 2014-м продавал за 5000 рублей бейджик журналиста для доступа к Дарам волхвов, из-за чего оргкомитет мероприятия аннулировал аккредитации других представителей СМИ.



Фото: скрин: vk.com

В феврале этого года Батырев опубликовал совместную фотографию с провластным политологом Сергеем Михеевым, работавшим обозревателем принадлежащего Константину Малофееву телеканала «Царьград», участником политических ток-шоу на российском телевидении, бывшим напарником Владимира Соловьева по программе «Кто против?», совладельцем некоммерческой организации «Экспертная группа Крымский проект», нежелательным лицо в Евросоюзе в связи с позицией по украинскому вопросу.

То ли в шутку, то ли всерьез Батырев приписал, что «Серега» даст «просраться» либерасне.

«С моей помощью, конечно», - добавил блогер.



Фото: скрин: facebook.com

В апреле 2020 года в России появилось новое Интернет-СМИ - «Октагон». Главой наблюдательного совета стал Сергей Михеев, а главным редактором - Игорь Рябов. Человек с такими же данными упоминался как юрист «Газеты о газетах» - одного из первых СМИ-проектов «фабрики троллей», финансирование которой приписывали петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину.

По стечению обстоятельств, фото с Михеевым совпало по времени с ближневосточным вояжем Батырева. Один из снимков его Instagram дополнен хэштегом «чвквагнера».



Фото: скрин: instagram.com

Василий Батырев на звонки и сообщения «Фонтанки» не ответил.

Александр Ермаков, "Фонтанка.ру"