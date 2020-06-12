«Фонтанка» собрала еще несколько причин весело провести сегодняшний вечер — на случай, если для праздничного настроения немного не хватает ощущения значимости этого дня.

Какой сегодня праздник? Восемнадцать и еще один повод отметить 12 июня

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Хотя, казалось бы, название у сегодняшнего праздника легкое — День России, не все знают, что мы отмечаем. Даже то, что на работу идти не надо, — и то каждый год становится сюрпризом. А уж почему в этом году предстоит отдыхать еще дважды — 24 июня и 1 июля — и вовсе угадают единицы.

На всякий случай: отдыхаем мы сегодня потому, что 12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР от СССР. Но есть и другие поводы отметить. В том числе более понятные.

Например, в этот день в 1990 году в СССР законом «О печати и других средствах массовой информации» отменена цензура. К слову, там же говорилось, что свобода слова и свобода печати, гарантированные гражданам Конституцией СССР, «означают право высказывания мнений и убеждений, поиска, выбора получения и распространения информации и идей в любых формах, включая печать и другие средства массовой информации».

В 1991 году президентом РСФСР был избран Борис Ельцин, мэром Ленинграда — Анатолий Собчак. А самое главное — ленинградцы на референдуме проголосовали за возвращение своему городу первоначального названия — Санкт-Петербург.

В Бразилии сегодня празднуют День влюбленных. С 14-м февраля у них не сложилось, потому что День святого Валентина попадает на Карнавальную неделю, и весело и без этого. А вот 12 июня пришлось как раз кстати: он близок к 13 июня, Дню святого Антония, который благословляет пары на благополучный брак.



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

По соседству с Бразилией, в Парагвае, сегодня празднуют День мира. Отмечают годовщину окончания Чакской войны с Боливией 1932–1935 годов.



На Украине сегодня — День работников фондового рынка. В некотором роде его там все же отметили: курс гривны относительно рубля сегодня слегка подрос.

В Туркмении — День науки. Праздник молодой, был учрежден в 2008 году. А в 2019 году президент страны подписал указ о постепенном, в течение трех лет, прекращении государственного финансирования Академии наук страны. Господдержки лишились 26 НИИ и служба сейсмологии.



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Но для петербуржцев пока что ближе — День Хельсинки, который отмечают 12 июня в Финляндии. Если у вас до сих пор сохранились запасы (в сыр уже не верим) привезенного оттуда кофе, моющих средств или товаров Duty Free — есть повод торжественно открыть.

А в области религии сегодня почитают память преподобного Исаакия-исповедника, игумена обители Далматской (383). Можно аккуратно, не приближаясь к прохожим, подойти поздравить Исаакиевский собор. Внутрь, правда, не попадете, зато ощутите запах сирени на Исаакиевской площади.

Но даже интереснее — Змеиный праздник. Согласно разным странным сайтам, хранящим крестьянские поверья, в этот день следовало опасаться змей, потому что их яд был особенно силен: считалось, что в этот день игрались змеиные свадьбы. Якобы животные выползали на землю из пещер и нор после зимы.



Из других любопытных поводов: в 1664 году свое имя обрел Нью-Йорк. Представьте себе, до этого дня он назывался Новым Амстердамом. А с виду и не скажешь.



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

В 1849 Льюисом Хаслеттом был запатентован противогаз. Возможно, в этом году ему сказали «спасибо» чуть больше людей, чем обычно, — когда пытались спрятаться от коронавируса в чем угодно. А еще в 1897 Карл Элзенер запатентовал знаменитый швейцарский армейский нож.

В 1920 году был официально открыт Панамский канал (правда, первое судно прошло через него прошло только в августе 1914 года).

Еще сегодня — в некотором роде день рождения петербургской Филармонии: в 1921 в этот день в Петрограде в бывшем зале Дворянского собрания прошло ее торжественное открытие. Правда, когда она откроется теперь — непонятно.

В 1955 открыли кое-что более выгодное — первое крупное месторождение алмазов в Якутии.

А в 1965 году в Англии было объявлено о награждении членов группы «The Beatles» орденами Британской империи «за выдающиеся заслуги в области культуры» и «вклад в экспорт национальной продукции».



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Но отечественной культуре ближе другое: сегодня исполнилось 70 лет Вячеславу Полунину, величайшему российскому клоуну, «асисяю», создателю театра «Лицедеи» и просто одному из самых светлых и мудрых людей в петербургском искусстве, автору совета на все случаи жизни — «собирать рядом только тех, кого хочешь обнять», потому что с другими — ничего не получится. Можно использовать как тост!

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»