Стало понятно, кто и как размещал грунты с отходами на землях Аграрного университета. Содержание вредных веществ там превышено в десятки раз. Лицензию выдал Росприроднадзор, поверив лукавым документам, на базе которых возбуждено уголовное дело.

Стала известна схема, по которой на землях Аграрного университета было размещено более миллиона тонн грунта с отходами

Фото: 47news

47news показывает с воздуха, как выглядят отвалы с грунтами на полигоне с отходами на землях Аграрного университета в Пушкине. Масштаб и ландшафт впечатляют.

По данным нашего издания, треугольник земли площадью 14 гектаров между Петербургским шоссе и трассой М-11 предназначался для выращивания декоративных растений. По учётам он проходит как участок «21». Но в мае прошлого года приказом бывшего ректора Евгения Жгулёва назначение было изменено на «переработку грунта». Летом того же года вуз подал пакет документов в Росприроднадзор по СЗФО на получение лицензии на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию и размещение отходов IV класса опасности. Заметим, что этого вида деятельности нет в учредительных документах Аграрного университета.



При этом, как установило полицейское следствие Центрального района Петербурга, в пакете документов на получение лицензии были подложные документы на работников, имеющих необходимые спецификации на работу с отходами. Наличие таких сотрудников является обязательным условием Росприроднадзора. После того, как это было установлено, и было возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 327 УК — «Подделка, изготовление и оборот поддельных документов».

В сентябре лицензия была получена, и на участок стали прибывать грузовики. В среднем их количество варьировалось вокруг цифры 350 машин в сутки. По предварительным данным, с сентября прошлого года на полигоне было складировано 1,2 миллиона кубометров.

По данным 47news, деятельность по доставке и размещению осуществляло ООО «ПК Магистраль», зарегистрированное в Петербурге. Фирма зарегистрирована в марте 2019 года с видом деятельности «сбор опасных отходов». Причём университет заключил с компанией даже не договор, а соглашение о сотрудничестве. По предварительным данным, соглашение не накладывало на стороны никаких финансовых обязательств. Проще говоря, университет фактически бесплатно предоставлял свою землю под размещение грунтов, как выяснилось, с отходами. Известно также, что транспортировку и размещение осуществляли ещё несколько юрлиц, которые уже имели отношения с «ПК Магистраль». По факту, эта компания исполняла роль оператора полигона.



По предварительным данным, в отвалах зафиксировано превышение бензопирена в десятки раз от нормы. Обнаружены также следы ртути и литиевой кислоты. По данным нашего издания, такие результаты показало административное расследование, проведённое комитетом по природопользованию Петербурга.



Фото: 47news Фото: 47news Фото: 47news Фото: 47news

47news также известно, что после аудита, проведённого новым ректором Виталием Морозовым, который исполняет обязанности с начала года, соглашение с «Магистралью» было расторгнуто. В марте по собственному желанию уволился проректор по экономике и развитию имущественного комплекса Алексей Люлин. По предварительной информации, именно его подпись стоит на соглашении с «ПК Магистраль» и допсоглашениях об увеличении объёмов завозимых грунтовых масс.

В мае был уволен начальник коммерческого управления университета Александр Урванцев. В истории также фигурирует начальник управления по эксплуатации и развитию имущественного комплекса Кузнецов — он собирал и подавал пакет документов для получения лицензии. Новым руководством вуза было подано заявление на отзыв лицензии, что и произошло на прошлой неделе, — рассказали в Росприроднадзоре.



По данным нашего издания, установлен и предположительный организатор несанкционированного полигона. Это 36-летний Максим, его хорошо знают в Пушкине. Звучит и имя некоего 48-летнего Александра родом из Отрадного, который организовывал непосредственно перевозку. К слову, после проведения аудита новое руководство университета обращалось с заявлениями в ОМВД по Пушкинскому району, но там отреагировали без энтузиазма, в возбуждении уголовного дела было отказано. Так же равнодушно встретили заявление и в прокуратуре Пушкинского района, — рассказали 47news в прокуратуре города.

Как ранее сообщал 47news, утром 11 июня оперативники ФСБ начали серию обысков у недавно уволенных должностных лиц Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, а также в квартирах петербургских предпринимателей. Побеспокоили как минимум экс-проректора Люлина и бывшего начальника коммерческого управления университета Урванцева. Сотрудники зашли и к бизнесменам, имеющим отношение к петербургской компании «ПК Магистраль», директором которой является Алексей Комаров.



Виктор Смирнов, 47news.ru