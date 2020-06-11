Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 11 июня
Число умерших от коронавируса в Петербурге превысило 500 человек. За сутки COVID-19 нашли еще у трех сотен петербуржцев. При этом Северная столица утратила третье место в стране по приросту. Все самое интересное за день читайте в трансляции за 11 июня.
Проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи усомнился в том, что будет вторая волна коронавируса. Инфекция, по его словам, слабеет.
«Еще в мае наши врачи отметили прогрессирующее снижение остроты заболевания, с которым госпитализировали инфицированных коронавирусом пациентов. При этом речь шла не только об уменьшении количества заболевших, но и о сокращении числа больных, которым требовалось лечение в отделении интенсивной терапии, в частности, в связи с воспалением легких. Одновременно увеличилось количество зараженных, которых можно было лечить на дому», - отметил профессор
Первая партия препарата против коронавируса «Авифавир», разработанного в России, поступила в отечественные в больницы, сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд РФ и группа компаний «ХимРар».
Первые поставки препарата получили клиники и уполномоченные фармацевтические организации Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Республики Татарстан и Екатеринбурга. В июне в российские больницы будет поставлено 60 тысяч курсов «Авифавира». При необходимости объем производства может быть увеличен до двух миллионов курсов в год.
Вместе со стремительным смягчением режима в двух столицах, РЖД сообщили РИА Новости, что 24 июня вернут в расписание все «Сапсаны», отмененные из-за коронавируса.
Российские выпускники 9-х и 11-х классов получат школьные аттестаты без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин 11 июня.
Выпускников, которые будут поступать в средние профессиональные образовательные организации, зачислят без экзаменов на основании оценок в аттестате. Для поступления в ВУЗ потребуется сдать ЕГЭ.
В Крыму с 15 июня отменяют обязательный карантин для приезжих. А теперь туристам, которые приедут в Крым из других регионов, не нужно будет сдавать и тесты на коронавирус.
При этом выявлять у них ОРВИ и измерять температуру власти планируют в аэропорту Симферополя, на железнодорожных вокзалах и на Крымском мосту.
Зато там откроются все объекты общественного питания, музеи, ледовые площадки, открытые бассейны, залы для бокса, поля для гольфа, индивидуальные тренировки в тренажерных залах и фитнес-клубах, детские аттракционы на открытом воздухе, площадки для пикников, солярии, а также салоны для снижения веса и похудения.
Новость про парки, которую все давно ждали. Федеральные музеи-заповедники откроют свои парки с 16 июня. Такой приказ подписала министр культуры Ольга Любимова.
Напомним, в пригородах Петербурга расположены музеи-заповедники федерального подчинения «Петергоф» и «Царское Село». ГМЗ «Гатчина» является городским, а ГМЗ «Павловск» в 2020 году подтвердил, что меняет подчинение с городского на федеральное.
А вот общие данные по всей стране.
Тем временем количество умерших от коронавируса в Петербурге превысило 500 человек.За сутки подтвердилась смерть от COVID-19 еще 38 человек. Таким образом, общее количество жертв инфекции в Северной столице достигло 520 человек. А всего по России за сутки скончались 174 пациента с коронавирусом.
Сначала о самом главном. В Петербурге за сутки выявили 303 новых случая заражения COVID-19.
Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 1436 новыми случаями. Московская область опять удерживает второе место по этому показателю с 724. А вот Северная столица на этот раз выпала из тройки, уступив Свердловской области с 312 заболевшими. Четвертое место Петербург с 303 случаями делит с Нижегородской областью. Всего с начала пандемии в городе нашли уже 19 769 заболевших.