Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 11 июня

В Крыму с 15 июня отменяют обязательный карантин для приезжих. А теперь туристам, которые приедут в Крым из других регионов, не нужно будет сдавать и тесты на коронавирус.

При этом выявлять у них ОРВИ и измерять температуру власти планируют в аэропорту Симферополя, на железнодорожных вокзалах и на Крымском мосту.



Зато там откроются все объекты общественного питания, музеи, ледовые площадки, открытые бассейны, залы для бокса, поля для гольфа, индивидуальные тренировки в тренажерных залах и фитнес-клубах, детские аттракционы на открытом воздухе, площадки для пикников, солярии, а также салоны для снижения веса и похудения.

