КП: Автор монологов для Владимира Винокура и Ефима Шифрина умер в столице. Месяц назад он заболел коронавирусом

В Москве умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин. В мае его госпитализировали с коронавирусом, и он находился в больнице на ИВЛ.



Как сообщает 10 июня «Комсомольская правда», три недели 78-летний Трушкин провел в реанимации, врачи даже отмечали «значительную положительную динамику». Тем не менее все последнее время писатель-сатирик находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Накануне ему резко стало хуже.



Трушкин более всего известен как автор юмористических рассказов. Он писал монологи для таких сатириков как Роман Карцев, Ефим Шифрин, Ян Арлазоров, Клара Новикова, Владимир Винокур. Он также писал сценарии для сериалов и книги.

