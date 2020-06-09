Свободу путешествий россиянам вернут 1 июля. Пока только внутри страны

Полноценный курортный сезон в России может официально начаться с 1 июля. Об этом 9 июня объявила глава Ростуризма Зарина Догузова.



«Очень рассчитываем, что начиная с 1 июля россияне смогут свободно путешествовать по нашей стране, безусловно, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожности», — цитирует специалиста ТАСС.

Именно с 1 июля для жителей других регионов откроется Крым. О том, что туристический сезон в стране «должен состояться, несмотря ни на что», ранее заявляли в Годуме.

Для россиян в этом году создали специальный сайт, где можно отслеживать информацию о том, какие объекты возобновляют режим работы после ослабления коронавирусных ограничений, какие документы необходимы туристам в каждом из регионов и какие правила всё-таки придётся соблюдать.